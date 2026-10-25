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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Leclerc: "Nunca estoy contento con un segundo puesto, pero carrera bastante buena"

Charles Leclerc terminó segundo en Austin tras la victoria de Antonelli y explicó lo que complicó sus opciones de triunfo y sus duelos con Verstappen.

Juanjo Sáez

Editado: 25 oct 2026, 22:33

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc empezó el Gran Premio de Estados Unidos 2026 desde la cuarta posición, con el objetivo de llegar al podio. Sin embargo, el Ferrari demostró tener un gran ritmo y el monegasco logró acabar segundo, por detrás de Andrea Kimi Antonelli.

Pese a su segundo puesto, Leclerc reconoció que no estaba completamente satisfecho. Aunque valoró positivamente el rendimiento de su monoplaza.

"Nunca estoy extremadamente contento con un segundo puesto", admitió Leclerc tras la carrera, antes de añadir: "La verdad es que ha sido una carrera bastante buena. Por desgracia, nos hemos quedado a las puertas de la victoria, que es el objetivo".

La carrera de Austin estuvo marcada por las diferentes estrategias elegidas por los equipos. Mercedes apostó por una parada para Antonelli, que supo gestionar los neumáticos y mantener un ritmo competitivo durante toda la prueba.

Ferrari, por su parte, encontró en Leclerc una alternativa para disputar las posiciones delanteras, aunque finalmente no pudo evitar la victoria del italiano.

El propio piloto de Ferrari reconoció que la primera parte de la carrera fue especialmente complicada: "La primera tanda fue un poco más difícil. Kimi apostó por una sola parada, algo que, para ser sinceros, hoy no entraba realmente en nuestros planes. Pero estábamos en la lucha con Max y teníamos un buen ritmo", explicó.

Uno de los momentos más intensos de la carrera llegó en la salida, cuando Leclerc tuvo que defender su posición en los primeros metros y afrontar las primeras curvas con Verstappen muy cerca. El piloto de Ferrari reconoció que la situación fue complicada, aunque disfrutó de la batalla.

"Fue bastante complicado, pero lo disfruté. Me lo pasé muy bien", comentó. "Me quedé un poco sin batería y me costó un poco defenderme de Max".

Pese a ello, Leclerc mantuvo la confianza en el rendimiento de su Ferrari y logró seguir peleando en cabeza para acabar en el segundo puesto, por delante de Verstappen, confirmando su capacidad para aprovechar las oportunidades en la Fórmula 1.

Te interesará:

Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

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