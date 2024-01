El nuevo simulador de Alpine F1 guiará el desarrollo del coche de 2026

El de 2023 fue un año de cambios en Alpine, con la salida de varias figuras con mucho peso y una remodelación a nivel directivo. Sin embargo, entre bastidores se está trabajando de cara al futuro, con la contratación de nuevos ingenieros y la compra de herramientas de última generación que deberían cerrar la brecha tecnológica que el equipo tiene actualmente en varios sentidos.

Por mucho que hayan hecho de la preparación de los fines de semana uno de sus puntos fuertes, en realidad este año se han puesto de manifiesto algunos de sus importantes límites.

Por ejemplo, en 2023 las actualizaciones para el A523 se detuvieron antes de tiempo porque los ingenieros se dieron cuenta de que, con ciertas limitaciones de diseño, no sería posible sacar el máximo partido a las innovaciones, por lo que se decidió posponerlas hasta 2024. Una de las intervenciones será a nivel de chasis, con formas más esbeltas.

Dado el planteamiento del nuevo reglamento técnico que entrará en vigor a partir de 2026, el monoplaza de esta temporada será también la base del coche del año que viene, de modo que el presupuesto podrá invertirse de otra manera. Por mucho que el nuevo curso esté a la vuelta de la esquina, en realidad todos los equipos ya están pensando en 2026, incluido Alpine, que está invirtiendo en la compra de nuevas instalaciones y en la contratación de más personal.

Entre esas novedades habrá un simulador de última generación, cuya compra fue aprobada bajo la dirección Otmar Szafnauer y que deberá estar operativo en 2025 tras las pruebas pertinentes, como es práctica habitual. En un esfuerzo por reforzar el departamento, Alpine también fichó nuevo personal de simulación, reforzando así el equipo ya existente. Y también se mejoraron muchas otras herramientas de la fábrica.

Matt Harman cree que los cambios darán sus frutos de cara al diseño del coche de 2026: "Nuestra atención se centra en el futuro, en el reglamento de 2026 y en los coches que tenemos que fabricar de aquí a entonces. También tenemos un gran programa en las sedes [Enstone y Viry] para mejorar las capacidades y las funciones. Tenemos todos los fondos para hacerlo, pondremos en marcha todos los equipos, habrá sistemas en funcionamiento centrados solo en el reglamento 2026. Aunque también se utilizarán para los coches que creemos antes".

"Nos hemos centrado en nuestras herramientas de simulación, tenemos que ser más precisos, mejores a la hora de obtener respuestas a preguntas difíciles con mayor rapidez. Lo he experimentado en los equipos en los que he trabajado en el pasado. Y esa es una de nuestras mejoras. Así que estamos haciendo todas esas cosas. Desde mi punto de vista, el plan de los últimos tres años sigue siendo el mismo, pero lo estamos acelerando. Estamos bien financiados. Tenemos gente suficiente y sólo es cuestión de avanzar", explicó el director técnico de Alpine.

Para Alpine, será un importante paso adelante en varios aspectos. En primer lugar, porque será una plataforma completamente nueva, a diferencia de la actual, que tiene ya 20 años y fue heredada de McLaren hace aproximadamente una década, en una época en la que el equipo no disponía de mucho dinero. Además, el nuevo simulador estará ubicado en unas instalaciones específicas bastante más grandes y espaciosas.

Se trata de un movimiento significativo en un contexto histórico en el que las simulaciones son cada vez más importantes en la preparación del fin de semana: basta pensar que en los últimos años Alfa Romeo, Ferrari, McLaren y Aston Martin han decidido invertir en este frente, y todos ellos han puesto sus miras en nuevas herramientas preparadas para el futuro.

"[El simulador] se pondrá en marcha con vistas a 2026. Es fantástico, estamos entusiasmados con él, estará en un edificio impresionante, que también apoyará otros desarrollos interesantes. Estoy muy ilusionado. Lo que tenemos actualmente es un instrumento muy, muy bueno. Pero su resolución y ancho de banda aún no son suficientes. Creo que eso dará a los pilotos un nivel adicional de confianza en la correlación del simulador, lo que será muy importante para 2026".

La construcción del nuevo simulador forma parte de un programa más amplio que también reorganizará y modernizará otras herramientas. Se trata de un aspecto clave para poder contar cada vez con mejor información que no lleve por mal camino a los ingenieros durante el desarrollo.

No es casualidad que al final de la temporada, cuando se comprendió que la clasificación se mantendría sin cambios, el equipo aprovechara para realizar pruebas específicas para 2024. Un enfoque también utilizado en parte por Aston Martin, que llevó a Austin un suelo modificado con algunas ideas recogidas de otros equipos, pero que no funcionó como se esperaba. No obstante, los datos recogidos ayudaron a entender mejor cómo funcionaría todo de cara al trabajo de invierno, cuando se definiría el primer paquete del futuro monoplaza.

Harman admitió que, en ocasiones, el equipo tomó la dirección equivocada al reaccionar ante datos que no eran lo suficientemente precisos: "Fue una debilidad. Cuando tus herramientas no son lo suficientemente precisas, creo que puedes llegar a un punto en el que puedes empezar a creerte algunas de las cosas que ves y que no son reales".

"Y si no eres tan bueno haciendo bucles, como yo lo llamo, si no eres tan bueno comprobando y volviendo a comprobar y cuestionándote a ti mismo los datos, creo que puedes llegar a una conclusión equivocada y tomar una dirección que puede quedarse ahí durante seis meses".

"Creo que estamos mejorando en ese aspecto. Además, como he dicho antes, las instalaciones están mejorando", concluyó el director técnico de Alpine en la Fórmula 1.

