Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Estadísticas
Fórmula 1 GP de Abu Dhabi

La maldición de 50 años que Lando Norris ha roto en la F1 2025

Al ganar el título de la F1 2025 en el GP de Abu Dhabi, Lando Norris puso fin a una "maldición" que había durado más de 50 años en el Gran Circo.

Fabien Gaillard
Editado:
Nigel Mansell, Williams FW11

Aunque cueste creer que llegar a la última carrera de la temporada como líder - y por lo tanto con una ventaja, por pequeña que sea - sea un inconveniente, la historia de la Fórmula 1 demuestra que, en las últimas rondas con tres o más pilotos, el líder es más raramente el que sale victorioso (cinco de 12). 

En los últimos 50 años, antes de este 2025, la situación era aún peor para los líderes. En las cinco últimas carreras con tres o cuatro pilotos luchando por el título desde 1975, nunca se había proclamado campeón el piloto que tenía más ventaja. Aparte de los diversos imprevistos, esto puede explicarse en parte por el hecho de que este tipo de batalles hace a veces que sea imposible centrarse en un único rival, como en una pelea más tradicional con un único rival, lo que hace las cosas mucho más imprevisibles.

Para que quede perfectamente claro, en 1982 todavía había tres pilotos luchando por el título antes de la última carrera. Sin embargo, Didier Pironi (Ferrari) no pudo correr debido a una grave lesión en la pierna sufrida en Hockenheim. Por lo que en realidad la batalla se redujo a un duelo entre el líder Keke Rosberg (Williams) y el tercer clasificado, John Watson (McLaren), en el que el finlandés salió vencedor.

Lando Norris logró romper esta racha tras conquistar el mundial el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1.

Fue la primera vez que un piloto de McLaren, Emerson Fittipaldi (en 1974), lograba esa hazaña. El piloto brasileño, que ya ganó el mundial en 1972 con Lotus, llegó a la última carrera del año empatado a puntos con Clay Regazzoni (Ferrari), pero le ganaba en victorias (tres contra una) y aventajaba en siete puntos a Jody Scheckter (Tyrrell). Entonces se llevó el campeonato con una carrera inteligente que le permitió acabar cuarto, mientras Regazzoni se hundía al volante de un Ferrari que sufría muchos problemas.

Relacionado:

Últimas carreras con tres o más pilotos luchando por el título desde 1950

Año Campeón Posición antes del último GP Rivales
1950 Giuseppe Farina Tercero (3º) Juan Manuel Fangio
Luigi Fagioli
1951 Juan Manuel Fangio Primero (1º)

Alberto Ascari
Jose Froilan Gonzalez
1959 Jack Brabham Primero (1º) Stirling Moss
Tony Brooks
1964 John Surtees Segundo (2º) Graham Hill
Jim Clark
1968 Graham Hill Primero (1º) Jackie Stewart
Denny Hulme
1974 Emerson Fittipaldi Primero (1º) Clay Regazzoni
Jody Scheckter
1981 Nelson Piquet Segundo (2º) Carlos Reutemann
Jacques Laffite
1983 Nelson Piquet Segundo (2º)

Alain Prost

René Arnoux
1986 Alain Prost Segundo (2º)

Nigel Mansell

Nelson Piquet
2007 Kimi Räikkönen Tercero (3º)

Lewis Hamilton
Fernando Alonso
2010 Sebastian Vettel Tercero (3º) Fernando Alonso
Mark Webber
Lewis Hamilton

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Alonso: "No hay persona normal que consiga lo que ha hecho Márquez"
Siguiente artículo Qué es el Red Bull Junior Team: un vistazo a la singular academia de F1

Mejores comentarios
Más de
Fabien Gaillard
Hadjar sorprende en su estreno con Red Bull: así fue su día en Abu Dhabi

Hadjar sorprende en su estreno con Red Bull: así fue su día en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Hadjar sorprende en su estreno con Red Bull: así fue su día en Abu Dhabi
Acoso a Antonelli: primera reacción y explicación de Mercedes

Acoso a Antonelli: primera reacción y explicación de Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Acoso a Antonelli: primera reacción y explicación de Mercedes
Por qué Marko no es el único culpable del acoso a Antonelli

Por qué Marko no es el único culpable del acoso a Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué Marko no es el único culpable del acoso a Antonelli
Lando Norris
Más de
Lando Norris
El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff

El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff
¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras

¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras

Fórmula 1
Fórmula 1
¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras
Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Piastri elogia a McLaren por las reglas papaya y cree que seguirán en 2026

Piastri elogia a McLaren por las reglas papaya y cree que seguirán en 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Piastri elogia a McLaren por las reglas papaya y cree que seguirán en 2026
Así os contamos los test de postemporada de F1 en Abu Dhabi

Así os contamos los test de postemporada de F1 en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
Así os contamos los test de postemporada de F1 en Abu Dhabi
Aston Martin lidera el último test de la F1 2025 en Abu Dhabi

Aston Martin lidera el último test de la F1 2025 en Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Aston Martin lidera el último test de la F1 2025 en Abu Dhabi

Últimas noticias

El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff

El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
El límite de gastos ayudó a McLaren en la F1 2025, cree Toto Wolff
Poncharal, sobre la crisis de Bagnaia: "Está todo en la cabeza"

Poncharal, sobre la crisis de Bagnaia: "Está todo en la cabeza"

MotoGP
MGP MotoGP
Poncharal, sobre la crisis de Bagnaia: "Está todo en la cabeza"
¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras

¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
¿Quiénes han sido lo pilotos de F1 mejor pagados en 2025? Cifras
Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Stella revivió 2010 en Abu Dhabi: "Pensé en el título que perdimos con Alonso"

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros