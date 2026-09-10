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Aston Martin confía en que Alonso marque la diferencia en Madring

La Fórmula 1 se adentra en lo desconocido en Madring, y en Aston Martin espera que Alonso pueda brillar en la naturaleza de la pista.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Madrid.- La Fórmula 1 estrena circuito, el espectacular Madring, y la ventaja para los equipos más retrasados en la parrilla es que es nuevo para todos (o casi todos, Ferrari ya lo estrenó en un Filming Day).

Y ante lo desconocido, Aston Martin confía en tener al piloto estrella para adaptarse antes que cualquiera. En una conferencia de prensa este jueves, Mike Krack, representante de la escudería británica, señaló que además el ADN de la pista puede favorecer a Fernando Alonso. "Creo que cuando ves el trazado de este circuito y lo cerca que están los muros, el piloto puede marcar la diferencia", comenzó.

"No en todos los puntos, pero hay algunos en los que creo que el piloto puede marcar la diferencia, así que es bueno contar con eso; me gustan estos circuitos en los que el piloto marca la diferencia, por así decirlo, y sí, tengo bastante confianza en que nuestros pilotos rendirán bien".

Sin embargo, sobre si aquí podrá conseguir Alonso su mejor resultado del año (que tras 13 grandes premios es el noveno puesto de Zandvoort, una de las dos únicas carreras en las que puntuó), Krack fue más cauto: "Bueno, aún no hemos dado ninguna vuelta; nunca hemos estado aquí y no hemos dado ninguna vuelta, así que vayamos paso a paso".

"Sabemos que cuando las condiciones de adherencia son muy malas y todo es nuevo, hemos visto algunos rendimientos excepcionales; recuerdo Qatar hace dos o tres años, cuando hubo una tormenta de arena y la pista era muy, muy lenta, y él era a veces varios segundos más rápido que todos, así que podríamos ver algo similar en la FP1, pero luego están la FP2 y la FP3 para que todos puedan ponerse al día; así que, si hiciéramos la clasificación a primera hora de la mañana, creo que nos iría bien".

¿Cómo llega Honda a Madring?:

Ante la insistencia de si con las mejoras aerodinámicas de Hungría más la actualización del motor de Zandvoort se puede pensar ya en Q3, Krack continuó pidiendo calma: "No, creo que debemos mantener los pies en el suelo; estamos donde estamos, tenemos un nuevo circuito que debemos conocer, tenemos que ver cómo va; hemos hecho nuestra preparación, pero no olvidemos que solo hemos pasado de la Q1 a la Q2 una vez este año, así que hablar de la Q3 me parecería incluso un poco arrogante".

"Eso hablando de clasificación normal. Pero si hubiera caos y demás, hay que estar preparados. Creo que intentamos estarlo tanto como podemos, pero cuando no sabes nada o cuando toda tu base de conocimientos se reduce a las simulaciones y a dar unas vueltas, tienes que empezar con cautela e ir construyendo paso a paso tu conocimiento, e intentar hacerlo mejor que la competencia; pero los rivales también son muy fuertes, así que, al fin y al cabo, no espero ninguna sorpresa importante, pero si las cosas se vuelven caóticas, creo que hay que estar ahí e intentar sacar lo que se pueda, y lo mismo se aplica al domingo".

Antes de esta carrera, Aston Martin ocupa la penúltima plaza en el campeonato de constructores, solo por delante del recién llegado Cadillac (que no ha puntuado) y únicamente con los tres puntos logrados por Alonso en Mónaco y Países Bajos.

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Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

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