Todos los equipos de F1, "muy sorprendidos" por la estrategia de McLaren en Qatar

Varios jefes de equipo de Fórmula 1 aseguran que se quedaron "muy sorprendidos" al ver a McLaren F1 tomar la costosa decisión de no parar en boxes durante el coche de seguridad de la vuelta 7 en el Gran Premio de Qatar, algo que le costó a Oscar Piastri una victoria segura y a Lando Norris un podio.

Piastri y Norris rodaban primero y tercero con un McLaren claramente superior —separados en la salida únicamente por Max Verstappen— cuando salió el coche de seguridad en la vuelta 7 debido a un choque entre Nico Hulkenberg y Pierre Gasly.

Casualmente, el final de la vuelta 7 marcaba el inicio de la primera ventana de paradas, ya que los equipos solo podían completar 25 vueltas con un mismo juego de neumáticos por riesgo de posibles pinchazos en Losail.

Con una carrera de 57 vueltas, esto significaba que los equipos podían detenerse ya en la vuelta 7 y luego volver a parar en la vuelta 32 para llegar al final. Prácticamente toda la parrilla entró a boxes para beneficiarse de una parada barata bajo coche de seguridad, con los dos McLaren como excepciones destacadas.

Fue un error costoso: Verstappen resalió tercero, solo perdiendo una posición, y McLaren no tenía un ritmo suficientemente superior como para compensar el tiempo perdido con una parada en verde, lo que dejó al neerlandés como ganador cómodo.

"Sí, nos sorprendió", dijo el jefe de Red Bull Racing, Laurent Mekies. "Siempre es fácil decir después de la carrera cuál era la estrategia correcta. Pero nos sorprendió mucho, porque por nuestra parte habíamos más o menos decidido que era la primera vuelta en la que podíamos parar, y lo haríamos. Pero no puedo juzgar cuál fue su proceso de pensamiento en ese momento".

El director de Aston Martin Racing, Mike Krack, coincidió: "Sí, muy sorprendidos. Porque haces todo el trabajo previo y consideras estos casos límite en cuanto a coche de seguridad, distancia de carrera y número máximo de vueltas. Y el hecho de que todos entraran excepto dos coches te demuestra que probablemente fue un error".

"Era un punto que discutimos largo y tendido esta mañana, el coche de seguridad en la vuelta 7. Porque es una decisión valiente, renuncias a todo tu margen ya que tienes 25 vueltas por delante con dos juegos de neumáticos. Pero esperaba que todos entrasen, y me sorprendió que ellos no lo hicieran".

La posibilidad de un coche de seguridad en la vuelta 7 también fue un tema destacado antes de la carrera en Ferrari, dado el máximo de 25 vueltas por juego de neumáticos establecido por Pirelli, un número que parecía fácil de alcanzar debido a la baja degradación.

"Dijimos antes de la carrera que el peor caso era un coche de seguridad en la vuelta 7, porque entonces te quedan 50 vueltas por hacer", explicó el jefe de Ferrari, Fred Vasseur. "Significa que todos entrarían con el coche de seguridad y luego en la vuelta 32".

"En este caso, excepto que McLaren no siguió la misma estrategia, nadie adelantó a nadie, creo. Honestamente, no lo entendí, porque para mí era bastante obvio parar en la vuelta 7 si había coche de seguridad. Ahora, quizá simplemente tenían miedo de bloquearse entre ellos con el tráfico en el pitlane y dar ventaja a uno de los dos. Pero honestamente, no quiero comentar".

La idea de no entrar en la vuelta 7 al menos se discutió en otro equipo. Williams consideró dejar fuera a Alex Albon. No porque creyera que fuera la decisión correcta, sino como una forma de hacer algo diferente dado que Albon estaba fuera de los puntos y tenía pocas opciones de progresar debido a lo difícil que era adelantar. Pero incluso en su situación, el equipo decidió rápidamente mantener su plan.

"Estaba bastante claro", dijo James Vowles a F1 TV. "Lo revisamos todo esta mañana y nada cambió desde ese punto. Hubo un debate en directo sobre Alex, no sobre Carlos. Carlos estaba claro que debía parar".

"Con Alex hubo un debate sobre si intentar algo diferente porque estaba fuera de los puntos. Pero la conclusión fue que era 16 segundos más rápido parar, así que teníamos que hacerlo en ese momento, y resultó ser claramente la decisión correcta".

Explicando la decisión, el jefe de McLaren, Andrea Stella, dijo que el equipo no esperaba que toda la parrilla entrara, y asumían que sus pilotos perderían mucha más posición si paraban, lo que habría dejado a Piastri y Norris atrapados en tráfico.

Con Piastri segundo y Norris cuarto, pese a tener el coche más rápido en Doha, McLaren ha dado una vida extra a Verstappen en el campeonato. El neerlandés llegará al final de temporada en Abu Dhabi con 12 puntos de desventaja respecto al líder, Norris. Piastri también sigue matemáticamente en la lucha, a 16 puntos de su compañero: es la primera vez desde 2010 que tres pilotos llegan con opciones al título en la última carrera.