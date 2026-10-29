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Fórmula 1 GP de México
Pérez afirma que se retirará de la F1 en 2029 y explica los motivos
Tras firmar un nuevo contrato con Cadillac hasta la F1 2029, Checo Pérez asegura que esa es su fecha límite como piloto del Gran Circo.
Juanjo Sáez
Editado: 29 oct 2026, 19:02
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Sergio Pérez, Cadillac
Foto de: Clive Mason/Getty Images
Sergio Pérez ha confirmado que su etapa en la Fórmula 1 terminará cuando finalice su recientemente renovado contrato con Cadillac, que le vincula a la escudería estadounidense hasta 2029.
El mexicano, que afronta este fin de semana su gran premio de casa en México, reconoce que su pasión por las carreras sigue intacta, pero quiere dedicar más tiempo a sus hijos en una etapa importante de sus vidas.
"Nunca sabes lo que va a pasar, pero sí, tengo claro eso", explicó el mexicano cuando fue preguntado si ya se había fijado 2029 como la fecha de su retiro o quería seguir más.
Pérez, que recientemente renovó su compromiso con Cadillac hasta 2029, admitió que su pasión por las carreras podría llevarle a competir durante más tiempo. Sin embargo, su situación personal y las prioridades familiares tendrán un peso importante a la hora de decidir cuándo cerrar definitivamente esta etapa.
"Podría seguir más tiempo porque me encanta, es mi pasión, y podría quedarme fácilmente otros 10 años porque realmente disfruto lo que hago".
"Pero estoy llegando a cierta edad, y mis hijos, que son lo más importante, estarán en edades importantes en sus vidas en las que querré pasar mucho tiempo con ellos".
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Por ese motivo, Pérez fue contundente al referirse a la duración de su actual compromiso con Cadillac, con el que afronta su última etapa en la categoría.
"Así que sí, tengo claro que estos últimos tres años serán mi último contrato en la Fórmula 1", concluyó el piloto mexicano.
De cumplirse sus planes, Pérez pondría fin a su trayectoria en la F1 al término de la temporada 2029, después de cerrar su última etapa con Cadillac. El mexicano afrontaría así sus últimos años en la categoría con un objetivo personal definido: disfrutar de la competición mientras pueda y construir el nuevo proyecto del equipo americano.
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Sergio Pérez, Cadillac Racing
Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images
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