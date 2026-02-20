Ir al contenido principal

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Piastri avisa del progreso de McLaren: "No lideramos, pero no estamos nada mal"

El australiano destaca los progresos de McLaren tras seis días de test en Bahrein y admite que aún se están adaptando a una forma de pilotar "muy diferente" antes del debut en Melbourne.

Pol Hermoso
Publicado:
Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

La pretemporada de la Fórmula 1 ya es historia. Tras el shakedown inicial en Barcelona y seis intensos días de test en Bahrein, el paddock cerrará los ordenadores y pone rumbo a Melbourne, donde el nuevo reglamento se estrenará en carrera por primera vez. Y si algo ha quedado claro en estas semanas es que todos han ido de menos a más.

Entre ellos, Oscar Piastri.

El piloto de McLaren hizo balance del trabajo realizado y dejó un mensaje medido, sin triunfalismos, pero también sin alarmas: "Creo que descubrir todo lo que puedas antes de la primera carrera siempre es importante. Así que siento que estamos haciendo buenos progresos. No diría que estamos liderando el grupo ni mucho menos, pero creo que no estamos nada mal".

Unas palabras que reflejan perfectamente el tono general del llamado 'top 4' —Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren—, donde nadie quiere colgarse la etiqueta de favorito antes de tiempo.

Una curva de aprendizaje obligatoria

La revolución técnica ha cambiado por completo la forma de pilotar. Con una unidad de potencia donde la parte eléctrica gana un peso determinante y la gestión energética se convierte en eje central del rendimiento, los pilotos han tenido que reaprender.

"Creo que definitivamente ha sido una curva de aprendizaje", reconoció Piastri cuando se le preguntó por la evolución desde el test inicial de Barcelona hasta el final de Bahrein. "Y pienso que todavía hay algunas cosas que nosotros, como pilotos, tenemos que hacer que son bastante diferentes a lo que hacíamos el año pasado".

No es solo cuestión de velocidad pura. Las salidas, la gestión del despliegue eléctrico, el ahorro de energía en carrera y hasta la forma de preparar la vuelta rápida han cambiado. Y eso exige una adaptación tanto individual como colectiva.

"En cuanto a la optimización para pilotar de esta manera, especialmente como pilotos, creo que estamos empezando a entender mejor las cosas nuevas que necesitamos hacer", explicó el australiano.

Adaptarse o quedarse atrás

Más allá del trabajo en el cockpit, el proceso también ha sido interno. Ingenieros y pilotos han tenido que sincronizarse para encontrar el equilibrio entre rendimiento y eficiencia.

"Como equipos, adaptándonos al hecho de tener que conducir de una cierta forma ahora. Así que creo que ha mejorado. Sigue siendo muy diferente a lo que teníamos antes", insistió.

Ese "muy diferente" es, probablemente, la frase que mejor define esta pretemporada. Simulador mediante, todos llegaban con deberes hechos, pero nada sustituye al rodaje real en pista. Y ahí es donde, día tras día, se han empezado a desbloquear décimas… y confianza.

Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Creo que de manera natural todos probablemente hemos encontrado rendimiento y, con el rendimiento, algunas ‘comodidades’ se han vuelto un poco más llevaderas también. Así que creo que estamos progresando", añadió.

Melbourne dictará sentencia

Los test, como siempre, dejan más preguntas que respuestas. El orden real sigue siendo una incógnita, aunque el grupo delantero parece definido. McLaren se mueve en ese territorio intermedio: lo suficientemente competitivo como para aspirar a todo, pero lo bastante prudente como para no alimentar expectativas desmedidas.

"Veremos cómo es Melbourne", zanjó Piastri.

Y ahí estará la primera respuesta real. Porque tras semanas de aprendizaje, optimización y adaptación, la teoría se acaba. Empieza el fuego real.

