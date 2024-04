Pérez seguirá al "100%" en F1 2025 y conocerá su futuro en semanas

El mercado de fichajes de la temporada 2025 de Fórmula 1 cambió radicalmente cuando Lewis Hamilton anunció su acuerdo con Ferrari, a lo que se sumó meses después la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin a largo plazo. Sin embargo, uno de los que todavía no tiene definido su futuro es Sergio Pérez, quien espera tener todo resuelto en "las próximas semanas".

El mexicano pudo mejorar su estado de forma en el inicio de 2024, con lo que en Red Bull parecen contentos para que siga siendo el compañero de Max Verstappen un año más, y aunque eso todavía no está asegurado, lo que parece es que podrá disfrutar de una campaña más de carreras. Cuando se le preguntó sobre si continuará en la parrilla el próximo curso, dijo: "Sí, al 100%, estoy totalmente comprometido. Y, al final del día, he estado mucho tiempo en este deporte, pero solo tengo 34 años, y cuando ves a los otros pilotos, vemos trayectorias mucho más largas".

"Todavía estoy muy fresco y muy motivado, así que sí, no tengo ninguna duda de que al 100% estaré aquí el año que viene", indicó, además de que confirmó que su futuro se conocerá dentro de no demasiado tiempo. "Creo que las cosas se están moviendo antes de lo que me gustaría. Pienso que, teniendo en cuenta cómo está todo el mercado, creo que vamos a tomar decisiones todos bastante rápido, en las próximas semanas, espero que todo sea...".

"[Espero] Conocer mi futuro en las próximas semanas, porque todo se está moviendo bastante rápido, así que creo que es importante no esperar demasiado tiempo", continuó Sergio Pérez antes de recordar todo el tema de las apuestas que hay dentro del equipo de Milton Keynes.

En la pasada cita, el director de Red Bull, Christian Horner, apostó sobre su posición en la parrilla de salida, y su dinero fue a manos de Bernie Ecclestone por las circunstancias, y sobre eso, el mexicano explicó: "Apostamos en Sao Paulo para que yo subiera al podio y no lo hice, así que le debía algo de dinero a Bernie [Ecclestone], y al final, se lo devolví a Christian [Horner], por lo que el único ganador hasta ahora ha sido Bernie".

"A menudo, a menudo [hacemos apuestas en Red Bull]. Nos gusta apostar sólo por diversión, para algunos es una especie de, llamémoslo unión de equipo, ¡a la gente en la Fórmula 1 le gusta ganar dinero!", bromeó Sergio Pérez. "Hasta ahora [en el Gran Premio de China], no hay apuesta, veamos si a Christian se le ocurre una".

