Fórmula 1 GP de México

Sin MGU-H, Honda F1 avisa de un posible problema con el turbo en México

Honda alerta del reto que supone México para los motores de F1 sin el MGU-H: Orihara señala el retraso del turbo y posibles restricciones de funcionamiento.

Juanjo Sáez

Editado: 29 oct 2026, 17:58

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Shintaro Orihara, Honda

Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Honda y el resto de motoristas afrontan uno de los fines de semana más exigentes de la temporada 2026 de Fórmula 1. La disputa del Gran Premio de México, a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, supone un desafío para las unidades de potencia, especialmente por la ausencia del MGU-H que aumentar el retraso del turbo.

Así lo reconoció Shintaro Orihara, representante del fabricante japonés, en la previa de la cita mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Con este reglamento, es la primera vez que corremos en México. El año pasado teníamos el MGU-H, así que teníamos algo de ayuda, pero este año no lo tenemos, así que es todo un reto", empezó explicando el japonés.

El responsable de Honda puso como ejemplo las condiciones del motor en ralentí, es decir, a bajas revoluciones: "Solo en el ralentí contábamos con la ayuda del MGU-H para obtener suficiente presión de sobrealimentación, pero este año no tenemos ningún tipo de ayuda ni siquiera en esas condiciones".

La respuesta del turbo será uno de los aspectos que Honda vigilará con mayor atención durante los entrenamientos libres. En Honda consideran que las condiciones del circuito mexicano pueden complicar la entrega de potencia, especialmente a la salida de las curvas, cuando el piloto necesita una respuesta inmediata del acelerador.

"El retraso del turbo es el tema más interesante e importante en esta pista. Creo que no solo para Honda, sino para todos los fabricantes en general, habrá dificultades con el retraso del turbo y nos enfrentaremos a retos relacionados con él en esta pista".

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Debido a ello, Orihara no descartó que los fabricantes tengan que aplicar limitaciones para proteger el motor si las condiciones lo requieren. No obstante, quiso transmitir un mensaje de prudencia, ya que los ensayos realizados hasta ahora ofrecen una perspectiva positiva.

"Hemos realizado numerosas pruebas en el banco de potencia y creemos que el impacto en las condiciones de funcionamiento del motor es mínimo o casi nulo, pero eso hay que comprobarlo durante los entrenamientos", explicó.

Y añadió: "Es posible que tengamos que aplicar algunas restricciones en las condiciones de funcionamiento del motor, en el peor de los casos. Supone todo un reto tanto el retraso del turbo como las condiciones de funcionamiento del motor", concluyó el responsable del motor que actualmente solo lleva Aston Martin en la F1.

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