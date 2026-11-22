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Fórmula 1 GP de Las Vegas

Piastri planta cara a McLaren por las órdenes en su lucha con Norris: "Sabemos lo que hacemos"

El australiano remontó desde la 17ª posición de la parrilla hasta conseguir en Las Vegas su primer podio desde el GP de Miami, disputado en mayo.

Redacción Motorsport.com

Editado: 22 nov 2026, 9:24

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Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

El piloto de Fórmula 1 de McLaren, Oscar Piastri, asegura que ni él ni su compañero de equipo, Lando Norris, necesitan que les digan cómo competir entre ellos, después de que la escudería de Woking advirtiera a sus pilotos de que tuvieran cuidado durante su batalla en el Gran Premio de Las Vegas.

El australiano arrancó desde la 17ª posición tras recibir una penalización de diez puestos en parrilla por un cambio de motor, pero consiguió remontar posiciones hasta terminar tercero, por detrás del ganador, Max Verstappen, y de Norris. Fue su primer podio desde el Gran Premio de Miami, disputado en mayo.

Norris y Piastri protagonizaron una batalla en las últimas vueltas de la carrera, en la que el campeón del mundo de 2025 acabó adelantando al australiano para hacerse con la segunda posición. Desde Sky Sports le comentaron a Piastri que el equipo les había advertido de que debían tener cuidado, una instrucción que, a juzgar por su reacción por radio, no pareció sentarle demasiado bien.

"Sí, sabemos lo que hacemos. No hace falta que nos lo digan", respondió.

"Para el equipo ha sido un gran resultado. Evidentemente, hemos estado bastante cerca en algunos momentos, pero los dos teníamos muy claro cuál era el objetivo, que era sumar tantos puntos como fuera posible para el equipo".

"Así que está claro que no hemos luchado de forma demasiado agresiva. Hemos competido entre nosotros de manera muy inteligente".

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Piastri calificó la carrera de "extraña", ya que la importancia del rebufo hizo prácticamente imposible que ningún piloto pudiera escaparse del resto.

"Evidentemente, había un grupo enorme de coches y el rebufo era muy importante. En general, nuestro ritmo ha sido bastante bueno. Está claro que nos falta algo de velocidad en las rectas, pero lo compensamos en las curvas", explicó.

"Ha sido un poco extraño en cuanto a los adelantamientos y los lugares en los que podías adelantar. No era lo habitual. Había cierta estrategia detrás del uso de los botones, de dónde utilizar la energía, dónde ahorrarla y cosas por el estilo".

A falta de dos grandes premios para que termine la temporada, Norris y Piastri ocupan la quinta y la séptima posición del Mundial de Pilotos, con 264 y 167 puntos, respectivamente. Norris está empatado a puntos con el piloto de Mercedes, George Russell, que ocupa la cuarta posición.

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