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Newey señala a Honda: "Si la gente mira el GPS puede ver dónde está el déficit"

Adrian Newey admite que Honda está decepcionada con sus progresos en 2026, señala las limitaciones de Aston Martin y confía en dar un salto en la F1 2027.

Juanjo Sáez

Publicado: 24 oct 2026, 16:20

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Adrian Newey, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Adrian Newey reconoce que Honda no ha progresado tanto como esperaba Aston Martin en su primer año de colaboración. Sin embargo, el ingeniero británico, confía en los proyectos que el fabricante japonés ya tiene en marcha para intentar dar un salto adelante a partir de la temporada 2027.

Al ser preguntado por si Honda había cumplido las expectativas de desarrollo que se había marcado al comienzo del año y por las posibles diferencias entre los resultados obtenidos en el banco de pruebas y el rendimiento real en pista, Newey fue prudente, aunque dejó un mensaje bastante claro.

"Creo que es justo decir que Honda probablemente está un poco decepcionada con el progreso que ha logrado este año", admitió el británico.

El ingeniero no quiso entrar en detalles técnicos que pudieran comprometer la propiedad intelectual de ninguna de las dos partes. Sin embargo, sí apuntó a los datos disponibles públicamente para entender dónde se encuentran algunas de las limitaciones.

"El déficit actual está bastante claro. Se ve en el ADUO. El ADUO, por supuesto, es solo una medición de potencia y, como todos sabemos, hay muchos otros factores que se combinan para determinar el rendimiento general de la unidad de potencia. Así que realmente no tiene sentido detenerse en eso", explicó.

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Newey apunta directamente a Honda y no a Aston Martin

Una de las grandes preguntas es cuánto del déficit de Aston Martin corresponde al motor y cuánto al chasis. El AMR26 ha sufrido este año para competir con cierta regularidad y el rendimiento del conjunto ha variado de un circuito a otro.

Newey no quiso establecer un reparto de responsabilidades entre ambas partes, aunque dejó una pista sobre cómo pueden analizarse esas diferencias.

"Creo que el déficit relativo entre el chasis y el motor probablemente no me corresponde decirlo. Si la gente echa un vistazo a los datos del GPS, puede obtener una imagen mucho más clara", señaló.

Sus palabras llegan después de un año en el que Honda ha tenido que trabajar mucho para resolver diferentes problemas de rendimiento y fiabilidad. Las vibraciones de la unidad de potencia, que llegaron a afectar a componentes del coche y a los pilotos, fueron uno de los principales quebraderos de cabeza. Y aunque Aston Martin ha conseguido progresar, todavía está lejos de la competitividad que esperaba.

Pese a la decepción por los resultados de 2026, Newey no considera que la situación sea irreversible. El británico destacó la determinación del fabricante japonés y aseguró que ya hay diferentes líneas de desarrollo en marcha para intentar mejorar en 2027.

"Como suele suceder en estas situaciones, eso solo fortalece la determinación de seguir adelante en el futuro. El futuro es obviamente lo importante para ambas compañías".

"Hay mucha energía y proyectos en marcha ahora que quizá están en sus primeras etapas de desarrollo, pero vemos mucho potencial", explicó sobre el trabajo que el fabricante japonés está realizando de cara a la temporada 2027 de la Fórmula1.

¡Apunta para hoy!:

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

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