Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Fórmula 1

Norris lamenta sus declaraciones sobre Hamilton y Verstappen

Lando Norris, tras conquistar su primer título de F1, reflexiona sobre declaraciones pasadas acerca de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Ahora se arrepiente de algunas: “A veces decía cosas tontas”.

Laurens Stade
Laurens Stade
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Justo después de lograr su título de Fórmula 1 en Abu Dhabi, Lando Norris hizo balance de algunas declaraciones que había realizado en el pasado, especialmente dirigidas hacia Lewis Hamilton y Max Verstappen.

En 2020, por ejemplo, Norris restó importancia al logro de Hamilton, que en aquel momento alcanzó su 91ª victoria en la F1, igualando así a Michael Schumacher: "Simplemente estoy contento por él, nada más. En realidad no significa nada para mí. Está en un coche que básicamente debería ganar cada carrera", dijo entonces el británico.

En 2024 también hubo una interacción incómoda con Hamilton tras la carrera en Hungría, donde Hamilton comentó que los McLaren F1 eran rápidos. "Tú tenías un coche rápido hace siete años", respondió Norris, quien después añadió: "Tú tenías un coche rápido y supiste sacarle el máximo, ahora lo hacemos nosotros".

Más recientemente, Norris también cargó contra Verstappen, después de que este asegurara que con el McLaren MCL39 ya habría sido campeón desde hace tiempo, incluso antes de las últimas carreras. "Max suele entender bastante bien las cosas, pero también hay suficientes temas sobre los que habla tonterías. Esto es muy típico de Red Bull: ese enfoque agresivo y estar todo el rato diciendo tonterías", afirmó Norris.

Los dardos de Norris a Verstappen y Hamilton:

Con el título ya en su poder, Norris mira ahora con arrepentimiento algunas de esas declaraciones. "Sé que a veces digo cosas tontas, y que a veces digo cosas sobre Max, o que en el pasado dije cosas —de las que luego todo el mundo habla— sobre Lewis", reconoce Norris. "De algunas me arrepiento y me gustaría retirarlas, que nunca hubieran salido de mi boca".

Lando Norris keek met spijt terug op enkele dingen die hij in het verleden heeft gezegd.

Lando Norris keek met spijt terug op enkele dingen die hij in het verleden heeft gezegd.

Foto door: Clive Mason / Getty Images

Aunque algunos comentarios sonaron duros, Norris cree que él "muestra más respeto a los demás que nadie". "Le doy mucho respeto a Oscar Piastri. Le doy mucho respeto a Max", sostiene el flamante campeón.

"Intento darle todo el respeto posible a Lewis: es siete veces campeón del mundo. Es el mejor piloto —comparable con Schumacher— que ha corrido nunca en la Fórmula 1. Yo ni siquiera me acerco a eso. Puede que jamás me acerque. Sueño con ese tipo de cosas. Soñé con lo de hoy, y he logrado conseguir uno de esos siete [títulos] que tiene él".

"¿Y me arrepiento de algunos comentarios que quizá hice en las cooldown rooms o donde fuera? Sí", admite Norris. "Pero muchas de esas cosas pasan en el calor del momento. Y en cuanto lo digo pienso: ‘¿Por qué demonios he dicho eso?’ Así que intento ser lo más sincero posible. Intento decir siempre la verdad. Intento no daros nunca una imagen equivocada. Si creo que vamos a ganar, digo: ‘Creo que vamos a ganar’. Si pienso que Red Bull será rápido o probablemente vaya a ser rápido, lo digo. Intento ser siempre honesto: no gano nada escondiéndoos cosas".

Más sobre Norris:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Tsunoda revela que Red Bull cambió su decisión a último momento
Siguiente artículo El primer test de Fernando Alonso en Fórmula 1

Mejores comentarios
Laurens Stade
Más de
Laurens Stade
Vettel avisa tras la salida de Marko: "Era el cerebro de Red Bull"

Vettel avisa tras la salida de Marko: "Era el cerebro de Red Bull"

Fórmula 1
Fórmula 1
Vettel avisa tras la salida de Marko: "Era el cerebro de Red Bull"
Tsunoda revela que Red Bull cambió su decisión a último momento

Tsunoda revela que Red Bull cambió su decisión a último momento

Fórmula 1
Fórmula 1
Tsunoda revela que Red Bull cambió su decisión a último momento
Rossi no correrá en el LMGT3 de BMW en el WEC 2026 y podría cambiar de campeonato

Rossi no correrá en el LMGT3 de BMW en el WEC 2026 y podría cambiar de campeonato

WEC
WEC
Rossi no correrá en el LMGT3 de BMW en el WEC 2026 y podría cambiar de campeonato
Lewis Hamilton
Más de
Lewis Hamilton
Ferrari niega una complicada relación con Hamilton tras su primer año juntos

Ferrari niega una complicada relación con Hamilton tras su primer año juntos

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Ferrari niega una complicada relación con Hamilton tras su primer año juntos
Rosberg asegura que Hamilton quiere retirarse, pero aguanta por no perder reputación

Rosberg asegura que Hamilton quiere retirarse, pero aguanta por no perder reputación

Fórmula 1
Fórmula 1
Rosberg asegura que Hamilton quiere retirarse, pero aguanta por no perder reputación
Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Comparación entre compañeros de equipo en clasificación en la F1 2025
McLaren F1
Más de
McLaren F1
McLaren presume de haber dejado luchar a sus pilotos hasta el final

McLaren presume de haber dejado luchar a sus pilotos hasta el final

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
McLaren presume de haber dejado luchar a sus pilotos hasta el final
Analisis: la F1 2025 marcó la madurez de Norris rumbo a su primer título mundial

Analisis: la F1 2025 marcó la madurez de Norris rumbo a su primer título mundial

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Analisis: la F1 2025 marcó la madurez de Norris rumbo a su primer título mundial
El sorprendente récord que Piastri jamás quiso tener en la F1

El sorprendente récord que Piastri jamás quiso tener en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
El sorprendente récord que Piastri jamás quiso tener en la F1

Últimas noticias

Grosjean explica por qué Alonso todavía parece un piloto de 25 años

Grosjean explica por qué Alonso todavía parece un piloto de 25 años

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Grosjean explica por qué Alonso todavía parece un piloto de 25 años
Lo que pasó dentro de Williams entre Sainz y Albon y nadie vio durante la temporada

Lo que pasó dentro de Williams entre Sainz y Albon y nadie vio durante la temporada

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lo que pasó dentro de Williams entre Sainz y Albon y nadie vio durante la temporada
Hülkenberg compara a Bortoleto con su propio debut en la F1: "Es muy prometedor"

Hülkenberg compara a Bortoleto con su propio debut en la F1: "Es muy prometedor"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Hülkenberg compara a Bortoleto con su propio debut en la F1: "Es muy prometedor"
Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros