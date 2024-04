Si fuera por Pérez habría "un anuncio mañana", según Horner

Desde que se anunció el fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari para la temporada 2025 de Fórmula 1, todos los ojos se centraron en qué haría Carlos Sainz, que se quedaba sin un hueco en la parrilla. Sin embargo, las actuaciones del madrileño, con tres podios en el que se incluye una victoria en las tres primeras citas del año en las que participó, ya que se perdió una debido a su apendicitis, le hicieron ser un candidato perfecto para cualquier escudería.

Eso provocó que los rumores le colocaran en Red Bull, con lo que Sergio Pérez se vería obligado a marcharse de Milton Keynes, pero el mexicano se apresuró a decir que seguiría en el campeonato al "100%" y que solo faltaban unas semanas para cerrar su próximo acuerdo. Eso parecía indicar que renovaría para quedarse un año más en la escudería de las bebidas energéticas, pero su director, Christian Horner, quiso calmar esas especulaciones de que ya tenían el contrato listo para su segundo piloto.

El máximo responsable de los austriacos afirmó que estaba haciendo un buen trabajo, y esperaba que se mantuviera para asegurarse ese volante, aunque contrastó con las declaraciones en las que dijo que pronto habría alguna novedad: "Sobre Sergio [Pérez], por supuesto que le gustaría hacer un anuncio mañana, sin duda, pero nosotros como equipo no tenemos prisa".

"Estamos en una posición afortunada en la que muchos pilotos querrían conducir para nosotros, pero estamos contentos con la combinación que tenemos", indicó. "Solo queremos asegurarnos de que el nivel de consistencia con el que 'Checo' [Pérez] comenzó en esta temporada se mantenga, y en el largo plazo evaluaremos esas opciones".

"Sin embargo, como dije, en este momento estamos muy contentos con la alineación que tenemos, así que no tenemos nada que anunciar de forma inminente para el 2025", explicó Christian Horner, antes de que continuara para hablar sobre las opciones de Carlos Sainz y los rumores que había con una supuesta oferta de Audi.

"En cuanto a otros pilotos, es pura especulación, no tenemos ni idea de si [le han ofrecido] y qué a Carlos [Sainz], que es clave porque está en el mercado", dijo. "Así que es natural que haya intereses significativos, y estoy seguro de que Audi sería tonto al no considerar un piloto de su calidad entre otros que no tengan contrato".

