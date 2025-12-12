Analisis: la F1 2025 marcó la madurez de Norris rumbo a su primer título mundial
El título mundial de Fórmula 1 de Lando Norris en 2025 está inextricablemente ligado a su maduración como piloto de grandes premios
Foto de: Erik Junius
No fue solo la emoción pura lo que salió de Lando Norris tras ser coronado campeón del mundo de F1 2025 en Abu Dhabi. Junto a las lágrimas de alegría llegó un torrente de pensamientos que daba una idea de cómo había vivido su montaña rusa de temporada 2025: las victorias, las derrotas aplastantes, el desafío de enfrentarse al más frío y dominante Max Verstappen y la posibilidad de ser superado por su joven compañero de equipo, Oscar Piastri.
Según el director del equipo, Andrea Stella, el intento fallido de Norris por recuperar el título frente a Verstappen en 2024 fue el primer punto de inflexión clave. "Definitivamente, hubo mucho que aprender de la búsqueda del año pasado, incluso si no llegó hasta la última carrera", dijo Stella. "Hubo algunos puntos de aprendizaje, como Austria, que fue dura. Creo que Lando elevó su sensación de: 'Puedo competir con Max'."
Pero tras una victoria en la apertura de la temporada 2025 en Melbourne, la temporada de Norris pronto amenazó con descontrolarse debido a la falta de sensación con la parte delantera del coche, y el británico comenzó a tener problemas en la clasificación frente a su compañero menos experimentado, Piastri. Fue suficiente para que la duda constante volviera a aparecer.
Junto a otros trabajos que realizaba dentro y fuera de la pista para afrontar esas cuestiones, una forma de reducir el ruido fue eliminar el delta de tiempo por vuelta de su tablero en Mónaco, la indicación de si estaba más rápido o más lento que la mejor vuelta, lo que él sugería que le afectaba negativamente. Conseguir una pole crucial en las calles del Principado resultó ser uno de los momentos decisivos de su temporada.
"Apagué mi delta por primera vez ese fin de semana para no ver si estaba en una vuelta mejor, peor, o lo que fuera", dijo Norris a la BBC en una entrevista al día siguiente de su título. "Para mí, ir allí y hacer esa vuelta al final de la clasificación fue uno de los mejores momentos de mi carrera, porque fue el momento en que casi más me dudé a mí mismo, en la temporada más importante que resultó ser.
"Pero esa vuelta –un minuto nueve segundos– fue todo lo que necesitaba para cambiar todo y transformar ese pensamiento de 'No sé si puedo con esto' a 'Definitivamente puedo hacerlo'. Ese fue un momento clave para mí aquí [en mi cabeza]."
Foto de: Andy Hone / Motorsport Images
El siguiente momento clave llegó en Canadá, cuando juzgó mal un adelantamiento sobre Piastri y chocó contra él, arruinando su propia carrera. Pero la carrera también vio la introducción de un pequeño ajuste en la geometría de la suspensión que, aunque no afectaba al rendimiento, hacía que Norris se sintiera más cómodo conduciendo al límite del MCL39.
Es un cambio que más adelante le daría frutos, cuando logró tres poles consecutivas en México, Brasil y Las Vegas.
El siguiente golpe llegó en el Gran Premio de los Países Bajos, cuando se retiró desde la segunda posición debido a un problema en la línea de combustible, aumentando la diferencia con Piastri a 34 puntos. Con lo consistente e imperturbable que parecía el australiano en ese momento, parecía una montaña imposible de escalar.
"Las personas con las que estaba trabajando, añadí más gente a ese grupo", dijo Norris sobre su respuesta al desafío de Piastri. "Tuve que trabajar más tanto en el simulador como aquí en la pista. Tuve que profundizar y tratar de entender más cosas más rápido y de manera más avanzada que nunca antes. Pensé: 'Vaya. Estoy bastante atrás frente a un piloto muy rápido, y tengo que esforzarme'. Estaba trabajando con más profesionales en diferentes áreas para desbloquear más de mi capacidad. Y creo que cuando viste esa racha de grandes resultados, eso es lo que finalmente me dio el campeonato."
Desde su perspectiva, Stella añadió: "Fue el inicio de un proceso estructurado que involucraba desarrollo personal, conducción profesional, tácticas de carrera. Me alegra particularmente que Lando pudiera capitalizar esto, porque es algo que no he visto muchas veces antes en términos de cantidad de trabajo, las personas involucradas y la velocidad de desarrollo."
Para su inmenso crédito, Norris —autocrítico hasta el extremo, o 'brutalmente honesto', como él lo llama— siempre ha sido abierto sobre sus luchas y desafíos de salud mental, cuestionándose a menudo si no está revelando demasiado.
"A veces me dicen que no debería, y a veces probablemente revelo demasiado, y la gente puede ver vulnerabilidades en eso", admitió Norris. "Tal vez a veces es un error. Pero al mismo tiempo, al menos soy honesto conmigo mismo. Si estoy haciendo un mal trabajo, me digo que estoy haciendo un mal trabajo y ciertamente tengo personas a mi alrededor que me dicen la verdad."
Foto de: Andy Hone / Motorsport Images
Pero aunque todo eso es admirable, no se puede ganar un campeonato del mundo así. Tienes que ser un asesino implacable. Una máquina de ganar a prueba de balas y de mente única. Schumacher, Verstappen, Senna. Lo que sea necesario. Al menos, esa era la creencia recurrente cada vez que se discutían las aspiraciones al título de Norris. Se consideraba que el británico de 26 años era demasiado blando, demasiado sensible para la vida en la élite del deporte.
Con su notable recuperación en la segunda mitad de temporada, desde cómo se levantó tras un DNF devastador en el Gran Premio de los Países Bajos hasta adelantar con frialdad a un Yuki Tsunoda zigzagueante en Abu Dhabi, Norris ha demostrado que lo contrario es cierto.
"Creo que gané el campeonato este año a mi manera —siendo un piloto justo, tratando de ser un piloto honesto", reflexionó Norris. "A veces, ¿podría haber sido más agresivo y haber frenado menos y pasado a algunos? Claro que sí. ¿Es esa la forma en que quiero competir? ¿Es eso yo? No.
"Estoy seguro de que si me comparas con todos los campeones: ¿he sido tan agresivo como ellos a veces? No. ¿He sido tan audaz como ellos a veces? No. Pero rendí cuando necesitaba rendir para ganar el campeonato del mundo esta temporada. Y al final, eso era lo que necesitaba hacer.
"Simplemente logré ganarlo de la manera que quería ganarlo, que no era siendo alguien que no soy."
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Se podría cuestionar si un Lando Norris de 2023 o 2024 habría podido hacer lo que hizo desde Zandvoort. La respuesta es: probablemente no. Pero así como tuvo que responder a las preguntas planteadas por Verstappen y Piastri para convertirse en un piloto técnicamente mejor, también tuvo que encontrar respuestas a las preguntas paralizantes que su mente le lanzaba. A través de sus momentos más difíciles, que fueron muchos durante los últimos nueve meses, 2025 es el año en que Norris realmente maduró como piloto de grandes premios y como persona.
¿Y esa duda sobre si tiene lo necesario para ser campeón? Bueno, lo ha hecho, así que puede desecharse junto con todas las críticas oportunistas del mundo exterior, un mundo que todavía lucha por aceptar la apertura sobre los propios fracasos y dudas como la fortaleza que realmente es.
En una entrevista con Motorsport.com el año pasado, el entrenador de pilotos y psicoterapeuta Simon Fitchett afirmó que la apertura de Norris era algo que debía aplaudirse y no ridiculizarse, y estaba convencido de que le ayudaría a convertirse en la mejor versión de sí mismo: "Habiendo tenido el privilegio de trabajar con algunos pilotos durante mis siete años en F1, a menudo veía esos momentos en los que luchaban. Si aprendes a gestionarlo, es la diferencia entre ganar y perder", dijo Fitchett, que trabajó con pilotos como Sergio Pérez, David Coulthard y Jérôme d'Ambrosio, y ahora entrena a jóvenes pilotos.
"Pero ninguno de nosotros es a prueba de balas y obviamente vas a ver algunos pequeños tropiezos. Realmente tienes que aprender a construir resistencia frente a estas distracciones externas o cosas que pueden desestabilizarte, pero tengo un gran respeto por Lando por ser abierto al respecto. Para mí, eso muestra fortaleza, porque él reconoce: 'Sé que no soy bueno en esto, esto y esto'.
"Pero te diré una cosa, dale otro año más o así y habrá desarrollado una enorme resiliencia en esas áreas." Los comentarios de Fitchett ciertamente parecen haber envejecido bien con el conocimiento actual.
Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images
El propio Norris concluyó: "Ciertamente, cometí algunos errores, tomé malas decisiones, pero cómo logré convertir todo eso y tener la segunda mitad de temporada que tuve es lo que me hace sentir muy orgulloso. Hubo dudas al comienzo del año, y me demostré que estaba equivocado. La lucha al principio realmente me permitió desbloquear mi potencial más adelante.
"Por supuesto, aprenderé de todo, momentos como Montreal [donde] me avergoncé. Ojalá pudiera retroceder y cambiar algunas cosas. Muchos momentos para aprender. Siento que ahora soy un mejor piloto, ciertamente, que al comienzo de la temporada.
"Tengo que hacer eso aún más el próximo año si quiero mantener lo que hemos logrado este año."
Norris realmente maduró en 2025, pero al hacerlo no se alejó ni un centímetro de lo que realmente es. Y ha sido recompensado por ello.
Comparte o guarda este artículo
Los planes del campeón Norris para invierno: "Olvidar que soy piloto de F1"
Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025
¿Qué piloto ganó a su compañero? El cara a cara en carrera en la F1 2025
El sorprendente récord que Piastri jamás quiso tener en la F1
¿Qué hubiese pasado si McLaren hubiera sido un equipo 'de un solo coche'?
El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff
Últimas noticias
Bugatti: todas sus novedades para 2026
Así fue la gala de premios de la FIA 2025 que coronó a Norris: lista de premiados
Tsunoda revela que Red Bull cambió su decisión a último momento
Helmut Marko revela que Max Verstappen es su conexión más cercana
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios