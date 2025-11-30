Todos

FIA F2 Losail

F2 Qatar: Leonardo Fornaroli, campeón del mundo de la Fórmula 2 en su primer año

Leonardo Fornaroli ha sido coronado campeón de Fórmula 2 tras la cita de Losail, en Qatar.

Basile Davoine
Editado:
Fornaroli, Campeón F2 Qatar

Llegando en una posición favorable a Losail, Leonardo Fornaroli selló el destino del campeonato 2025 de Fórmula 2 incluso antes de la última cita de la temporada, la próxima semana en Abu Dhabi. Bajo los colores del equipo Invicta Racing, el piloto italiano se mostró sólido durante la carrera principal, que terminó en segunda posición.

No logró impedir la victoria del francés Victor Martins, pero este resultado le fue suficiente, teniendo en cuenta el bajo rendimiento de sus rivales por el título, especialmente Richard Verschoor y Jak Crawford.

Resumen de la Carrera de F2 en Qatar

Tras la excelente arrancada de Martins, Fornaroli se colocó inmediatamente detrás del piloto francés. Mientras tanto, en dirección a la segunda curva, Alex Dunne no dudó en el contacto de codos y presionó a Roman Staněk por la tercera posición.

La carrera se definió especialmente por las penalizaciones de cinco segundos impuestas a Alex Dunne y Nikola Tsolov debido a salidas inseguras del pit lane. A pesar de su sanción, Dunne logró terminar en el podio como el último piloto en lograrlo, ocupando la tercera posición.

Arvid Lindblad, fuertemente rumoreado para dar el salto a la F1 el próximo año, finalizó cuarto, mientras que Sebastian Montoya fue quinto. Nikola Tsolov, que terminó detrás del experimentado Richard Verschoor, coronó un primer fin de semana sólido en F2 con la séptima posición.

Roman Stanek terminó octavo, Dino Beganovic, quien marcó la vuelta rápida, noveno, y Luke Browning cerró los puntos en décima posición. El piloto de Hitech, Beganovic, logró ser el más rápido en pista gracias a su estrategia alternativa, pero perdió la oportunidad de podio debido a su parada tardía, finalizando noveno y llevándose el punto por la vuelta rápida.

Como durante toda la temporada, Fornaroli mostró un rendimiento constante y decidido a lo largo de la carrera, y con su segundo puesto eliminó la posibilidad de que la lucha por el campeonato se extendiera hasta Abu Dhabi.

Campeón en su debut en F3 y F2, y sin asiento de F1

Con 20 años, el oriundo de Piacenza se corona en la antesala de la Fórmula 1, apenas un año después de haber sido campeón de F3. Forma así parte de esos pilotos capaces de encadenar títulos consecutivos dentro de la pirámide que conduce a la categoría reina. Esto ya lo han logrado en el pasado George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri o Gabriel Bortoleto.

No obstante, la ausencia de un asiento disponible en 2026 debería mantenerlo alejado de la F1 por el momento. Una situación paradójica, similar a la que vivieron Felipe Drugovich y Théo Pourchaire hace algunos años. Del actual plantel de F2, Arvid Lindblad sigue siendo el mejor posicionado para llegar a la F1 el próximo año, donde podría hacerse con uno de los dos asientos de Racing Bulls.

A lo largo de su joven carrera, Leonardo Fornaroli ha escalado metódicamente desde el karting hasta la F4 italiana y luego a la Fórmula Regional, donde se destacó por la misma regularidad que ha mostrado en los últimos dos años.

Con más de 40 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, ahora podrá cerrar su campaña con tranquilidad, mientras trabaja en la búsqueda de oportunidades para la siguiente etapa de su carrera. Cabe recordar que el campeón vigente de F2 no tiene derecho a permanecer en la categoría.

Qatar Qatar F2 – Resultados de la carrera principal

CARRERA2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Abandono Bonus
1 France V. Martins ART Grand Prix 14 32

-

     1 25    
2
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 32

+1.200

1.2

 1.200   1 18   2
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 32

+7.400

7.4

 6.200   1 15    
4
A. Lindblad Campos Racing
 4 32

+8.700

8.7

 1.300   1 12    
5 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 32

+10.100

10.1

 1.400   1 10    
6 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 32

+12.300

12.3

 2.200   1 8    
7
N. Tsolov Campos Racing
 3 32

+15.900

15.9

 3.600   1 6    
8 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 32

+17.900

17.9

 2.000   1 4    
9
D. Beganovic Hitech TGR
 8 32

+18.400

18.4

 0.500   1 2   1
10
L. Browning Hitech TGR
 7 32

+23.500

23.5

 5.100   1 1    
11 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 32

+28.100

28.1

 4.600   1      
12 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 32

+32.600

32.6

 4.500   1      
13
G. Minì Prema Powerteam
 10 32

+33.100

33.1

 0.500   1      
14
J. Duerksen AIX Racing
 20 32

+35.800

35.8

 2.700   1      
15
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 32

+37.000

37.0

 1.200   1      
16 India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 32

+37.700

37.7

 0.700   1      
17
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 32

+41.500

41.5

 3.800   1      
18
L. Van Hoepen Trident
 22 32

+42.700

42.7

 1.200   1      
19
J. Wharton Trident
 23 32

+54.300

54.3

 11.600   1      
20
C. Shields AIX Racing
 21 32

+1'37.300

1'37.3

 43.000   2      
dnf
O. Goethe MP Motorsport
 5 13

19 laps

     1   Abandono  
dnf Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 6

26 laps

     2   Abandono  
Ver resultados  

