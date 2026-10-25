Declaraciones

Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Antonelli ya piensa en rematar el Mundial: "Estamos muy cerca, espero lograrlo pronto"

El italiano destacó el trabajo de Mercedes con las mejoras y la estrategia a una parada tras ganar en Austin. El Mundial está cada vez más cerca, aunque prefiere centrarse en rematar la temporada.

Pol Hermoso

Editado: 25 oct 2026, 22:23

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Foto de: Liam Fabre

Andrea Kimi Antonelli tenía motivos para hablar del Mundial, pero prefirió empezar por quienes le han acercado a él. Tras dominar el Gran Premio de Estados Unidos, el italiano puso el foco en el trabajo de Mercedes, en las mejoras que por fin dieron su recompensa y en una estrategia a una parada que resistió el desafío de sus rivales. La corona tendrá que esperar; el reconocimiento a su equipo, no.

"Era el resultado que necesitábamos, la verdad, y todo el equipo se lo merecía muchísimo", explicó Antonelli después de una victoria que volvió a dejarle a las puertas de su primer título. En Austin cumplió con su parte del encargo: defendió la pole, tomó el control desde la primera vuelta y apenas concedió oportunidades para discutirle el triunfo.

Pero detrás de esa superioridad del domingo había un esfuerzo que el líder del campeonato quiso rescatar de inmediato. Mercedes había trabajado en un nuevo paquete de mejoras y la victoria suponía también una confirmación de que ese desarrollo había encontrado su traducción en la pista.

"Después de todo este tiempo, de dedicar tanto trabajo a traer este nuevo paquete, ver por fin el resultado es muy gratificante", señaló. El mensaje tenía algo más que agradecimiento: en un tramo de la temporada en el que Antonelli podría limitarse a administrar su ventaja, Mercedes sigue buscando rendimiento.

También hubo que acertar desde el muro. Red Bull abrió el juego estratégico con una temprana parada de Verstappen para montar otro juego de blandos y apostar por dos pasos por boxes. Mercedes sostuvo su alternativa, alargó el primer relevo de Antonelli con medios y le encomendó llegar hasta el final con duros.

Antonelli ya ve cerca la corona

"La ejecución también fue perfecta, desde la estrategia hasta la decisión de ir a una parada", destacó el italiano. La satisfacción estaba en haber elegido el plan y, sobre todo, en haberlo llevado hasta sus últimas consecuencias.

"Estoy muy contento de que hayamos conseguido hacerlo funcionar. Hoy ha sido un gran esfuerzo de equipo", añadió. Su ritmo permitió que aquella apuesta no acabara convertida en una defensa agónica con neumáticos gastados.

El título apareció después en la conversación. Con otra victoria en el bolsillo, Antonelli sabe que el desenlace está cerca, aunque evitó dar por terminado un campeonato que todavía exige el último paso.

"Sí, sé que estamos muy cerca, pero intentaremos terminar por todo lo alto y ojalá podamos conseguirlo muy pronto", respondió. México será su siguiente oportunidad. Austin dejó otra demostración de que tiene pocas intenciones de esperar administrando resultados.

Mira:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Estados Unidos de F1

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



52 min



Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar





Cuando la F1 coincide con el Clásico: de Fangio a los Mundiales de Alonso y Hamilton



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 h



Cuando la F1 coincide con el Clásico: de Fangio a los Mundiales de Alonso y Hamilton





La IndyCar promete un espectáculo diferente a la F1 en Barcelona: "Habrá adelantamientos"



IndyCar



IndyCar 7 h



La IndyCar promete un espectáculo diferente a la F1 en Barcelona: "Habrá adelantamientos"

Más de

Andrea Kimi Antonelli





F1 en DIRECTO: la carrera de Austin, GP de Estados Unidos, con live timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



44 min



F1 en DIRECTO: la carrera de Austin, GP de Estados Unidos, con live timing





Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



53 min



Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos





Russell ya sabe cómo evitar que Antonelli gane el Mundial: ¡una noche de fiesta!



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



6 h



Russell ya sabe cómo evitar que Antonelli gane el Mundial: ¡una noche de fiesta!

Más de

Mercedes





A qué hora fue la carrera de F1 en Austin (EEUU) y cómo se vio



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



21 h



A qué hora fue la carrera de F1 en Austin (EEUU) y cómo se vio





Antonelli, pole en su primer asalto al título: "Me he puesto bajo más presión otras veces"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



23 h



Antonelli, pole en su primer asalto al título: "Me he puesto bajo más presión otras veces"





Así vivimos la clasificación de F1 del GP de Estados Unidos (Austin)



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



23 h



Así vivimos la clasificación de F1 del GP de Estados Unidos (Austin)

Últimas noticias





Antonelli ya piensa en rematar el Mundial: "Estamos muy cerca, espero lograrlo pronto"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



14 min



Antonelli ya piensa en rematar el Mundial: "Estamos muy cerca, espero lograrlo pronto"





Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Estados Unidos de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



17 min



Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Estados Unidos de F1





Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



52 min



Antonelli firma una carrera de campeón en Austin, pero la corona tendrá que esperar





Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



53 min



Así queda el mundial de F1 tras Austin: puntos y posiciones en pilotos y equipos

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse