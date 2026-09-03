La velocidad punta de McLaren F1 es mayor en Hungría que en Monza, avisa Piastri

No puedes caminar más que unos pocos pasos por el paddock de la Fórmula 1 en Monza sin ver un cartel que te recuerde que este es el mítico "Templo de la Velocidad". Aunque menos en 2026, parece.

La conversación antes del fin de semana del GP de Italia ha estado dominada por la intriga sobre cómo se desarrollará la carrera, y cuánto más lentos serán los coches este año. Oscar Piastri, piloto de McLaren, ha revelado que en las simulaciones de su equipo, su coche alcanzaba velocidades punta más bajas que en Hungría, que tiene un trazado mucho más lento y revirado.

Todo ello pese a que McLaren monta su versión del alerón Macarena, llamado 'H-wing', de baja carga este fin de semana. El factor limitante es la proporción de rectas respecto a curvas en Monza, y la naturaleza de esos virajes. En una pista donde los pilotos pasan casi el 80% de la vuelta a fondo, las reservas eléctricas de cada coche se agotarán rápidamente, y las oportunidades para recargar son escasas.

Es una limitación fundamental de la fórmula actual, en la que casi el 50 por ciento de la potencia procede del sistema eléctrico. Para evitar que haya demasiado lift-and-coast o ‘superclipping', ambas cosas mal vistas por pilotos y aficionados por igual, la FIA ha reducido a 4 megajulios por vuelta la cantidad de energía que se puede recuperar. Pero esto tendrá el efecto secundario de reducir las velocidades punta, porque habrá menos energía disponible.

"En un circuito como este, tienes un problema vayas en la dirección que vayas", dijo Piastri a medios entre los que estaba Motorsport.com en Monza. "Si el límite de recuperación fuera más alto, haríamos 'superclipping' en todas partes, y probablemente perderíamos 30 o 40 km/h al final de cada recta. Pero la reducción del límite de recuperación, que significa que el 'superclipping' es una cantidad más o menos normal, o una cantidad razonable, sigue estando ahí".

"Obviamente, entonces no tienes tanta energía para gastar en las rectas, así que la velocidad punta real es bastante baja. Así que esperaremos y veremos qué velocidades punta logramos".

"En nuestras tandas de simulación, creo que en realidad éramos más rápidos en la recta principal de Hungría que aquí, lo cual no tiene mucho sentido, pero es que simplemente no tenemos la energía para gastarla. Pero, de nuevo, si nos dieras la energía, entonces no tendríamos dónde recuperarla, así que te encuentras con un problema vayas por donde vayas. Para mí, creo que ésta es la dirección correcta, tener una cantidad sensata de 'superclipping'".

Foto de: Getty Images

La necesidad de gestionar la energía de una vuelta a otra ha sido un asunto polémico durante toda esta temporada. Aunque levantar y avanzar por inercia hacia las curvas para ahorrar combustible y recuperar energía eléctrica ha sido una realidad en la F1 desde que la era híbrida comenzó en 2014, ahora es algo mucho más habitual.

El 'superclipping', por el que los pilotos se mantienen con el acelerador a fondo pero el motor eléctrico aplica par negativo para convertir energía cinética en energía eléctrica, es ampliamente rechazado por la forma en que ralentiza los coches de golpe, mucho antes de las zonas de frenada tradicionales. Esto ha neutralizado algunas de las curvas más desafiantes del Gran Circo.

Los diferentes enfoques para desplegar y recuperar energía han producido más adelantamientos esta temporada, pero gran parte de ellos no son merecidos, en el sentido de que son un factor de los niveles relativos de batería más que de la habilidad del piloto. Es probable que Monza presente más de estas 'carreras yo-yo', dada su naturaleza.

Esto será impopular entre muchos aficionados, pero el titular de los derechos comerciales sigue insistiendo en que a la mayoría no le importa. "Un adelantamiento es un adelantamiento", opinó el CEO de la F1, Stefano Domenicali, a principios de este año, añadiendo en una entrevista más reciente que "mucha gente piensa que un clip es algo que te pones en el pelo".

"Creo que la carrera va a ser un caos, especialmente al principio", opinó Piastri. "Obviamente es una pista que está muy, muy falta de energía, y con muchas rectas diferentes donde puedes usar tu energía. Así que, sí, creo que la carrera podría ser bastante extraordinaria".

"Tenemos mucho tiempo en pista hasta entonces, así que veremos qué tipo de despliegue tiene todo el mundo y dónde acaba todo. Pero, sí, espero que sea bastante caótica, emocionante; elige la perspectiva que quieras sobre eso, pero va a ser movida de una forma u otra", cerró.