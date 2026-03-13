Por qué Ferrari frenó el debut del ala "Macarena" en China tras probarla en Libres

La carrera contra el tiempo para tener lista el ala trasera definida como "Macarena" por Frédéric Vasseur ha sido inútil, porque este fin de semana no deberíamos volver a verla. Pero solo lo ha sido en apariencia.

Ferrari probó el ala, que rota su perfil 270 grados, en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de China de Fórmula 1, en Shanghai, probablemente con la intención de comprobar si ya era suficiente para otorgar a los SF-26 de Lewis Hamilton y Charles Leclerc las ventajas esperadas.

Sin embargo, después de la sesión, el equipo de Maranello la retiró de ambos monoplazas, prefiriendo confiar en la solución más clásica con el actuador situado en el centro y la apertura canónica del perfil superior.

¿Cómo fue la qualy sprint?: Fórmula 1 Russell vuela en la qualy sprint de China F1; Alonso y Sainz, fuera en SQ1

"Hemos utilizado los Libres 1 para hacer una especie de test con el ala trasera en términos de fiabilidad y hemos decidido no usarla hoy. Nos ha servido para hacer más kilómetros con el ala de cara a la próxima semana y luego tomar una decisión definitiva", declaró el team principal de Ferrari a los micrófonos de Sky Sport F1.

Foto de: AG Photo

Llevar un componente tan influyente a China para probarlo solo en una sesión de libres, además en un fin de semana Sprint, podía hacer pensar en su uso también en clasificación y carrera. Pero hay que tener en cuenta que, con toda probabilidad, la F1 no correrá ni en Bahrein ni mucho menos en Yeda por el conflicto en Oriente Medio.

Esto significa que Ferrari, durante el próximo mes y medio, no tendrá más sesiones que las tres del Gran Premio de Japón para hacer pruebas en pista y decidir si y cuándo hacer debutar la "Macarena" durante un fin de semana completo de competición.

Al término de la Clasificación Sprint de Shanghai, Lewis Hamilton subrayó los esfuerzos de Ferrari por llevar el ala ya a China, cuando en principio estaba previsto que estuviera lista después de aproximadamente cinco grandes premios.

"No sé muy bien por qué dimos marcha atrás. Creo que fue porque aceleramos los plazos para tenerla aquí, cuando en realidad no debía estar lista antes de la cuarta o quinta carrera, o algo así. Así que hicieron un gran trabajo al traerla a tiempo".

El equipo llevó a China tres ejemplares del ala de perfil rotatorio, considerando prematuro su uso. Hamilton, sin embargo, destacó que la solución parece poder aportar ese extra de rendimiento que Ferrari espera de la inédita solución vista por primera vez en los test de Bahrein en el mes de febrero.

"Solo teníamos dos ejemplares del ala. Y quizá para mí era un poco prematuro (usarla aquí). Así que la quitamos. El coche era igualmente fantástico. Y trabajaremos para intentar traerla de vuelta cuando esté lista".

¡No es la única novedad de Ferrari!: Fórmula 1 La nueva pieza en el Halo con la que Ferrari sorprendió en China