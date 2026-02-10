Por qué Alonso sigue viendo más interesantes los antiguos coches de F1

La Fórmula 1 se enfrenta esta temporada a una de las modificaciones reglamentarias más grandes de su historia, ya que tanto la normativa técnica del coche como la de las unidades de potencia cambiará significativamente, sobre todo en cuanto a los motores, con un reparto de potencia al 50% entre la combustión interna y la parte eléctrica.

Todos estos cambios han creado coches muy diferentes a sus predecesores y, aunque son más ágiles, más pequeños y menos pesados, Fernando Alonso, que es el piloto más veterano y experimentado de esta parrilla, duda de que sean más interesantes como algunos quieren hacer creer.

"No, creo que antes era más interesante, pero tenemos que vender eso a la nueva generación. No podemos decir que los coches son peores ahora, pero nadie estará de acuerdo en que conducir antes era peor que conducir ahora. Sin duda, los coches antiguos dan más adrenalina, hay más sensación de conducir al límite con los coches antiguos", dijo con motivo de la presentación de la decoración del primer monoplaza de Adrian Newey en Aston Martin, el AMR26.

Sin embargo, el piloto asturiano entiende el camino tomado por la Fórmula 1 y, aunque admite que él preferiría otra cosa, lo campara con el camino seguido por muchos otros deportes.

"Cuando nos subimos a un kart, probablemente sea la forma más pura de competición automovilística que existe. Es agradable conducir coches al límite de la física y cosas así, y no por una especie de eficiencia o estilo de conducción robótico. Hay que maximizar la eficiencia".



"Pero esa es la tendencia que parece haber seguido el mundo en las últimas décadas, no solo en el automovilismo. Todo es más o menos así, estoy seguro de que ocurre en muchos otros deportes, como el fútbol, el baloncesto, la NBA o lo que sea. Antes, hace unos 20 años, tal vez un tipo tenía una gran noche y ganaba el partido. Ahora hay más estructura y necesitas tener algún mecanismo para rendir en un partido de baloncesto. La inspiración de un solo individuo se ha olvidado un poco en esta generación".

Fernando Alonso, Lance Stroll, Aston Martin Foto de: Ben Stansall / Pool /AFP via Getty Images

Ante una pregunta de Motorsport.com sobre cuál es la primera impresión de Alonso sobre estos coches tras poder completar más de 60 vueltas en Barcelona, su respuesta fue más negativa que positiva, aunque cree que todos acabarán acostumbrándose.

"No lo sé. Creo que todas las normativas tienen sus particularidades y se necesitan diferentes técnicas de pilotaje para diferentes coches y reglas. Creo que este es un poco más dramático en ese aspecto".

Ahondando un poco más en ese aspecto 'dramático', dijo: "Parte de la gestión de la energía y parte de la conducción que hay que hacer para optimizar la energía durante la vuelta y, a veces, incluso en la clasificación, lo cual es un poco molesto desde el punto de vista del piloto, que siempre quiere ir al 100 %, creo que ahora hay que pensar un poco más que eso. Pero no sé, yo he estado en IndyCar y allí lo principal es ahorrar combustible durante el 75 % de la carrera. He estado en el WEC y allí el objetivo principal también era el control de la energía con el sistema híbrido y el tráfico".



"Al fin y al cabo, solo se trata de correr. Empiezas con la luz verde en la primera vuelta y terminas con la bandera a cuadros en la última vuelta, lo demás es parte de la carrera y te acostumbras muy rápido. La sensación inicial es que te gustaría ir a toda velocidad y tener un coche diferente, pero la F1 ha ido en esta dirección y estas unidades de potencia híbridas requieren esta gestión de la energía y creo que nos acostumbraremos".

No obstante, Alonso reconoce que probablemente la F1 nunca vuelva a ser lo que era hace varias décadas, en lo que él describe como "el punto álgido del ADN de la F1".

"Creo que nunca volveremos a finales de los 90 o principios de los 2000, cuando los coches eran ligeros, rápidos, estaba el ruido del motor, todo estaba probablemente en el punto álgido del ADN de la F1, pero ahora nos estamos moviendo hacia una F1 diferente. No sé si mejor o peor, pero sin duda diferente", concluyó el piloto ovetense de Aston Martin.