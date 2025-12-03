¿Hace bien Red Bull F1 al sustituir a Tsunoda por Hadjar para 2026?

Red Bull ha anunciado este martes una nueva alineación de pilotos para la temporada 2026 de la Fórmula 1, ya que Isack Hadjar sustituirá a Yuki Tsunoda. El franco-argelino llega tras una impresionante temporada como debutante en Racing Bulls, en la que ocupa la décima posición del campeonato a falta de un gran premio, tras subir al podio en Zandvoort.

Tsunoda, por su parte, ha pasado por una mala época desde que se unió a Red Bull procedente de la escudería hermana para la tercera cita de esta campaña, ya que sólo ha sumado 30 puntos. Esto le deja 15º en el campeonato, mientras su compañero Max Verstappen es segundo, y se convertirá en el reserva de Red Bull el año que viene.

Esto significa que también habrá una nueva alineación de pilotos en Racing Bulls, ya que Arvid Lindblad, procedente de la F2, sustituirá a Hadjar en su campaña de novato. El británico de 18 años la disputará junto a Liam Lawson, que empezó este año en Red Bull tras la marcha de Sergio Pérez. Entonces, ¿es todo esto lo correcto, o aún persisten los signos de interrogación en torno a los emparejamientos de pilotos de 2026 en ambos equipos de Red Bull? Nuestros redactores dan su opinión.

A Red Bull le toca confiar en el reglamento 2026 - Jose Carlos de Celis

A bote pronto suena bien darle a Isack Hadjar, que ha dejado momentos brillantes como novato este año, el asiento del equipo con el que Max Verstappen aspira a ganar un increíble mundial este fin de semana. Sin embargo, ahí está el problema, que de momento ese coche solo parece poder pilotarlo el holandés, y en apenas 12 meses el otro les ha pertenecido, en directo o a futuro, a Sergio Pérez, Liam Lawson, Yuki Tsunoda y ahora Hadjar.

Porque también sonaba bien a bote pronto poner a Tsunoda por Lawson cuando se vio que al neozelandés le quedaba grande, pero el resumen general de los siguientes 21 grandes premios ha sido que ha ido algo mejor, pero no como desearía Red Bull.

Liam Lawson, Racing Bulls Team, Isack Hadjar, Racing Bulls Team

Ahora mismo, con la experiencia reciente, mandar a alguien al complicado lugar de ser compañero de Verstappen, al menos con los últimos monoplazas de Red Bull, suena a quemarle, y en el caso de Hadjar, ya muchos bromean resumiendo su experiencia en F1 como debut en 2025, retirado en 2026.

Nadie sabe cómo estará Red Bull con las nuevas reglas de 2026, pero ese reseteo aerodinámico y de motores es a lo que se pueden aferrar en el equipo. Que den con un coche con el que Verstappen pueda seguir siendo competitivo y Hadjar no esté tan lejos de él como sus predecesores sería lo ideal para ellos, pero también suena a tarea conplicada.

Y ojo, porque no está nada claro que Verstappen quiera seguir en Red Bull en 2027, y a ver quién es el valiente que hereda ese lugar...

Deja vù para Red Bull - Oleg Karpov

Yuki Tsunoda, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Racing Bulls Team Foto de: Red Bull Content Pool

Esencialmente, sólo hay una cosa preocupante sobre el ascenso de Isack Hadjar. Ha tenido una gran temporada de rookie, con el podio de Zandvoort como claro punto culminante, y ha mostrado un gran rendimiento tanto en clasificación como en carrera. Sin embargo, esto no basta para suponer que está listo para dar el salto.

Todavía es una gran incógnita si Red Bull luchará por victorias y podios el año que viene, pero si lo hace, Hadjar estará expuesto a todo tipo de presiones, y serán los puntos bajos, no los altos, los más visibles. Pilotar para el equipo junior suele ser lo contrario: los momentos destacados bastan para causar impresión. En la élite, lo que cuenta es la regularidad. ¿Y está totalmente preparado para pilotar en lo más alto? En mi opinión, no.

Lo que ocurrió con Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Alex Albon y Liam Lawson podría repetirse fácilmente con el francés. Ninguno de esos pilotos fue promocionado porque estuvieran llamando a la puerta de la escudería principal con actuaciones irresistibles; fueron promocionados porque simplemente eran los siguientes en la lista para ocupar el asiento que dejaban vacante los que fracasaban o se marchaban. ¿Estaba Kvyat preparado para sustituir a Sebastian Vettel? No. ¿Estaba preparado Gasly para suceder a Ricciardo? Tampoco. Y lo mismo vale para Albon y Lawson. Llegaron a Red Bull sólo porque los pilotos a los que sustituyeron fracasaron: Gasly y Sergio Pérez, respectivamente.

Tal vez todos ellos podrían haberlo hecho mejor si hubieran sido ascendidos una temporada, o idealmente dos, más tarde. Pero tener esa oportunidad tan pronto en sus carreras deportivas en la Fórmula 1 al final jugó en su contra. Max Verstappen es posiblemente el único que fue ascendido al equipo senior puramente por su enorme potencial. Casi todos los demás fueron simplemente soluciones de emergencia.

Y lo mismo podría decirse de Hadjar. No hay duda de que Yuki Tsunoda no rindió al nivel requerido para justificar una extensión de contrato. Y no es de extrañar que Red Bull no quisiera mantener al piloto japonés junto a Verstappen. Pero al mismo tiempo, ahora le toca a Hadjar ocupar el asiento que ha quemado a tantos pilotos antes que él. Espero que lo haga mejor que los mencionados anteriormente, pero ¿es realista esperarlo?

El cambio tiene sentido - Filip Cleeren

Isack Hadjar, equipo Racing Bulls Foto de: Peter Fox / Getty Images

No hay duda de que a Yuki Tsunoda le han tocado unas cartas complicadas en un RB21 difícil de pilotar, pero es igualmente difícil pasar por alto que, mientras el nipón ha sumado 30 puntos, su compañero de equipo sigue en la lucha matemática por el título mundial. Por diversas razones, el corredor asiático de 25 años es la última víctima del síndrome del segundo coche de Red Bull, y habría sido interesante ver qué podría haber hecho el japonés en 2026, cuando los de Milton Keynes prometen hacer sus coches más manejables para ambos pilotos.

Pero lo cierto es que no ha podido hacer lo suficiente, y en el otro lado de la familia Red Bull las actuaciones de Isack Hadjar son cada vez más difíciles de ignorar, encabezadas por un podio en Zandvoort. La ventaja de promocionar a Hadjar es que el francés sólo estará ante su segunda temporada el año que viene y, por lo tanto, tiene más margen para mejorar, mientras que Tsunoda ya tiene cinco años de F1 a sus espaldas.

Con la existencia de Racing Bulls para formar pilotos para Red Bull, no habría tenido mucho sentido enviar de vuelta a Tsunoda. Liam Lawson realizó una segunda mitad de temporada lo suficientemente sólida como para quedarse, y vale la pena recordar que el neozelandés aún no ha completado una campaña completa para el mismo equipo, incluida la pretemporada.

Luego está Arvid Lindblad, el próximo talento en ciernes, al menos tan valorado por la dirección de Red Bull como lo fue Hadjar. Al igual que el novato de Mercedes Andrea Kimi Antonelli, Lindblad se lanzará al vacío el año que viene, a sus 18 años y con una experiencia relativamente limitada en monoplazas. Esperemos que el británico tenga tiempo para madurar, adaptarse y cometer errores, al igual que Antonelli.

¿Es demasiado pronto para Lindblad? - Ben Vinel

Podio: segundo clasificado Arvid Lindblad, Campos Racing Foto de: Formula Motorsport Ltd

Realmente no quiero opinar sobre si Red Bull ha hecho bien en promocionar a Isack Hadjar, o si Yuki Tsunoda merecía el segundo asiento de Racing Bulls más que Lawson. De todos modos, no estoy convencido de que ningún piloto actual respaldado por Red Bull pueda hacerlo bien junto a Verstappen. Pero si la decisión hubiera sido mía, no le habría dado un asiento de F1 a Arvid Lindblad... Todavía.

No me malinterpreten. Lindblad tiene potencial, y Red Bull tiene buenas razones para ver un futuro brillante para él. Pero hasta ahora no ha sido el rey de la Fórmula 2. Hay que reconocer que el orden jerárquico en la categoría es difícil de descifrar, pero el piloto de Campos no ha sido lo suficientemente consistente, especialmente en comparación con otros novatos, con el campeón Leonardo Fornaroli estableciendo un estándar muy alto.

Probablemente Campos no sea el problema, ya que Isack Hadjar fue subcampeón con la escudería española el año pasado. Después de una temporada inaugural decente, puede que Lindblad sólo necesite una segunda campaña en F2 para adquirir más experiencia y perfeccionar sus habilidades de cara a su paso a la F1, y eso está bien. De todas formas, sabemos que Tsunoda puede hacer el trabajo en Racing Bulls.

Red Bull decidió lo contrario. Como siempre, el asiento junto a Verstappen es un regalo envenenado. Esperemos que Hadjar no sea su próxima víctima.

