Ocho cambios sorprendentes de jefes de equipo en la Fórmula 1

2007 - El héroe de Ferrari Ross Brawn se marcha a Honda

Tras desempeñar un papel clave en todos los títulos mundiales logrados por Michael Schumacher como director técnico en Benetton y Ferrari, Ross Brawn dejó la Scuderia al mismo tiempo que el alemán, a finales de 2006. Un año después, fue nombrado jefe de equipo de Honda, asumiendo un auténtico reto en una escudería oficial que terminó octava en el campeonato de constructores de 2007, con apenas seis puntos.

"El motivo por el que fui allí fue que Honda tenía grandes instalaciones, comparables a las de Ferrari e incluso potencialmente mayores y más potentes", explicó Brawn a GP Racing en enero de 2017. "Los recursos que tenían en Japón y el presupuesto que estaban invirtiendo eran enormes".

"Mi pensamiento era que claramente había algo mal en la organización si contaban con esos recursos y no estaban alcanzando su máximo potencial. Quería ser capaz de arreglarlo".

"Lo que había pasado era que las dos partes de la organización —la unidad de potencia en Japón y el chasis en el Reino Unido— se habían separado y se culpaban mutuamente".

Ross Brawn, Team Principal, Honda Racing F1 Team with the RA108 Photo by: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images

La experiencia de Brawn en la cúpula de Ferrari resultó muy útil.

"Después de un mes aproximadamente", continuó, "cuando me senté ante la junta y me preguntaron cuáles eran los problemas, pude decir: 'El motor no es lo suficientemente bueno y el chasis tampoco, y cada grupo cree que la culpa es del otro. Si no afrontamos el hecho de que ambos lados necesitan mejorar muchísimo, no vamos a ninguna parte'".

"Y se quedaron sorprendidos, porque tenían a mucha gente de nivel directivo en Japón diciéndoles que el motor era fantástico y que la única razón por la que no ganaban era que el chasis no servía".

Brawn estableció entonces un calendario claro: un año para arreglar las cosas, un segundo año con resultados decentes y un tercer año como aspirantes al título.

La temporada 2008 de Honda fue igualmente dura, con el podio de Rubens Barrichello en el Gran Premio de Gran Bretaña como uno de los pocos momentos destacados. Sin embargo, entre bastidores el equipo trabajaba intensamente en el reglamento de 2009, al que dedicó tres programas simultáneos de túnel de viento y dos equipos de diseño.

Por desgracia, en plena crisis financiera de 2008, Honda decidió abandonar la Fórmula 1. Brawn compró el equipo por una libra simbólica; el rebautizado Brawn GP ganó ambos campeonatos en 2009, con Jenson Button logrando el título de pilotos, un año antes de lo previsto por el propio Brawn.

2009 - El escándalo Crashgate empuja a Flavio Briatore fuera de Renault

Nelson Piquet Jr., Renault F1 Team R28 crashes into the wall Photo by: Sutton Images

Cuando en agosto de 2009 salió a la luz que el equipo Renault había pedido a Nelson Piquet Jr. que se estrellara en el Gran Premio de Singapur 2008, provocando la salida del coche de seguridad y facilitando la victoria de Fernando Alonso, la reacción fue inevitable.

El jefe del equipo, Flavio Briatore, y el director ejecutivo de ingeniería, Pat Symonds, responsables de la conspiración, abandonaron la escudería; el italiano fue sancionado de por vida por la FIA, aunque un tribunal de París anuló la decisión pocos meses después.

Fue el final de una era, ya que Briatore había liderado el equipo de Enstone durante los años 90 y 2000, logrando dos títulos de pilotos con Michael Schumacher en Benetton y otros dos con Fernando Alonso en Renault. El empresario no regresaría al equipo hasta 2024.

El director técnico Bob Bell fue nombrado jefe de equipo interino hasta la llegada de Eric Boullier, mientras Renault vendía el equipo a Genii Capital.

2014 - Los siete meses de Marco Mattiacci en Ferrari

Foto de: Rainier Ehrhardt

Desde que Jean Todt dejó su cargo como jefe de Ferrari a finales de 2007, el puesto se ha convertido en uno de los más complicados del automovilismo.

El actual CEO de la F1, Stefano Domenicali, ocupó el cargo durante los seis años siguientes, pero la revolución técnica de la F1 arrancó de forma desastrosa en 2014 para la Scuderia. Fernando Alonso y Kimi Raikkonen no lograron subirse al podio en las tres primeras carreras, sumando apenas 33 puntos entre ambos, lo que dejaba a Ferrari quinta en el campeonato de constructores, aunque a solo 11 puntos del segundo clasificado, Force India, en plena hegemonía de Mercedes.

Domenicali asumió la responsabilidad y Marco Mattiacci, hasta entonces CEO de Ferrari Norteamérica, tomó su lugar. El italiano, de 43 años, fue elegido por su conocimiento de la cultura Ferrari, pese a su falta de experiencia en la F1.

Los resultados no mejoraron significativamente durante 2014 —y en justicia, poco podía hacer Mattiacci— y terminó siendo sustituido siete meses después, con Maurizio Arrivabene, procedente de Philip Morris, como reemplazo.

"Decidimos nombrar a Maurizio Arrivabene porque, en este momento histórico para la Scuderia y la Fórmula 1, necesitamos una persona con un profundo conocimiento no solo de Ferrari, sino también de los mecanismos de gobernanza y los requisitos del deporte", declaró el presidente de Ferrari, Sergio Marchionne.

"Maurizio posee una experiencia única: ha estado muy cerca de la Scuderia durante años y, como miembro de la Comisión de F1, conoce bien los desafíos a los que nos enfrentamos. Ha sido una fuente constante de ideas innovadoras centradas en revitalizar la Fórmula 1".

"Su experiencia en la gestión de un mercado altamente complejo y regulado también es de gran importancia, y le ayudará a dirigir y motivar al equipo".

Aunque breve, la etapa de Marchionne al frente de Ferrari permitió el fichaje del cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel, lo que dio lugar a dos intentos de título en 2017 y 2018.

2014 - Un conserje de Caterham recibe una promoción increíble antes de la intervención de administradores

Foto de: Dan Istitene / Getty Images

Lo que comenzó como una nueva versión del icónico Team Lotus terminó en completo caos.

Cuando el empresario malasio Tony Fernandes lanzó su equipo de Fórmula 1 en 2010, se le había prometido —al igual que a otros nuevos equipos— un límite presupuestario de 40 millones de libras que nunca llegó a materializarse.

Como sus rivales del fondo de la parrilla, el nuevo Lotus estaba gravemente infrafinanciado; recibió la entrada en septiembre de 2009 y seis meses después ya estaba en la parrilla, a cinco segundos del ritmo.

Renombrado como Caterham en 2012, su mejor momento llegó ese año cuando Heikki Kovalainen superó en clasificación a ambos Toro Rosso en Valencia, a solo dos segundos de los equipos punteros.

Aun así, Fernandes se cansó de invertir sin obtener puntos y redujo su implicación antes de vender el equipo en julio de 2014 a un consorcio liderado por Colin Kolles.

Cyril Abiteboul fue sustituido por el ex piloto de F1 Christijan Albers, con Manfredi Ravetto como apoyo.

Mientras tanto, el exfutbolista rumano Ioan Constantin Cojocaru fue contratado como conserje en agosto. En una entrevista con ProSport, afirmó que Ravetto lo reconoció, le dijo que no debía ser limpiador y lo ascendió a director.

Finbarr O'Connell, Caterham team Photo by: Hoch Zwei / Corbis via Getty Images

En cualquier caso, la empresa entró en administración en octubre, pasando a manos de Smith & Williamson, lo que provocó otro sorprendente cambio en la dirección.

Finbarr O’Connell asumió el papel de jefe de equipo en el GP de Abu Dhabi 2014, donde Caterham regresó a la parrilla gracias a financiación colectiva en lo que sería su despedida.

O’Connell apareció en rueda de prensa junto a figuras como Toto Wolff y Christian Horner. "Estaba allí intentando salvar un equipo de F1 y solo recibí apoyo y amistad", explicó en 2024.

"Bernie Ecclestone quería a Caterham en Abu Dhabi, especialmente porque Marussia no iba a correr. Nos ayudó con el transporte, neumáticos y combustible".

"Pero también controlaba todo, incluso quién recibía pases de paddock, y no quería que yo estuviera en la parrilla, probablemente para evitar explicar quién era ese tipo saludando a los pilotos".

2016 - Ron Dennis pierde la lucha de poder en McLaren

Ron Dennis, McLaren Executive Chairman in the garage Photo by: McLaren

Como jefe de McLaren durante tres décadas, Ron Dennis fue clave en gran parte de la historia de la F1, con títulos de Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Hakkinen y Lewis Hamilton —diez campeonatos de pilotos en total.

Dennis dejó el cargo en 2009, cediendo el mando a Martin Whitmarsh, pero siguió como presidente ejecutivo.

Sin embargo, se mostró descontento con la gestión de Whitmarsh y recuperó el control en 2014 tras una temporada 2013 sin podios. "Me bastaron dos días para darme cuenta de que no era para mí", dijo.

"Decidí que tenía que ser de una manera o de otra, y mis accionistas tomaron la decisión"

Su diagnóstico era claro: "la empresa no está en forma y necesita estarlo", aunque también se mostraba optimista: "creo que ganaremos carreras este año".

Foto de: Sutton Images

McLaren no ganó carreras en 2014, y su asociación con el motor Honda —decidida en 2013— tampoco le permitiría tener éxito en los años siguientes.

Entre bastidores, se gestaba una lucha de poder, ya que a Ron Dennis, accionista del 25% de McLaren, se le comunicó en octubre de 2016 que su contrato no sería renovado.

Como consecuencia, Dennis intentó hacerse con el control total de la compañía, mientras que otros accionistas, Mansour Ojjeh y el fondo soberano de Baréin Mumtalakat, dieron pasos para apartar al británico.

Dennis fue puesto en "gardening leave" (suspensión temporal de funciones), decisión que intentó recurrir sin éxito.

Así comenzó la era de Zak Brown y, aunque llevó tiempo, McLaren volvió a la gloria con el título de Lando Norris en 2025.

2021-2026 - La puerta giratoria de jefes de equipo en Alpine

Laurent Rossi, Alpine F1 Team CEO Photo by: Alpine

Desde que Renault recompró el equipo de Enstone antes de la temporada 2016, la marca francesa ha tenido un objetivo claro —y aún no cumplido—: volver a la parte delantera de la parrilla.

El equipo pasó a llamarse Alpine en 2021 y se convirtió en un símbolo de inestabilidad bajo el liderazgo del CEO del grupo Renault, Luca de Meo.

El jefe de equipo Cyril Abiteboul salió entonces; Laurent Rossi se convirtió en CEO de Alpine, con Marcin Budkowski y Davide Brivio compartiendo las funciones tradicionales de jefe de equipo en una estructura dual, pero ambos abandonaron la F1 tras solo un año en sus respectivos cargos.

En octubre de 2021, Rossi lanzó un plan a 100 carreras para convertir al equipo en aspirante al título. Casualidad o no, han pasado exactamente 100 grandes premios desde entonces y Alpine aún no ha logrado ninguna victoria.

Alpine rompió con su director no ejecutivo y leyenda de Renault, Alain Prost, en enero de 2022, con el cuatro veces campeón del mundo decepcionado con la dirección del equipo.

"Ya no participaba en la toma de decisiones, a veces no estaba de acuerdo —totalmente—, pero tenía que seguir transmitiendo el discurso oficial", explicó Prost a L’Equipe.

"Incluso como miembro del consejo, me enteraba de algunas decisiones en el último momento. Puede que no me escuchen, pero al menos deberían informarme a tiempo. Es una cuestión de respeto. Las relaciones se han vuelto cada vez más complicadas, podía sentir muchos celos".

Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

"Laurent Rossi quiere estar solo, sin que nadie le moleste", añadió. "Él mismo me dijo que ya no necesitaba un asesor".

"Ahora hay una clara tendencia a apartar a mucha gente. Laurent Rossi quiere todo el protagonismo".

El histórico jefe de equipo de Force India/Aston Martin, Otmar Szafnauer, fue contratado para 2022, pero no compartía el plan de 100 carreras de Rossi, ya que creía que se necesitaba más tiempo.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Szafnauer fue despedido antes del parón veraniego de 2023, junto con el director deportivo Alan Permane, que llevaba 34 años en el equipo, coincidiendo además con la salida del director técnico Pat Fry hacia Williams.

Rossi tampoco completó su plan de 100 carreras, ya que fue reemplazado por Philippe Krief como CEO de Alpine.

El jefe de motores de Renault F1, Bruno Famin, fue ascendido a jefe de equipo tras la salida de Szafnauer, pero su etapa fue complicada.

A principios de 2024, el director técnico Matt Harman y el jefe de aerodinámica Dirk de Beer dimitieron después de que los Alpine clasificaran en la última fila y terminaran 17º y 18º en la carrera inaugural.

Famin fue sustituido como jefe de equipo por Oliver Oakes en agosto de 2024, pero el británico apenas duró nueve meses antes de marcharse también, mientras Flavio Briatore —que había regresado al equipo como asesor ejecutivo en junio de 2014— retomaba el control. El italiano lidera el equipo junto al director general Steve Nielsen, contratado como sustituto oficial de Oakes.

Mientras tanto, Luca de Meo, quien en gran medida tomaba las decisiones, dejó el grupo Renault en junio de 2025 para unirse a la empresa de lujo Kering, propietaria de marcas como Gucci, Yves Saint Laurent y Balenciaga.

2025 - El fin de la era de Christian Horner en Red Bull

Christian Horner, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

Hace unos años, pensar en la salida de Christian Horner como jefe de equipo de Red Bull habría sido impensable.

Convertido en el jefe de equipo más joven de la F1 con 31 años en 2005, Horner llevó al equipo a ocho títulos de pilotos, pero su posición se volvió cada vez más frágil tras la muerte del cofundador de Red Bull, Dietrich Mateschitz, en 2022.

Horner atravesó una investigación por comportamiento inapropiado hacia una empleada a principios de 2024, de la que fue exonerado tras una investigación interna.

Aun así, varias figuras clave abandonaron Red Bull en los últimos años, especialmente el diseñador jefe Adrian Newey y el director deportivo Jonathan Wheatley, y desde hacía tiempo se percibía que el futuro de Horner estaba en peligro.

La situación se complicó aún más porque Horner no contaba ni con el apoyo del asesor Helmut Marko ni con el entorno de Max Verstappen, y además estaba perdiendo el respaldo de la familia Yoovidhya, propietaria del 51% de Red Bull.

Horner resistió unos meses más, pero finalmente perdió la batalla en un desenlace que fue una sorpresa incluso para él, según explicó al equipo en su discurso de despedida.

2026 - Adrian Newey se convierte en jefe de equipo de Aston Martin… pero no por mucho tiempo

Adrian Newey, Aston Martin Racing Team Principal Photo by: Mario Renzi / Formula 1 via Getty Images

Aston Martin lleva oficialmente cinco años en la Fórmula 1, pero ya ha tenido cuatro jefes de equipo, incluidos Szafnauer, Mike Krack y Andy Cowell.

El pasado noviembre, Adrian Newey fue anunciado como jefe de equipo para 2026, lo que generó cierta sorpresa, ya que el británico ya tenía suficiente trabajo como socio técnico gerente, intentando convertir al equipo de Silverstone en un verdadero aspirante por primera vez en sus 35 años de historia.

En los últimos tres meses, Newey ha evitado algunas de las funciones tradicionales, como las obligaciones con los medios, y ahora ya se enfrenta a una crisis.

El nuevo acuerdo de Aston Martin con Honda como motorista oficial no está funcionando —por decirlo suavemente—, especialmente tras haber renunciado a su condición de cliente de Mercedes.

Con la entrada en vigor del nuevo reglamento técnico, la unidad de potencia japonesa sufre vibraciones excesivas que provocan daños en la batería y preocupaciones por la salud de los pilotos. Como consecuencia, el AMR26 diseñado por Newey ni siquiera puede completar un gran premio.

Aunque el equipo ha afirmado que no comentará rumores, Motorsport.com ha podido saber que Aston Martin está a punto de contratar al jefe saliente de Audi F1, Jonathan Wheatley, como nuevo jefe de equipo, mientras que Newey se centraría exclusivamente en el área técnica.

El sorprendente movimiento de Wheatley, tras solo un año en Audi, le convertiría en el quinto jefe de equipo de Aston Martin en cinco años.

Ya es oficial: FÓRMULA 1 Oficial: Audi F1 anuncia la salida de Wheatley antes de irse a Aston Martin