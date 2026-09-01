McLaren F1 confirma que utilizará su alerón trasero giratorio en Monza

McLaren por fin utiliará su "H-Wing", es decir, su propia versión del alerón trasero giratorio, en el Gran Premio de Italia que se celebra este fin de semana en Monza.

McLaren llevaba tiempo trabajando en su propia interpretación del alerón trasero invertido —que gira 180 grados entre el modo curva y el modo recta— tras ver cómo Ferrari era el primero en presentarlo durante los test de invierno en Bahrein,

El equipo de Woking dejó ver por primera vez un prototipo en el Gran Premio de Austria, pero decidió no probarlo en los entrenamientos libres tras encontrar un problema en el box. Posteriormente, probó una versión revisada en la primera sesión de entrenamientos libres de Hungría con la intención de estrenarlo más adelante en circuitos de baja resistencia, donde el concepto debería ayudar a reducir la resistencia en rectas.

Monza es la primera oportunidad de este tipo, y McLaren se ha comprometido ahora a introducir el "H-Wing" en los monoplazas de Lando Norris y Oscar Piastri para Monza.

El nombre de este dispositivo no es una referencia a "Star Wars", sino un guiño a la letra H del logo de Etihad que adorna la parte trasera del alerón trasero del MCL40. La letra H recorre la línea central, donde se encuentra el actuador del modo recta del "H-Wing".

Sigue la tradición establecida por el famoso "F-duct" del equipo en 2010, que recibió su nombre de la "F" de Vodafone situada en el morro, donde se instaló dicho conducto.

El nuevo alerón de McLaren cuenta con un innovador actuador Foto de: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto a través de Getty Images

"Este fin de semana hemos escogido la configuración con la que creemos que vamos a ser competitivos, incluida una nueva especificación de alerón trasero de baja resistencia aerodinámica, que supone el estreno de nuestro H-Wing".

"También tenemos algunas pequeñas opciones aerodinámicas y de baja resistencia que evaluaremos antes de decidir la especificación definitiva para la clasificación", afirmó el director técnico de McLaren, Neil Houldey.

"En general, sabemos que aún podemos sacar más rendimiento al MCL40, tanto si es maximizando el paquete que ya tenemos como con con las nuevas mejoras que ya tenemos previstas para las próximas carreras", concluyó.

McLaren también lucirá una decoración modificada en Monza y en el Gran Premio de España de la próxima semana para promocionar su colaboración con la empresa de criptomonedas OKX.

También puedes leer: Fórmula 1 La FIA acepta que los alerones Macarena de la F1 se queden