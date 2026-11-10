Opinión

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

La F1 desafió a sus críticos en Brasil y les dio una lección

La Fórmula 1 parecía condenada a hundirse en el caos bajo la lluvia, pero en el Gran Premio de Sao Paulo ocurrió todo lo contrario y los más pesimistas tuvieron que tragarse sus palabras.

Stuart Codling

Publicado: 10 nov 2026, 19:57

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

En la era de la economía de la atención, en el paddock de la Fórmula 1 no faltan precisamente los profetas del desastre autoproclamados, siempre dispuestos a ponerse bajo los focos, montar su particular espectáculo y recurrir a sus habituales lamentos sobre el inminente fin del mundo. Sobre todo si con ello pueden arañar unos cuantos clics.

Al fin y al cabo, el poco trabajado reglamento técnico de 2026 ofrece, visto con perspectiva, motivos más que suficientes para recibir críticas completamente justificadas. Hay que llamar a las cosas por su nombre o, por utilizar las inimitables palabras del fallecido Alan Jones, no limitarse a llamar a las cosas por su nombre, sino decirlas con todas las letras y sin ningún tipo de filtro. Sin embargo, el imprevisible tiempo de noviembre en Sao Paulo parecía haber dado lugar a una nueva modalidad de profecías catastrofistas: el pesimismo preventivo.

Cualquiera que escuchara determinadas opiniones durante el viernes y el sábado habría pensado que se avecinaba una especie de apocalipsis en cuanto la nueva generación de monoplazas de Fórmula 1 se enfrentara por primera vez a una pista realmente mojada en condiciones de competición.

El ensayo previo en Malasia, como todos sabemos, había acabado en un fiasco porque los coches sencillamente no funcionaban bajo la lluvia. Así que hubo que hacer una pausa para improvisar a toda prisa una actualización de software. Cuando terminó todo aquel espectáculo, la pista ya había empezado a secarse.

Incluso quienes no pronosticaban un auténtico festival de accidentes en Interlagos ya habían dado la carrera por perdida, convencidos de que sería aburrida. ¿Su argumento? La gestión de las baterías impediría que los pilotos obligados a salir desde atrás por sanciones relacionadas con el motor pudieran abrirse paso entre sus rivales como habían hecho en años anteriores.

Por eso, el jueves se convirtió en un deprimente ejercicio de repasar, punto por punto, aquel escenario apocalíptico: sin el sistema de reducción de resistencia aerodinámica (DRS), el modo de adelantamiento sería prácticamente inútil en la larga "recta", porque la entrega de potencia eléctrica entraría precisamente allí en su fase de reducción obligatoria. Exactamente igual que en México. ¿Medio megajulio de energía adicional? Suficiente para ganar quizá una o dos décimas por vuelta. No lo bastante como para generar una diferencia de velocidad decisiva.

Por qué los pronósticos catastrofistas tenían una base poco sólida

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Incluso después de la clasificación del sábado, cuando los neumáticos de lluvia extrema de Pirelli, que llevaban tanto tiempo relegados a un papel testimonial incluso con mal tiempo, por fin tuvieron una aparición exitosa, todavía había voces que pronosticaban el caos y el escándalo para el día de la carrera si se repetían aquellas condiciones. En fin. Quien publica semejantes predicciones también tiene que estar dispuesto a asumir las consecuencias.

Mira:

En esencia, los pronósticos más pesimistas se basaban en datos desactualizados. Al fin y al cabo, estamos hablando de una nueva generación de neumáticos, más estrechos que sus predecesores. Hasta ahora, sencillamente, había habido muy pocas oportunidades de probarlos en condiciones de lluvia verdaderamente representativas. La mayoría de los ensayos con lluvia natural se habían realizado con temperaturas ambiente bajas, mientras que en otros circuitos había sido necesario mojar artificialmente el asfalto.

Durante el parón de abril se acordó aumentar la temperatura de las mantas térmicas de los neumáticos intermedios, porque estos tardaban demasiado en alcanzar su ventana óptima de funcionamiento una vez en pista.

Por otra parte, existía la preocupación de que la entrega instantánea de par de la parte eléctrica de las nuevas unidades de potencia pudiera resultar demasiado brusca incluso para los mejores pilotos del mundo. Una objeción perfectamente razonable.

Sin embargo, esos temores también se basaban en conocimientos que, a estas alturas, ya han quedado superados. Puede que para algunos resulte sorprendente, pero una de las principales responsabilidades de la FIA consiste precisamente en vigilar de forma constante los riesgos para la seguridad. Entre bastidores se ha trabajado intensamente para reducir esos peligros.

El software sigue sin ser perfecto, como demostró de manera bastante elocuente el caos de la vuelta de formación en Malasia. Pero esas son las consecuencias de un reglamento fundamentalmente equivocado desde su concepción, que necesita ser remendado constantemente con nuevas soluciones provisionales.

Las declaraciones de los pilotos después de la carrera demuestran que todavía queda trabajo por hacer. Sin embargo, los ajustes más precisos en la entrega de potencia sobre mojado ya han contribuido considerablemente a evitar los escenarios apocalípticos que tanto se temían. Además, lo aprendido durante la clasificación y la carrera apunta a que los neumáticos ofrecen una resistencia suficiente al aquaplaning. Lo que Pirelli tendrá que solucionar de cara al próximo año es la degradación térmica.

La realidad en pista deja en evidencia a los más pesimistas

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En cualquier caso, después de todo lo que hemos visto hasta ahora, existe una diferencia abismal entre el comportamiento real de los coches sobre mojado y todo el ruido que se había generado previamente. Los monoplazas resultaron mucho más dóciles de lo esperado y levantaron menos agua que la anterior generación de coches con efecto suelo.

Numerosos pilotos se salieron de pista en aquella curva que, por su traicionera inclinación del asfalto y su brusco cambio de dirección, siempre ha sido uno de los puntos más complicados de Interlagos cuando llueve. Sin embargo, eso ha ocurrido toda la vida y tiene poco que ver con las particularidades de esta nueva generación de monoplazas.

Las carreras bajo la lluvia siempre han sido el gran elemento igualador de la Fórmula 1. Esas ocasiones en las que los pilotos verdaderamente grandes pueden demostrar de qué están hechos. Y, en lugar de convertirse en el espectáculo de terror que algunos habían pronosticado, el Gran Premio de Sao Paulo de 2026 nos regaló una carrera entretenida, a pesar de que el Mundial de Pilotos ya estaba decidido y había perdido toda su trascendencia deportiva.

¿Quién lo habría dicho?

Te puede interesar:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Ocon vuelve a pronunciarse: "Mi pasión por las carreras es más fuerte que nunca"

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Stuart Codling





Audi cuestiona la sanción a Hulkenberg: "Colapinto le empujó hacia fuera"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



8 h



Audi cuestiona la sanción a Hulkenberg: "Colapinto le empujó hacia fuera"





Análisis: ¿Perdió Russell la pole de México por llevar demasiada gasolina?



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



9 d



Análisis: ¿Perdió Russell la pole de México por llevar demasiada gasolina?





Análisis: cómo Antonelli sorprendió a Verstappen y le arrebató la pole en Austin



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



16 d



Análisis: cómo Antonelli sorprendió a Verstappen y le arrebató la pole en Austin

Últimas noticias





La F1 desafió a sus críticos en Brasil y les dio una lección



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



8 min



La F1 desafió a sus críticos en Brasil y les dio una lección





Ocon vuelve a pronunciarse: "Mi pasión por las carreras es más fuerte que nunca"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



38 min



Ocon vuelve a pronunciarse: "Mi pasión por las carreras es más fuerte que nunca"





Wolff compara a Antonelli con Senna, pero pone un matiz: "Todavía no, pero..."



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Wolff compara a Antonelli con Senna, pero pone un matiz: "Todavía no, pero..."





Dall'Igna elogia la gestión de Márquez en Qatar: "Se siente como una victoria, la mayor de todas"



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



Dall'Igna elogia la gestión de Márquez en Qatar: "Se siente como una victoria, la mayor de todas"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse