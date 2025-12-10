La maldición de 50 años que Lando Norris ha roto en la F1 2025

Aunque cueste creer que llegar a la última carrera de la temporada como líder - y por lo tanto con una ventaja, por pequeña que sea - sea un inconveniente, la historia de la Fórmula 1 demuestra que, en las últimas rondas con tres o más pilotos, el líder es más raramente el que sale victorioso (cinco de 12).

En los últimos 50 años, antes de este 2025, la situación era aún peor para los líderes. En las cinco últimas carreras con tres o cuatro pilotos luchando por el título desde 1975, nunca se había proclamado campeón el piloto que tenía más ventaja. Aparte de los diversos imprevistos, esto puede explicarse en parte por el hecho de que este tipo de batalles hace a veces que sea imposible centrarse en un único rival, como en una pelea más tradicional con un único rival, lo que hace las cosas mucho más imprevisibles.

Para que quede perfectamente claro, en 1982 todavía había tres pilotos luchando por el título antes de la última carrera. Sin embargo, Didier Pironi (Ferrari) no pudo correr debido a una grave lesión en la pierna sufrida en Hockenheim. Por lo que en realidad la batalla se redujo a un duelo entre el líder Keke Rosberg (Williams) y el tercer clasificado, John Watson (McLaren), en el que el finlandés salió vencedor.

Lando Norris logró romper esta racha tras conquistar el mundial el GP de Abu Dhabi 2025 de la F1.

Fue la primera vez que un piloto de McLaren, Emerson Fittipaldi (en 1974), lograba esa hazaña. El piloto brasileño, que ya ganó el mundial en 1972 con Lotus, llegó a la última carrera del año empatado a puntos con Clay Regazzoni (Ferrari), pero le ganaba en victorias (tres contra una) y aventajaba en siete puntos a Jody Scheckter (Tyrrell). Entonces se llevó el campeonato con una carrera inteligente que le permitió acabar cuarto, mientras Regazzoni se hundía al volante de un Ferrari que sufría muchos problemas.

Últimas carreras con tres o más pilotos luchando por el título desde 1950