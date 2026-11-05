Fórmula 1

Fallece Alan Jones, campeón del mundo de F1

El australiano Alan Jones ha muerto a los 80 años de edad. Fue campeón del mundo de F1 en 1980 con Williams.

Jose Carlos de Celis

Editado: 5 nov 2026, 7:48

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Alan Jones, Williams, regresa caminando

Foto de: Sutton Motorsport Images

El mundo del motor ha amanecido este jueves 5 de noviembre con la triste noticia del fallecimiento de Alan Jones a los 80 años de edad tras una enfermedad terminal.

En un comunicado publicado en nombre de la familia, su esposa Amanda Butler-Davis informó de que murió pocos días después de su cumpleaños (cumplió 80 el lunes 2 de noviembre).

"Las personas que estaban más cerca de él le echarán profundamente de menos y le recordarán con cariño. Lo mismo ocurre con los muchos aficionados, por cuyo apoyo siempre estuvo agradecido", decía la mujer. Alan Jones deja en vida seis hijos.

"Alan dedicó su vida al automovilismo y deja un legado que seguirá vivo a través de las innumerables personas a las que tocó en su camino."

"Con sus éxitos, su pasión y su carácter inconfundible dentro y fuera de la pista, Alan dejó una huella duradera en el automovilismo tanto en Australia como en todo el mundo"

"Como familia, queremos aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los que acompañaron a Alan en su camino y le brindaron amistad, amor y apoyo durante muchos años. Tuvo la gran suerte de tener a tantas personas maravillosas a su alrededor".

El primer campeón de F1 de Williams, el anhelo de Ferrari

Alan Jones debutó en F1 en el GP de España de 1975 con un Hesketh, pero el equipo cerró a finales de año y Jones tuvo que buscar cobijo en la escudería de Graham Hill primero durante ese año y en la de John Surtees después, durante todo 1976. Pero ese último equipo también cerró, y cuando la carrera de Jones parecía en un callejón sin salida, un golpe de fortuna le llevó a Shadow, que había perdido a su piloto titular Tom Pryce en un trágico accidente en Sudáfrica. Y en una temporada 1977 que empezó con averías y cierta mala suerte, Alan Jones logró ganar el GP de Austria con una magnífica actuación sobre mojado.

Eso llamó la atención de los más grandes, y se rumoreó que Enzo Ferrari le iba a fichar. Sin embargo, finalmente fichó a Gilles Villeneuve, y Jones tuvo que aceptar la oferta de una escudería que en ese momento no brillaba, Williams.

En su primer año con el equipo de Frank Williams y Patrick Head, estuvo cerca de ganar con el Williams FW06 en Long Beach, pero se le rompió el alerón. Luego, en Brands Hatch le falló la caja de cambios, y en Estados Unidos terminó segundo.

En 1979 logró un podio en la cuarta carrera, en Long Beach, pero en la quinta Williams introdujo el FW07, con ciertos problemas al principio pero muy rápido. Tras escapársele el triunfo en Silverstone al fallar la bomba de agua y ganar su compañero de equipo Clay Regazzoni (era el primer triunfo de Williams en F1), Jones ganó cuatro de los seis grandes premios restantes y terminó tercero en el campeonato, por detrás de Jody Scheckter y Gilles Villeneuve, ambos de Ferrari.

Y llegó su gran año. En 1980, ganó la primera carrera, la de Argentina, y luego conquistaría otros cuatro grandes premios (en Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos) para ganar el título de campeón del mundo de F1 en la penúltima ronda. Además, para completar su brillante curso, también ganó la carrera de Calder Park que no puntuaba para el mundial.

No pudo repetir título en 1981, donde sin embargo ayudó a Williams a ganar su segundo campeonato de constructores junto a Carlos Reutemann, que de hecho terminó delante de él, segundo en el mundial con Jones tercero, ambos detrás de Nelson Piquet, campeón con Brabham. Ese año, Jones ganó dos veces, en Long Beach y en Las Vegas, pero la mala suerte que tuvo con varios KO durante el campeonato y el desgaste que le suponía viajar por el mundo hizo que a final de año anunciara su retirada, con 34 años.

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