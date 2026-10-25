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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Sainz no entiende a la FIA: "Yo nunca me salgo con la mía, pero los demás sí"

Carlos Sainz critica a Arvid Lindblad y a la FIA por una maniobra en Austin que dañó su alerón delantero y que, según él, pudo provocar un accidente grave.

Juanjo Sáez

Editado: 25 oct 2026, 22:57

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Carlos Sainz, Williams

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Carlos Sainz terminó el Gran Premio de Estados Unidos molesto con Arvid Lindblad tras un incidente en la salida del Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1. El piloto de Williams cree que el británico fue demasiado agresivo en su maniobra, que pudo provocar un accidente grave y mostró su sorpresa por la ausencia de sanciones.

El madrileño explicó que su salida había sido buena, pero que el incidente con Lindblad condicionó su carrera desde los primeros metros. Sainz sufrió daños importantes en el alerón delantero, lo que comprometió el resto de su carrera.

"Me sorprende que se haya salido con la suya, porque está empujando a alguien contra el muro y provocando lo que podría haber sido un accidente muy grave", dijo el español.

Y añadió: "Sufrí muchos daños en el alerón delantero, lo que comprometió mi primera tanda y, obviamente, una parada en boxes lenta para cambiar el alerón, siete u ocho segundos de más".

Más allá de las consecuencias deportivas, el español puso el foco en la permisividad que, a su juicio, existe ante determinadas maniobras en la Fórmula 1. Sainz consideró que Lindblad había superado los límites aceptables y lamentó que no hubiera sanciones.

"Creo que todos tenemos unos estándares bastante altos. Es solo que a veces alguien tiene un pequeño bajón, algo que siempre ocurre en la F1, pero hoy, en mi opinión, fue Arvid quien se pasó de la raya", afirmó.

"Todos nos hemos pasado una o dos veces [con otro piloto], pero lo que me sorprende es que, cuando los demás se pasan, se salen con la suya, y cada vez que yo me he pasado, nunca me he salido con la mía", señaló.

Sainz insistió en que su principal sorpresa no era únicamente la maniobra, sino la falta de consecuencias después de lo sucedido: "Me sorprende que hoy alguien se haya salido con la suya, porque fue un movimiento bastante feo que me llevó contra el muro", concluyó el piloto español de Williams en la Fórmula 1 tras la carrera de Austin.

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Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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