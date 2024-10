Entrevista con Colapinto: "Sé lo que puedo hacer, esperaba ser rápido"

El piloto argentino sorprendió al mundo con sus impresionantes actuaciones en su estreno con Williams desde el Gran Premio de Italia 2024 de Fórmula 1, pero, quizá él no tanto. Franco Colapinto sustituyó a Logan Sargeant, y en aquel momento surgieron dudas sobre si estaba preparado o no, y sobre si el director del equipo, James Vowles, estaba asumiendo un gran riesgo al ascender a todo un novato para ayudar a sumar puntos después de tan solo tener una sesión de entrenamientos libres de experiencia con el monoplaza actual.

Tres carreras después, los periodistas le preguntaron por qué no lo fichó antes, y eso demostró la gran impresión que el joven de 21 años causó, con un prometedor debut, seguido de sus primeros puntos en el Gran Premio de Azerbaiyán y una sólida actuación en el Gran Premio de Singapur. A pesar de todo ello y de su rápido ascenso, se adaptó a la perfección, y no parece nervioso por la atención extra que se le presta, ni sorprendido por la forma en que fue capaz de acercarse a su experimentado compañero, Alexander Albon.

"No, sé lo que puedo hacer, y esperaba ser rápido", dijo Franco Colapinto en una entrevista con Motorsport.com durante la cita en el circuito de Marina Bay. "Aunque no tenía mucha experiencia con el coche, esa era la idea del equipo, y por lo que me pusieron en el monoplaza, así que estoy contento de poder ayudar a la escudería".

Tras el sobresaliente estreno de Oliver Bearman en el Gran Premio de Arabia Saudí, el argentino es el último ejemplo de piloto novato que llega y causa impresión de inmediato, ayudado por las miles de horas en los simuladores de alta tecnología y por estar integrado en el conjunto como reserva, además de haberse preparado mental y físicamente para estar lo más listo posible cuando reciba una llamada.

"Creo que estamos haciendo un buen trabajo juntos como equipo", dijo sobre su proceso de aprendizaje. "Es duro, hay muchas cosas que puedes hacer en el coche y muchas cosas que puedes cambiar, pero estoy aprendiendo cada vez que salgo a la pista, y me estoy acostumbrando un poco más al monoplaza, a cómo puedo extraer el máximo rendimiento, y eso va bien".

En declaraciones a Motorsport.com en el Festival de la Velocidad de Gulf en Sao Paulo, su compañero dijo estar impresionado por lo natural que fue Franco Colapinto en su adaptación a la categoría: "Es muy rápido, y está muy relajado como piloto, creo que para él es muy natural entrar en este deporte. Algunos pilotos están bastante tensos y un poco nerviosos, pero él no parece sentirse así, ha llegado y ha sido rápido al instante, también en pistas que fueron muy complicadas".

Sin embargo, aunque no lo demuestre, el argentino admitió que su vida dio un vuelco en el último mes, y logró el sueño de su infancia antes de lo previsto: "Ha cambiado mucho, el día anterior todavía estaba en la Fórmula 2, así que fue un gran paso adelante, un sueño hecho realidad. Estoy disfrutando mucho de la oportunidad, y sé que va a ser duro, pero estamos haciendo un gran trabajo como equipo para que pase rápidamente por ese proceso de aprendizaje".

"Ya sumamos puntos en solo mi segunda carrera, es un sueño hecho realidad trabajar tan bien juntos como escudería. Alex [Albon] me ha ayudado mucho desde que llegué a la Fórmula 1, tener una referencia que, en mi opinión, es una de las mejores de la parrilla, es positivo, y me ha ayudado a dar todos esos pasos mucho más rápido desde que llegué en Monza", continuó. "Es una gran manera de empezar al tener un compañero así".

El sueño de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría ser efímero por el momento, ya que solo estará como titular hasta que acabe la actual temporada porque Carlos Sainz ocupará su asiento en 2025. Mientras, James Vowles sigue intentando conseguir una cesión a Sauber para el próximo curso, en el que es el último volante libre que queda.

El argentino dijo que le encantaría seguir vinculado a los de Grove a largo plazo después de haber sido miembro de la academia, y como agradecimiento a su director por haber apostado por él: "No tengo ni idea de lo que voy a hacer el año que viene. Es muy emocionante que James [Vowles] quiera mantenerme en la Fórmula 1, y es algo por lo que estoy agradecido":

"Hay muchas cosas en la Fórmula 1 de las que tienes que ser consciente, y muchos detalles que son difíciles, y él me ha ayudado con todo ello, él fue quien me ayudó a hacer realidad mi sueño", explicó. "Quiero seguir en Williams, me encanta este equipo y cómo trabajan, creo que hay que estar agradecido, y ellos son los primeros que me dieron la oportunidad de estar en un monoplaza de Fórmula 1".

"Me encantaría tener una oportunidad en el futuro con esta escudería. Si no, no tengo ni idea de qué opciones hay, pero mi plan 'A' es quedarme en la escudería, invirtieron mucho en mí desde que estaba en las categorías inferiores, y estoy agradecido por todo eso", indicó el argentino, quien, en lugar de preocuparse por 2025, se comprometió a estar centrado en ir carrera a carrera.

Al fin y al cabo, es la mejor manera de recompensar a James Vowles y de seguir demostrando sus credenciales en el paddock: "Intento hacerlo lo mejor que puedo y centrarme en mí mismo. Los resultados están empezando a llegar, lo cual es muy positivo, así que vamos a ver qué podemos hacer en las próximascitas, creo que nos esperan buenas carreras".

