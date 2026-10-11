Por qué Ferrari cedió ante la fallida apuesta de Hamilton en Singapur

Cuando el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, se presentó ante los medios tras el Gran Premio de Singapur 2026 de la F1, el tema candente fue Lewis Hamilton.

La mayoría de las preguntas giraron en torno a la estrategia fallida que hizo que Hamilton cayera del tercer al sexto puesto en la carrera de Marina Bay, ya que se mantuvo en pista bajo el VSC para completar una larga tanda de 44 vueltas con los neumáticos blandos.

En los últimos 22 giros, tras la neutralización, Hamilton perdió una media de 2,5 segundos por vuelta respecto a su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc. Así fue como acabó sexto, por detrás de Andrea Kimi Antonelli y los McLaren.

Dado que el británico, que no se encontraba bien, quedó exento de sus compromisos con los medios de comunicación tras la carrera para acudir al centro médico, Fred Vasseur se enfrentó al escrutinio de los periodistas, deseosos de averiguar hasta el más mínimo detalle cómo se tomó esa decisión. Y al francés no le hacía ninguna gracia esa perspectiva; incluso interrumpió la primera pregunta, insinuando que no era necesariamente "el gran acontecimiento del fin de semana".

En cualquier caso, la disculpa por radio de Hamilton tras la carrera dejó claro que había sido él quien tomó la decisión de permanecer en pista durante el VSC, así que, ¿cómo se desarrolló exactamente esa conversación?

"[Estuvo] muy claro", explicó Vasseur. "Estábamos en segunda y tercera posición en pista. Llamamos a los dos coches: 'Chicos, entrad a boxes tras el VSC'. Uno de mis pilotos dijo: 'No, prefiero quedarme en pista'. O quizá no dijo eso, sino que dijo: 'Me he pasado la entrada a boxes'".

"No culpes al equipo", añadió.

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Frédéric Vasseur, Ferrari Foto de: Anni Graf - Fórmula 1 vía Getty Images

Fred Vasseur, que aún no había hablado con su piloto, afirmó que la decisión de Hamilton fue "claramente un error", reafirmándose en lo que ya había declarado anteriormente a los medios de comunicación.

Pero, ¿está bien que un piloto pase por encima de la estrategia del equipo, teniendo en cuenta que no dispone de los mismos datos exhaustivos ni de la visión global que tienen los ingenieros desde el muro?

"A la vista del resultado, no fue una buena decisión", admitió Vasseur. "Pero, por otro lado, a menudo también nos decís que tenemos que escuchar a los pilotos, porque son ellos los que están dentro del coche, los que perciben las sensaciones de los neumáticos y eso".

"Pero creo que en este caso lo tenía claro. No obstante, también tengo que respetar sus sensaciones cuando están al volante", concluyó el francés.