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Checo Pérez explica por qué confía en "marcar la diferencia" en Madring

Sergio Pérez ve una oportunidad para Cadillac en Madring y confía en poder marcar diferencias en el estreno del circuito urbano de Madrid.

Juanjo Sáez Jose Carlos de Celis
Editado:
Sergio Pérez, Cadillac

Sergio Pérez, Cadillac

Foto de: Eric Le Galliot

Sergio Pérez afronta el Gran Premio de España 2026 con más expectativas de lo habitual. El mexicano considera que el nuevo circuito de Madring puede ofrecer una oportunidad para marcar la diferencia, por lo que le da confianza, ya que tradicionalmente ha destacado en trazados urbanos.

El piloto de Cadillac sabe que el margen para que los pilotos puedan marcar diferencias con la nueva generación de monoplazas es reducido, pero considera que los circuitos callejeros tienen algo distinto.

"Sí, está claro. Creo que este fin de semana es una oportunidad para nosotros. Si ejecutamos todo a la perfección, si estamos al 100% en todo, esta podría ser una oportunidad para nosotros", explicó Checo en la previa del GP de España.

El mexicano pone el énfasis en la necesidad de completar un fin de semana prácticamente perfecto para poder aprovechar cualquier debilidad de sus rivales. En un circuito nuevo para todos, además, la adaptación y la capacidad de los pilotos para encontrar rápidamente los límites pueden convertirse en factores determinantes.

"Todo se trata de salir a la pista y rendir lo mejor posible, de rendir mejor que el resto. Es una oportunidad para los pilotos, donde podemos marcar la diferencia, incluso con estos coches. Es muy difícil para los pilotos marcar la diferencia".

"Yo creo que todos los pilotos que estamos en F1 estamos por algo y estás compitiendo contra los mejores del mundo, pero al final siempre hay una oportunidad. Como piloto vienes a este tipo de circuito y sabes que todavía con estos coches el piloto puede hacer un poco de diferencia", aseguró.

Más sobre Madring:

Precisamente, una de las claves de su optimismo pasa por su historial en circuitos urbanos, donde ha conseguido algunos de sus mejores resultados históricos.

"Yo espero que pueda ser competitivo, que pueda estar marcando esa diferencia que normalmente puedo marcar en los circuitos callejeros", explicó el mexicano.

El piloto de Cadillac también apunta a otro factor que puede resultar decisivo en un estreno como el de Madring: tener un fin de semana sin problemas mecánicos. La fiabilidad será muy importante en un circuito en el que todos los pilotos y equipos tendrán que ir adaptándose desde cero.

"Espero que pueda tener un fin de semana completo, es decir, sin problemas mecánicos, porque creo que aquí puede haber algunas oportunidades", concluyó Pérez.

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