Fernando Alonso: "La F1 2026 será un juego largo"

Fernando Alonso ve la temporada 2026 de F1 como un juego a largo plazo. Consciente de que a Aston Martin le ha faltado mantener el ritmo de desarrollo de sus rivales en los últimos años, quiere que, más allá de empezar con un coche competitivo, lo siga siendo pasadas las carreras.

Durante la presentación de la decoración del Aston Martin AMR26, al asturiano le preguntaron si después de las dos tandas de test en el Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir (del miércoles 11 al viernes 13 y del miércoles 18 al viernes 20 de febrero) tendrá una imagen más o menos clara de dónde están él y el equipo, contestó: "Creo que al final de Bahrein sabremos dónde estamos, sí. Creo que tenemos muchos días y muchos datos y laboratorios para comprender realmente algunas de las fortalezas y, sin duda, algunas de las debilidades del coche. Creo que tendremos más o menos una idea de las primeras, digamos, tres o cinco carreras del campeonato".

Sin embargo, ante el nuevo reglamento de la F1 con nuevas normas aerodinámicas y de motores, espera una parrilla muy cambiante, y ahí quiere a su equipo. No encenderá las alarmas si los test o las primeras carreras no van del todo bien: "Este año el ritmo de desarrollo va a ser muy, muy alto para todos, debido a las nuevas reglas y a la complejidad de las unidades de potencia, así que no me preocupa demasiado Bahrein ni las primeras carreras, porque creo que el campeonato y tener una buena o mala temporada va a influir un poco más en la segunda mitad de la temporada que en la primera, por lo que para nosotros es importante terminar en Bahrein con un buen conocimiento del coche y, a partir de ahí, pensar más en la carrera siete, diez, doce o la que sea, y tener un camino claro de desarrollo".

El asturiano prefirió eludir a la polémica de los motores Mercedes, asegurando que no conoce los detalles y mostrándose confiado en que la FIA lo controlará. "No sé si se trata de vigilar eso y confiar en Honda y Aramco para asegurarnos de que nuestra unidad de potencia sea lo suficientemente competitiva", explicó.

"Obviamente, sería bueno tener las mismas reglas para todos y las mismas condiciones para todos. No es agradable empezar detrás de alguien que explora algo que no debe explorarse, pero esto también es la Fórmula 1, así que hay que entender que todo lo que ocurre está controlado por la FIA y hay que aceptar la decisión final sea cual sea".

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Aston Martin

Después de que Honda dijera durante el invierno que la parte de combustión estaba algo rezagada, Alonso no entró en detalles, pero dio a entender que la información de la que dispone coincide con lo que se desprende de las recientes declaraciones de la propia Honda: "Obviamente no tenemos mucha información. Como dije, en Barcelona, incluso con la limitación que teníamos en las rectas con la velocidad constante y cosas así, como era una prueba para nosotros, no teníamos una idea clara de nuestras diferencias de potencia y demás. Pero sí, solo sé la información que ustedes saben, los mensajes que decían que estaban un poco por detrás, pero esto es, como dije, un juego largo y estoy seguro de que, aunque empecemos un poco por detrás, hay mucho tiempo para recuperar".

"La segunda parte de la temporada, insisto, va a ser más importante que la primera, en mi opinión".

Por último, y antes de salir a pista en estos test, admite que nadie sabe el orden jerárquico de la parrilla: "Sí, nadie lo sabe por el momento. Creo que en nuestro caso es así. Rodamos muy poco tiempo en Barcelona y no tuvimos tiempo de hacer la puesta a punto antes de Barcelona, así que para nosotros fueron realmente los primeros kilómetros con el coche y tampoco fuimos al límite".

"Tuvimos que rodar a velocidad constante en las rectas. Hay diferentes factores que nos dificultan hacer una estimación y realmente no le prestamos demasiada atención".

"Encontramos cosas que mejorar entre Barcelona y Bahrein. Algunas son simplemente cuestiones de comodidad en la cabina del piloto, como el ajuste del asiento y cosas por el estilo, y otras son aspectos que debemos investigar más a fondo o mejorar, como la refrigeración o las vibraciones. Sea lo que sea, es muy normal para el primer día de pruebas y creo que en Bahrein tendremos una idea más clara, pero por ahora no hemos dedicado mucho tiempo a analizar la clasificación".