Los momentos clave de la montaña rusa del 2024 del jefe de Williams F1

La Fórmula 1 puede ser un viaje turbulento a veces, pero para el jefe de Williams, James Vowles, la temporada 2024 ha sido extrema.

Desde empezar el año con un monoplaza con sobrepeso, no tener chasis de repuesto al principio, ganar la batalla por lograr el fichaje de Carlos Sainz, dejar caer a Logan Sargeant y luego convertirse en un héroe en Argentina por la brillante forma de Franco Colapinto. Ha sido difícil seguirle el ritmo a todo.

Los altibajos pueden haber dejado a Vowles sin aliento, pero tampoco es una persona que se deje llevar por los vaivenes emocionales.

Sabe muy bien que Williams le fichó para ayudar al equipo a volver a la parte delantera de la parrilla. Y, aunque la escudería de Grove ha tenido algunos días buenos en lo que va de año, admite que todavía queda un largo camino por recorrer antes de que pueda sentir que está cerca de cumplir su misión.

"Cuando me preguntan: ¿está contento con la primera mitad de la temporada? es evidente que debo decir que no", declaró Vowles a Motorsport.com.

"Teníamos mucho potencial y rendimiento en el coche que no aprovechamos, y eso es frustrante. Pero mi idea es que todo son peldaños hacia el objetivo a largo plazo. Así es como veo las cosas".

Alex Albon, Williams FW46

"Carlos es una incorporación fantástica, pero es sólo una de las 1.000 cosas que tenemos que hacer para volver a estar delante".

"Es lo mismo que añadir rendimiento al coche y demostrarnos de forma tangible a nosotros mismos, no al mundo, que somos capaces de desarrollar un coche con éxito frente a lo que actualmente es una parrilla muy potente".

"Así que, como tengo esa base para los años 2026 y 2027 y estoy tratando de asentar algunos fundamentos, me desprendo de todo lo que estoy haciendo en esa etapa".

"Suena raro, pero te da la base que necesitas para no dejarte llevar por los altibajos, porque hay muchos".

Abandonar a Sargeant fue "duro", admite Williams F1

Quizás el momento más difícil para Vowles llegó después del Gran Premio de Países Bajos, cuando tuvo que tomar la decisión de prescindir de Sargeant.

El estadounidense no había hecho los progresos que se esperaban frente a Alex Albon, y un fuerte accidente con un coche recién renovado el sábado por la mañana en Zandvoort resultó ser la gota que colmó el vaso.

Logan Sargeant, Williams Racing, James Vowles, Director del equipo Williams Racing

Mientras que algunas personas en el paddock de la F1 pueden disfrutar con la oportunidad de deshacerse de la gente que no quieren, Vowles admite que no fue fácil para él.

"Sabía lo que conllevaba el trabajo cuando decidí hacerlo, pero si miras bien la parrilla, hay muy pocos jefes de equipo que hayan cambiado de piloto a mitad de año", dijo. "Es difícil hacerlo".

"Pero lo que me motiva es la franqueza y la sinceridad. Logan sabía desde mucho antes que estaba en peligro y sabía cuáles eran sus objetivos".

"Preferí decirlo con toda crudeza: 'Aquí es donde no estás rindiendo al nivel que necesitamos, y eso está en tus manos. Os ayudaré en todo lo posible. Pero si no lo conseguimos, aquí es donde haremos los cambios".

"Así que, como resultado de eso, me siento cómodo conmigo mismo, de que di todas las oportunidades que pude a Logan, y le apoyé en esa oportunidad al mismo tiempo".

"Pero mi responsabilidad no es con una sola persona de este equipo, sino con las 1.000 personas que están aquí cada fin de semana, día tras día".

Franco Colapinto, Williams Racing

El impacto de Colapinto para Williams y Vowles

Aunque prescindir de un piloto nunca es agradable, Vowles probablemente admitiría que nunca podría haber imaginado que el sustituto de Sargeant, Franco Colapinto, lo hiciera tan bien.

El argentino se sintió como en casa en la F1 y, después de no puntuar en Italia, su octavo puesto en Bakú fue elogiado por todo el pitlane.

Vowles ve paralelismos entre lo que le ha ocurrido a Colapinto y su propia trayectoria en la F1.

"Yo era un recién graduado hace 30 años", dijo Vowles. "Alguien confió en mí y me dio oportunidades durante toda mi carrera, y hoy estoy aquí".

"Franco era alguien a quien conocía incluso antes de que se uniera a Williams. No había disputado entrenamientos, se subió al coche e hizo lo que pudo con él".

"Es muy rápido, se merecía una oportunidad y yo veía algo que el resto del mundo no veía. Lo ha conseguido, y eso me hace sentir bien. Realmente lo es".

Franco Colapinto, Williams FW46

Vowles también cree que la historia de dar una oportunidad a un joven como Colapinto es una de las más válidas para sacar adelante a la próxima generación de talentos en Williams.

"En mi corazón y en el corazón de Williams, y es por eso que encajamos tan bien, está la inversión en las generaciones futuras", añadió Vowles. "Franco es un ejemplo de ello".

"Estamos haciendo lo mismo dentro de la fábrica con brillantes graduados a los que estamos impulsando a través de la organización y dando oportunidades".

"Es gratificante porque eso es lo que realmente quiero. Quiero que las generaciones futuras no me empujen fuera de mi papel, sino que me desafíen hasta el nivel en que tenga que soltar las riendas de algo de lo que soy responsable".

Ese comentario de Vowles sobre Mick Schumacher...

Pero Vowles no sólo ha sido el centro de atención en la pista, sino que también ha aprendido algunas duras lecciones fuera de ella.

Quizá una de las más importantes se produjo en el Gran Premio de Italia, cuando Vowles se encontró en el centro de un frenesí mediático tras hacer un comentario sobre Mick Schumacher que acaparó los titulares.

Mick Schumacher, piloto reserva del equipo Mercedes-AMG F1.

Sobre la decisión de incorporar al novato Colapinto en lugar de opciones más experimentadas como Mick Schumacher, Vowles dijo: "Creo que tenemos que ser francos al respecto. Mick no es especial, sólo sería bueno".

Las consecuencias de su comentario "no es especial" fueron extremas, y Vowles no tardó en darse cuenta de que sus palabras no habían sido muy acertadas, por lo que pidió disculpas a Mick Schumacher y a su familia.

Mirando ahora hacia atrás, Vowles admite que le sirvió de lección para tener más cuidado con lo que dice.

"Es difícil porque, para mí, eso no era lo que quería decir, y por eso me disculpé inmediatamente con él, con su familia y con todos los que le rodeaban", explica.

"Me sentí desolado en ese momento, porque me demostró el poder de unas pocas palabras, y que tengo que ser mucho más diligente en lo que hago y en cómo lo digo".

"Fue una lección que espero que me acompañe siempre".