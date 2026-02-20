La FIA está abierta a "ajustar" las reglas de la F1 2026 tras las quejas de los pilotos

Tras la primera prueba de la Fórmula 1 de 2026, las reacciones de los pilotos sobre los monoplazas de 2026 han sido dispares. Lando Norris y George Russell se han mostrado positivos, mientras que Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton han sido más críticos.

El piloto de Red Bull incluso dijo que los pilotos que se muestran positivos podrían caber en una pequeña "tienda de campaña fácil de montar" y que los que hacen críticas forman un grupo más grande. Tras ese comentario, Norris también reconoció que, en su opinión, no se trata de la forma más pura de competir.

Al igual que la propia Fórmula 1, la FIA se muestra cautelosa ante una "reacción exagerada". Según el director de monoplazas, Nikolas Tombazis, la nueva normativa está en gran medida en su nacimiento, aunque está dispuesto a escuchar las quejas iniciales.

"Los coches son nuevos", señaló Tombazis. "Durante el verano y el otoño pasados, mucha gente los pilotó en los simuladores y expresó su gran preocupación. Creo que los comentarios en Barcelona y Bahrein son sin duda mucho mejores que los que la gente hizo basándose en el simulador. Pero todavía hay algunos comentarios, como el de Max".

"Somos plenamente conscientes de que puede que tengamos que hacer ajustes. Es un tema que llevamos mucho tiempo debatiendo abiertamente con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia. Y, por supuesto, con los pilotos. Así que creo que hay algunas formas en las que podemos actuar como deporte para hacer ajustes en las reglas", añadió.

¿"El 90 %" ya parece bueno?

La pregunta obvia es: ¿qué tipo de ajustes se están discutiendo entre bastidores? "Bueno, creo que algunas de las reglas relacionadas con el despliegue de la energía", respondió Tombazis.

Aunque el organismo rector quiere esperar a las primeras carreras antes de presentar propuestas concretas, en el paddock se entiende que la atención se centrará principalmente en la parte de la recuperación. La FIA podría permitir a los pilotos recuperar más energía por vuelta.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

Eso significaría que también tendrían más energía para gastar y, por lo tanto, serían menos "pobres" en las rectas, como lo describió Verstappen. Sin embargo, también significaría que en las curvas se podría requerir una mayor gestión de la energía para recuperar realmente esa energía extra.

Según la FIA, estos aspectos están relacionados principalmente con el software y el funcionamiento de la unidad de potencia, por lo que no tienen consecuencias importantes para el hardware.

"No habría necesidad de cambiar el sistema", dijoTombazis. "Se trataría más bien de cómo se gestiona el sistema. Evidentemente, si consultas a un ingeniero de unidades de potencia, diría: 'Bueno, eso cambia un poco el ciclo de trabajo. Y si lo hubiera sabido, quizá habría hecho esto o lo otro de una manera ligeramente diferente' o algo por el estilo".

"Eso es cierto, pero, fundamentalmente, los coches tienen diferentes niveles de energía eléctrica, y la forma en que se utiliza puede afectar a algunas de estas cuestiones".

"Creemos que no estamos en una mala situación en este momento", añadió el griego. "Pero si es necesario realizar algunos ajustes a raíz de estos comentarios, los discutiremos todos juntos como deporte y haremos lo que sea necesario".

Sobre este último punto, que la Fórmula 1 no se encuentra actualmente "en una mala situación", Tombazis destacó que el panorama general ya es satisfactorio en un 90%.

"Creo que si se tienen en cuenta los comentarios que se hicieron en noviembre, octubre o el verano pasado, creo que ahora estamos mucho, mucho mejor. Hemos abordado muchas preocupaciones. ¿Hemos abordado todas y cada una de las preocupaciones? No. Creo que hay temas que aún están abiertos", respondió a Motorsport.com le preguntó si la situación actual era más preocupante de lo previsto.

"Por supuesto, es muy fácil decir que, si la combustión interna fuera mucho mayor y el ERS mucho menor, habría menos problemas. Y eso es cierto. Sabemos desde 2022 que el reparto de potencia 50-50 conlleva unos retos".

"No es nada nuevo ni sorprendente. Hemos trabajado mucho para mejorar la forma en que se distribuye esta energía. Y creo que, en mi opinión, hemos hecho el 90% del trabajo para llegar a un punto razonable. Puede que haya que hacer algunos ajustes a medida que aprendamos más sobre los coches, y estamos totalmente dispuestos a hacerlo", añadió el Tombazis.

¿Con qué rapidez puede reaccionar la FIA si es necesario?

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Por último, queda la pregunta de con qué rapidez podría la FIA implementar cambios en las reglas.

"Estamos aprendiendo sobre la marcha", dijo. "Y la primera prueba real será la primera carrera, porque aquí no están compitiendo realmente entre ellos. Estos cambios requieren algo de debate. Puede que haya unas semanas de debate, y también tenemos que pasar por el proceso de gobernanza".

"Es poco probable que sea algo que ocurra entre Australia y China, por ejemplo. Pero tampoco nos llevará meses y meses".

La FIA quiere esperar al menos a las primeras carreras para ver cómo es la situación real, y Tombazis ha destacado que los aficionados no deben sacar conclusiones precipitadas a partir de Melbourne.

"Tomaremos la decisión que sea mejor para el deporte", añadió Tombazis. "Esto es una maratón, no un sprint. Sin duda, espero que Australia sea emocionante. Pero no creo que Australia sea todo o nada. Tenemos cinco años por delante y contamos con herramientas muy claras sobre cómo actuar".

"Veremos dónde estamos. Y, como digo, lo discutiremos de forma abierta y transparente, y haremos todo lo posible", concluyó Nikolas Tombazis, jefe de monoplazas de la FIA.