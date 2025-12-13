Norris lamenta sus declaraciones sobre Hamilton y Verstappen
Lando Norris, tras conquistar su primer título de F1, reflexiona sobre declaraciones pasadas acerca de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Ahora se arrepiente de algunas: “A veces decía cosas tontas”.
Justo después de lograr su título de Fórmula 1 en Abu Dhabi, Lando Norris hizo balance de algunas declaraciones que había realizado en el pasado, especialmente dirigidas hacia Lewis Hamilton y Max Verstappen.
En 2020, por ejemplo, Norris restó importancia al logro de Hamilton, que en aquel momento alcanzó su 91ª victoria en la F1, igualando así a Michael Schumacher: "Simplemente estoy contento por él, nada más. En realidad no significa nada para mí. Está en un coche que básicamente debería ganar cada carrera", dijo entonces el británico.
En 2024 también hubo una interacción incómoda con Hamilton tras la carrera en Hungría, donde Hamilton comentó que los McLaren F1 eran rápidos. "Tú tenías un coche rápido hace siete años", respondió Norris, quien después añadió: "Tú tenías un coche rápido y supiste sacarle el máximo, ahora lo hacemos nosotros".
Más recientemente, Norris también cargó contra Verstappen, después de que este asegurara que con el McLaren MCL39 ya habría sido campeón desde hace tiempo, incluso antes de las últimas carreras. "Max suele entender bastante bien las cosas, pero también hay suficientes temas sobre los que habla tonterías. Esto es muy típico de Red Bull: ese enfoque agresivo y estar todo el rato diciendo tonterías", afirmó Norris.
Con el título ya en su poder, Norris mira ahora con arrepentimiento algunas de esas declaraciones. "Sé que a veces digo cosas tontas, y que a veces digo cosas sobre Max, o que en el pasado dije cosas —de las que luego todo el mundo habla— sobre Lewis", reconoce Norris. "De algunas me arrepiento y me gustaría retirarlas, que nunca hubieran salido de mi boca".
Aunque algunos comentarios sonaron duros, Norris cree que él "muestra más respeto a los demás que nadie". "Le doy mucho respeto a Oscar Piastri. Le doy mucho respeto a Max", sostiene el flamante campeón.
"Intento darle todo el respeto posible a Lewis: es siete veces campeón del mundo. Es el mejor piloto —comparable con Schumacher— que ha corrido nunca en la Fórmula 1. Yo ni siquiera me acerco a eso. Puede que jamás me acerque. Sueño con ese tipo de cosas. Soñé con lo de hoy, y he logrado conseguir uno de esos siete [títulos] que tiene él".
"¿Y me arrepiento de algunos comentarios que quizá hice en las cooldown rooms o donde fuera? Sí", admite Norris. "Pero muchas de esas cosas pasan en el calor del momento. Y en cuanto lo digo pienso: ‘¿Por qué demonios he dicho eso?’ Así que intento ser lo más sincero posible. Intento decir siempre la verdad. Intento no daros nunca una imagen equivocada. Si creo que vamos a ganar, digo: ‘Creo que vamos a ganar’. Si pienso que Red Bull será rápido o probablemente vaya a ser rápido, lo digo. Intento ser siempre honesto: no gano nada escondiéndoos cosas".
