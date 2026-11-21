Crónica de clasificación

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Antonelli vuela en la clasificación de Las Vegas; Verstappen hereda la pole

Max Verstappen heredó la pole del GP de Las Vegas tras la sanción de cinco puestos a Kimi Antonelli, que marcó el mejor tiempo de la clasificación. Los dos Ferrari cayeron en la Q2.

Pol Hermoso

Editado: 21 nov 2026, 5:18

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Andrea Kimi Antonelli entró en la Q3 por los pelos y acabó siendo el único capaz de bajar de 1:34. El campeón del mundo se sacó un 1:33.893 en su última vuelta, 258 milésimas más rápido que Max Verstappen. El neerlandés se quedó con la pole del Gran Premio de Las Vegas por la sanción de cinco puestos al italiano.

Hasta esa última vuelta, Antonelli había dado pocos motivos para meterle en la pelea. Había pasado décimo en la Q2 y en el primer intento de la Q3 se había quedado a ocho décimas de Verstappen. Lando Norris estaba a una del Red Bull y George Russell a dos. Era fácil mirar la tabla y pensar que la pole estaba entre esos tres. De los cuatro, el que más tiempo tenía que encontrar era precisamente el que acabó bajando de 1:34.

El último intento empezó a disputarse en la vuelta de preparación. Russell salió primero y levantó para buscar rebufo, en una pequeña carrera por ver quién se quedaba detrás de quién. Isack Hadjar acabó abriendo pista, con Verstappen a continuación y Piastri por delante de Norris y Russell. Cuando llegó la hora de acelerar, Verstappen se quedó con el tiempo de su primer intento y Russell mejoró lo justo para pasar a Norris. Antonelli, que hasta entonces apenas había entrado en la conversación, les quitó la pole a todos de una vez.

La parrilla contará otra historia. Verstappen y Russell compartirán la primera fila, con Norris y Hadjar justo detrás. Antonelli retrocederá a la sexta plaza y Piastri, séptimo en clasificación, también perderá diez puestos. Más atrás, Lawson fue octavo y los dos Alpine cerraron la Q3. Lo de Gasly ya venía de antes. Había sido segundo en la Q2, a espaldas de Verstappen.

Y si falta Ferrari en esa lista, es porque sus dos coches ya estaban en el garaje. Leclerc había llegado a mandar en la Q1, pero en la Q2 Ferrari se la jugó con neumáticos usados para el último intento. Al monegasco se le escapó una vuelta que llevaba camino de darle el pase y a Hamilton le faltó ritmo. Los dos se quedaron a unas dos décimas de Antonelli. Cuesta encontrar una medida mejor de lo fina que fue la línea entre irse a casa y acabar en la pole.

Carlos Sainz tuvo al menos el consuelo de volver a pelear con un Williams que en Las Vegas dio más juego que en otros fines de semana. Pasó la Q1 con margen, acabó 14º y la sanción de diez puestos le mandará al 21º de la parrilla, justo por delante de Oliver Bearman. El madrileño tendrá que remontar desde una posición que dice bastante menos del ritmo del Williams que su vuelta del primer corte.

Fernando Alonso se quedó en ese primer corte. Mejoró en su último intento, pero el asfalto también y acabó 19º, justo por delante de Lance Stroll. Con lo que les costaba a los Aston Martin defenderse en las rectas del primer y el tercer sector, cada mejora de los demás les dejaba con menos margen. La última vuelta de Alonso fue más rápida y, aun así, terminó más abajo.

Resultados de la Q3 del GP de Las Vegas de F1 2026

Q3

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 26

1'33.893

S 237.755 2

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 21

+0.258

1'34.151

0.258 S 237.104 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 26

+0.331

1'34.224

0.073 S 236.920 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 21

+0.351

1'34.244

0.020 S 236.870 5

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 22

+0.699

1'34.592

0.348 S 235.998 6

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 25

+0.775

1'34.668

0.076 S 235.809 7

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 24

+1.006

1'34.899

0.231 S 235.235 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 25

+1.197

1'35.090

0.191 S 234.762 9

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 24

+1.212

1'35.105

0.015 S 234.725 10

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 23

+1.421

1'35.314

0.209 S 234.211 Ver resultados

Resumen de la Q2 del GP de Las Vegas de F1 2026

La Q2 tardó en arrancar. Los primeros tiempos llegaron a falta de nueve minutos y el asfalto apenas había ganado agarre respecto a la Q1. Oscar Piastri se puso al frente, pero entre su vuelta y la de Nico Hulkenberg, décimo, había menos de medio segundo. En ese margen se coló otra vez Liam Lawson, segundo por delante de Lando Norris.

Los Mercedes eran cuarto y quinto, con Charles Leclerc sexto y los dos Red Bull séptimo y octavo. Con tan poco entre ellos, bastaba que la pista mejorara un poco para deshacer el orden entero.

A Lewis Hamilton le tocaba buscar medio segundo solo para igualar a Leclerc. El británico era 13º tras su primer intento, por detrás de los dos Alpine, y lo que en la Q1 había sido un aviso empezaba a convertirse en un problema para pasar a la Q3.

Sainz también tenía trabajo. Williams había recuperado en Las Vegas un ritmo que pocas veces había enseñado esta temporada, pero el salto al último corte era otra historia. Con Racing Bulls, Audi y Alpine en la pelea, iba a hacer falta algo más que repetir la vuelta de la Q1.

Con todo por decidir en la última tanda, Ferrari se la jugó con neumáticos usados y perdió sus dos coches. A Hamilton le faltó ritmo y a Leclerc se le escapó el pase con un error en una vuelta que llevaba camino de ser suficiente. Los dos se quedaron a unas dos décimas de Kimi Antonelli, que pasó por los pelos en décima posición. Ferrari había llegado a liderar la Q1 y, cuando tocó repartir los diez billetes para la pole, se quedó sin ninguno.

Los dos Alpine y los dos Racing Bulls aprovecharon la ocasión. Pierre Gasly llegó a ponerse segundo, solo por detrás de un Max Verstappen que cerró la Q2 con un 1:34.394. Apenas seis décimas separaron al neerlandés de Antonelli en una pista que todavía premiaba a quien cerraba la vuelta en los últimos instantes. Carlos Sainz acabó 14º, entre Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, con Alex Albon 16º. Los dos Williams habían superado el primer corte, pero ahí se acabó su clasificación.

Resultados de la Q2 del GP de Las Vegas de F1 2026

Q2

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 15

1'34.394

S 236.493 2

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 16

+0.165

1'34.559

0.165 S 236.081 3

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 18

+0.223

1'34.617

0.058 S 235.936 4

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 17

+0.369

1'34.763

0.146 S 235.572 5

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 14

+0.372

1'34.766

0.003 S 235.565 6

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 18

+0.569

1'34.963

0.197 S 235.076 7

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 15

+0.588

1'34.982

0.019 S 235.029 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 18

+0.654

1'35.048

0.066 S 234.866 9

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 17

+0.670

1'35.064

0.016 S 234.827 10

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 18

+0.692

1'35.086

0.022 S 234.772 11

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 17

+0.803

1'35.197

0.111 S 234.498 12

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 18

+0.859

1'35.253

0.056 S 234.361 13

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 16

+1.066

1'35.460

0.207 S 233.852 14

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 18

+1.247

1'35.641

0.181 S 233.410 15

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 12

+1.599

1'35.993

0.352 S 232.554 16

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 18

+1.731

1'36.125

0.132 S 232.235 Ver resultados

Resumen de la Q1 del GP de Las Vegas de F1 2026

Con 13 grados en el ambiente, la Q1 arrancó sin demasiada prisa. Los equipos de la zona baja salieron primero y los favoritos se tomaron unos minutos más. Cadillac apretó desde la primera vuelta y se vio arriba mientras la mayoría aún necesitaba uno o dos giros para meter los neumáticos en temperatura.

A falta de 12 minutos, Max Verstappen ya mandaba por delante de George Russell, con Liam Lawson colado entre los dos Mercedes. Carlos Sainz se puso décimo en su primera tanda y Fernando Alonso, 14º tras dos intentos, justo por delante de Lance Stroll. El asturiano tenía poco colchón en un circuito que castigaba el déficit de Honda en las rectas.

La pista ganaba agarre y Charles Leclerc lo aprovechó para ponerse primero con un 1:35.040, 70 milésimas por delante de Lando Norris. Verstappen seguía tercero con el crono de su primer intento, por delante de Russell e Isack Hadjar. Mientras Leclerc se asomaba a lo más alto, Lewis Hamilton llegó a verse 12º, otra muestra de lo que le estaba costando seguir el paso de su compañero en Las Vegas.

A cinco minutos del final, los dos Alpine se metieron entre los 16 primeros y Sergio Pérez ocupó la última plaza provisional de Q2. Alonso cayó al 17º y, aunque mejoró en su último intento, la pista ya corría más deprisa que él. Acabó 19º, justo por delante de Stroll. Sainz sí encontró la vuelta que necesitaba. Su 1:35.588 le puso noveno provisional, a nueve décimas de Russell y con 1,7 segundos de margen sobre el corte en ese momento. Por una vez, podía mirar los últimos tiempos sin hacer cuentas.

Haas jugó la carta del rebufo con Oliver Bearman, penalizado por cambiar el motor, pero a Rafael Câmara le faltó una décima para quitarle la última plaza de Q2 a Gabriel Bortoleto, 16º por detrás de Franco Colapinto. También cayeron Pérez, 18º, los dos Aston Martin, Valtteri Bottas, 21º, y el propio Bearman, 22º sin tiempo.

Russell cerró la Q1 con un 1:34.664, por delante de Kimi Antonelli y Leclerc. Mercedes se llevó el primer asalto, aunque los Red Bull acabaron quinto y sexto con tiempos marcados antes de que el asfalto diera su último salto.

Resultados de la Q1 del GP de Las Vegas de F1 2026

Q1

Todas las estadísticas

Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h 1

G. Russell Mercedes

63 Mercedes Mercedes 11

1'34.664

S 235.819 2

A. Antonelli Mercedes

12 Mercedes Mercedes 10

+0.020

1'34.684

0.020 S 235.769 3

C. Leclerc Ferrari

16 Ferrari Ferrari 9

+0.376

1'35.040

0.356 S 234.886 4

L. Norris McLaren

1 McLaren Mercedes 7

+0.445

1'35.109

0.069 S 234.715 5

M. Verstappen Red Bull

3 Red Bull Red Bull 7

+0.600

1'35.264

0.155 S 234.334 6

I. Hadjar Red Bull

6 Red Bull Red Bull 9

+0.749

1'35.413

0.149 S 233.968 7

A. Lindblad Racing Bulls

41 RB Red Bull 10

+0.792

1'35.456

0.043 S 233.862 8

L. Lawson Racing Bulls

30 RB Red Bull 10

+0.825

1'35.489

0.033 S 233.781 9

O. Piastri McLaren

81 McLaren Mercedes 9

+0.827

1'35.491

0.002 S 233.777 10

C. Sainz Williams

55 Williams Mercedes 10

+0.924

1'35.588

0.097 S 233.539 11

N. Hulkenberg Audi

27 Audi Audi 10

+1.046

1'35.710

0.122 S 233.242 12

P. Gasly Alpine

10 Alpine Mercedes 8

+1.054

1'35.718

0.008 S 233.222 13

L. Hamilton Ferrari

44 Ferrari Ferrari 9

+1.079

1'35.743

0.025 S 233.161 14

A. Albon Williams

23 Williams Mercedes 10

+1.192

1'35.856

0.113 S 232.886 15

F. Colapinto Alpine

43 Alpine Mercedes 7

+1.266

1'35.930

0.074 S 232.707 16

G. Bortoleto Audi

5 Audi Audi 6

+1.485

1'36.149

0.219 S 232.177 17

R. Cámara Haas F1

51 Haas Ferrari 9

+1.556

1'36.220

0.071 S 232.005 18

S. Pérez Cadillac

11 Cadillac Ferrari 11

+2.719

1'37.383

1.163 S 229.235 19

F. Alonso Aston Martin

14 Aston Martin Honda 10

+2.736

1'37.400

0.017 S 229.195 20

L. Stroll Aston Martin

18 Aston Martin Honda 10

+2.886

1'37.550

0.150 S 228.842 21

V. Bottas Cadillac

77 Cadillac Ferrari 11

+2.937

1'37.601

0.051 S 228.723 22

O. Bearman Haas F1

87 Haas Ferrari 8

+13.341

1'48.005

10.404 S 206.690 Ver resultados

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