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Qué opinan los pilotos de F1 sobre el regreso de los motores V8 en 2030

Casi todos los pilotos de Fórmula 1 han opinado sobre el regreso de los motores V8 a partir de la temporada 2030. Estas son sus impresiones en la previa del Gran Premio de Las Vegas, penúltima cita del Mundial 2026.

Giacomo Rauli

Publicado: 24 nov 2026, 19:36

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Los motores V8 fueron el gran tema de conversación del jueves que dio inicio al fin de semana del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Y era inevitable.

Desde hace unos días sabemos que, a partir de 2030, los motores de Fórmula 1 volverán a ser de ocho cilindros y 2,1 litros, acompañados de un turbo y un pequeño dispositivo eléctrico que permitirá que las unidades de potencia sigan siendo híbridas, aunque muy diferentes a las actuales.

Este jueves fue la primera oportunidad para conocer la opinión de los pilotos. No es ningún secreto que varios de ellos no estaban especialmente entusiasmados con la actual generación de unidades de potencia (empezando por Max Verstappen, aunque podéis leer sus impresiones en un artículo aparte publicado el jueves), y el anuncio sobre los V8 ha provocado las reacciones de quienes serán los protagonistas de la Fórmula 1 del futuro.

Buena parte de los 22 pilotos que forman la parrilla actual de F1 han dado su opinión al respecto y, a continuación, podéis leer qué piensan sobre la nueva etapa que se abrirá en la categoría.

"Creo que será realmente bonito volver a algo más parecido a los monoplazas antiguos. Además, los coches serán todavía más ligeros. Hablamos, evidentemente, de una estimación muy prematura, pero probablemente serán unos 70 kg menos, lo que supone una reducción enorme.

Sin duda, será un cambio reglamentario muy interesante y emocionante. Eso sí, primero tenemos que hacer las cosas bien con este reglamento. Ya el próximo año habrá bastantes modificaciones, tanto desde el punto de vista aerodinámico como en lo que respecta a los motores.

Pero estoy convencido de que será un cambio muy emocionante y de que mucha gente lo está esperando".

"Me encantaría que volvieran. Cuando veo vídeos antiguos de los motores de aquella época, se me pone la piel de gallina. Creo que lo que más echo de menos de aquellos años es, sobre todo, ese sonido agudo tan característico de los motores.

Los puristas dirán que hay que eliminar por completo la parte eléctrica. Pero, si nos fijamos en cómo han evolucionado muchos de estos coches en los últimos años y en la potencia que son capaces de desarrollar actualmente algunos motores eléctricos, la Fórmula 1 seguirá siendo la categoría con los coches de carreras más rápidos del planeta.

La parte eléctrica es necesaria, esa es la realidad. Hay que mantener algún tipo de sistema híbrido porque, como he dicho, la potencia que se puede conseguir de esta manera no podría generarse únicamente con un motor de combustión interna.

Pero creo que, si volvemos a los V8 y mantenemos también una parte eléctrica capaz de aportar otros 400, 500 o 600 kW, de manera que los coches superen los 1.000 caballos de potencia, entonces tendremos lo que queremos.

También hay que recordar que, en realidad, los coches de la última era de los V8 tenían un sonido fantástico, pero no eran especialmente rápidos. Y no creo que mucha gente sea consciente de ello".

"Al final, todo dependerá de cómo se diseñe el motor y de cómo se establezca el reglamento.

Recuperar un buen sonido es algo que, en mi opinión, hemos echado de menos desde que entramos en la era de los V6.

Sí, recuperemos los escapes más pequeños y volvamos a tener ese sonido. Pero podemos conseguir todo eso siempre que el motor no pierda potencia a mitad de una recta. En ese caso, creo que sin duda sería una mejora".

"No sé si serán exactamente como los motores V8 que veía cuando era niño, pero creo que, para empezar, es fantástico que de alguna manera nos estén escuchando.

La industria del automóvil también ha cambiado mucho en los últimos años, así que creo que avanzar en esta dirección es una gran noticia para todos.

Espero que todo sea un poco más sencillo de seguir para los aficionados, menos costoso y menos complicado para los fabricantes, y también mejor para nosotros, los pilotos. Así que sí, esperemos que sea una situación en la que todos salgamos ganando".

"Estoy deseando que llegue el momento. Estoy realmente entusiasmado. Creo que todos hemos aprendido la lección y tengo muchas ganas de tener por fin un coche de carreras con el que pueda apretar al máximo.

No veo por qué los monoplazas de 2030 no deberían ser los más divertidos de la historia: coches más ligeros y motores V8.

Tenemos todos los ingredientes a nuestro favor para hacer que la Fórmula 1 sea mejor que nunca. Y yo soy lo suficientemente joven como para seguir aquí y competir al máximo nivel cuando llegue ese momento".

"Personalmente, estoy totalmente a favor de este tipo de motores. Creo que son fantásticos, sobre todo por el sonido que tienen en comparación con los actuales. Creo que sin duda sería una mejora.

Crecí escuchando los motores V10 de Fórmula 1 y recuerdo la piel de gallina que se me ponía al oírlos, aunque solo tuve la oportunidad de hacerlo en un par de ocasiones. Así que sí, creo que sería una decisión realmente acertada para la Fórmula 1".

"Creo que todos tenemos bastante claro qué cosas se podrían haber hecho mejor este año con el cambio de reglamento. Estoy seguro de que tendrán en cuenta esos aspectos en el futuro y de que harán un gran trabajo con lo que venga después.

Creo que 2030 todavía queda lejos y que hay muchas cosas por entender. Pero estoy deseando que vuelvan los V8. Evidentemente, para mí será la primera vez con este tipo de motores.

Son precisamente esos motores y esos coches que todo el mundo describe como increíbles de conducir. Así que, obviamente, tengo muchas ganas de tener algún día la oportunidad de pilotar uno".

"2030 tampoco está tan lejos. Evidentemente, es una evolución interesante y estoy contento con esta novedad.

La verdad es que no conozco todos los detalles, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que este reglamento ha supuesto más un paso hacia un lado que un verdadero paso adelante.

Me alegra que la FIA haya reaccionado rápidamente, aunque el cambio vaya a llegar dentro de unos años. También es muy complicado modificar un reglamento en el que se ha estado trabajando durante tantos años.

Creo que han reaccionado muy bien y que se han mostrado muy dispuestos a escucharnos. Además, creo que toda esta experiencia servirá para que todos aprendamos mucho de cara al futuro: pilotos, FIA, Fórmula 1 y todos los demás protagonistas".

"Primero tengo que conducirlo para saber si realmente será una mejora. La idea en sí me gusta, desde luego, y creo que la dirección que están intentando seguir es la correcta para este deporte.

Pero después habrá que subirse al coche, probarlo y valorarlo a partir de una experiencia real. Así que tengo muchas ganas de hacerlo.

Me alegra que, si finalmente se lleva a cabo este cambio, esté previsto para 2030 y que se esté avanzando en esta dirección, porque creo que es la adecuada para la Fórmula 1. Pero, a nivel personal, para poder decir que realmente supone una mejora, primero tengo que conducir estos coches y probarlos de verdad".

"Estoy de acuerdo con Carlos: evidentemente, primero hay que probarlos para saber cómo serán. Pero, personalmente, estoy entusiasmado.

Cuando pienso en mi infancia viendo la Fórmula 1, recuerdo sobre todo la época de los difusores soplados, cuando Vettel luchaba con Hamilton en 2010, más o menos por aquellos años.

También tuve la suerte de conducir aquellos coches con Red Bull durante algunas exhibiciones. La sensación que se experimenta es realmente difícil de describir, pero pilotar esos monoplazas transmite emociones increíbles.

Probablemente vosotros sepáis algo más sobre el tema, pero de verdad creo que sería algo fantástico. Evidentemente, no podemos saber cómo será para todos hasta que tengamos la oportunidad de probarlos de verdad".

"Creo que volver a algo más sencillo desde el punto de vista de la unidad de potencia probablemente sea algo positivo.

El regreso de los V8 traería de vuelta un sonido más emocionante, más volumen y algunas emociones adicionales, lo cual es sin duda positivo. En cuanto a todo lo demás, ya veremos y descubriremos cómo van las cosas dentro de unos años".

"No estaré en la Fórmula 1 cuando llegue este cambio. Así que, para mí, no significa nada".

"Seguro que ya no estaré en la Fórmula 1 cuando vuelvan los V8 en 2030....

Todavía queda mucho para eso [el regreso de los V8], pero creo que para entonces ya habrá sido suficiente para mí.

Sí, es frustrante que no los tuviéramos ya en 2014. Desde 2014 hasta 2030 o 2031, eso significa que habremos perdido 16 o 17 años de carreras de verdad".

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