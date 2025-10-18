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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

¿Cómo de importante es la pole para ganar en Austin F1? Depende de quién seas

¿Es el Circuito de las Américas, en Austin, una pista donde lograr la pole position sea clave para ganar en F1? Quizás dependa de quién seas. Vemos qué dicen los números.

Jose Carlos de Celis

Editado: 18 oct 2025, 22:21

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Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Desde que llegó al calendario en 2012, se han disputado 13 sesiones de clasificación del GP de Estados Unidos de F1 y tres al sprint, y hemos tenido ya 15 carreras en el Circuito de las Americas de Austin contando la primera de 2025. ¿Y qué importante es hacer la pole? Lo estudiamos a continuación.

Para el domingo:

Más o menos en la mitad de carreras allí ha ganado el piloto que salía desde la pole, pero hay algún matiz que veremos. De 15 carreras de F1 en Austin, contando las tres al sprint en 2022, 2023 y 2024, en ocho ha ganado el piloto que salía primero y en siete no. Es decir, en el 53,33% de las carreras de F1 en Austin ha ganado el piloto que arrancaba desde la pole y el 46,67% de las carreras en Austin se han ganado desde otra posición diferente a la primera.

En 2013, 2016 y 2017 Lewis Hamilton ganó desde la pole, pero el inglés también había ganado saliendo segundo tras pole de Sebastian Vettel en 2012 y de Nico Rosberg en 2014 y 2015. Luego Hamilton hizo la pole en 2018 pero no ganó (lo hizo Kimi Raikkonen, él fue tercero).

En 2019 hay una excepción, ganó Valtteri Bottas desde la pole, pero desde ese año solo Max Verstappen consigue ganar desde la pole: lo hizo en 2021, en la sprint de 2023, en la sprint de 2024 y en la sprint de 2025.

Y es que en Austin parece una pista donde es casi mejor salir segundo, porque aunque está en el lado sucio de la trazada, se logra un buen rebufo y se puede llegar mejor posicionado para hacer por fuera la curva 1. En cinco de los últimos siete GP de Estados Unidos el piloto que salía segundo se ha puesto primero, pero eso es algo que no suele pasar si lidera Verstappen, que mantuvo la primera posición en las sprint de 2023, 2024 y 2025. En carrera larga, sin embargo, sí perdió la primera plaza en la salida del GP de Estados Unidos 2021 (que terminaría ganando), y desde 2016 solo ha mantenido el liderato en la primera vuelta Bottas en 2019.

Y otro dato: el autor de la pole, quitando las carreras sprint, no ha terminado en el podio desde que ganó Verstappen en 2021, y de hecho en los últimos dos años ha ganado Verstappen en 2023 saliendo sexto y Leclerc en 2024 saliendo cuarto.

Y entonces, ¿en qué posición es mejor salir para ganar en Austin? Lo vemos.

Vctorias en el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú desde la pole o en qué posición de salida

Temporada saliendo desde la pole Ganó 2012 Sebastian Vettel Lewis Hamilton (saliendo 2º) 2013 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Nico Rosberg Lewis Hamilton (saliendo 2º) 2015 Nico Rosberg Lewis Hamilton (saliendo 2º) 2016 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2017 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2018 Lewis Hamilton Kimi Raikkonen (saliendo 2º) 2019 Valtteri Bottas Valtteri Bottas 2021 Max Verstappen Max Verstappen 2022 Carlos Sainz Max Verstappen (saliendo 2º) 2023 Sprint Max Verstappen Max Verstappen 2023 Charles Leclerc Max Verstappen (saliendo 6º) 2024 Sprint Max Verstappen

Max Verstappen

2024 Lando Norris

Charles Leclerc (saliendo 4º)

2025 Sprint Max Verstappen

Max Verstappen

Ya habrás supuesto otra cosa: el 86,67% de las carreras de F1 en Austin se han ganado saliendo desde primera fila de parrilla (primero o segundo).

Apunta:

Porcentaje de victorias por posición de salida en carreras de F1 en Austin

La carrera en Austin F1 la ganó el piloto que salía... En este porcentaje de carreras 1º 53,33% 2º 33,33% 3º NUNCA

4º

6,67% 5º NUNCA 6º 6,67% 7º NUNCA 8º NUNCA 9º NUNCA 10º NUNCA

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