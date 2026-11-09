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Minì soprende a Alpine y Briatore en la FP1 de Brasil; ¿aviso para Colapinto o Gasly?

La brillante actuación de Gabriele Miní con Alpine en la FP1 de Brasil sorprendió incluso a un Flavio Briatore que acabó felicitándole. El italiano mira al futuro.

Roberto Chinchero Juanjo Sáez

Publicado: 9 nov 2026, 18:33

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Gabriele Mini, Alpine F1

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Gabriele Minì aprovechó al máximo la oportunidad que le brindó Alpine en la FP1 del Gran Premio de Brasil 2026. El piloto italiano terminó la FP1 en séptima posición, un resultado de gran relevancia si se tiene en cuenta que nunca había pilotado en de Interlagos y que su preparación se había limitado a dos horas de trabajo en el simulador.

Una actuación que llega en un momento clave de su carrera, mientras su equipo de gestión trabaja para definir un programa que le permita mantenerse en la órbita de la Fórmula 1. Y en una fase en la que las oportunidades para destacar son escasas, Minì ha enviado una señal importante.

"Estoy muy contento, el programa era un poco diferente al de México. Al principio tuve que volver a realizar pruebas aerodinámicas, lo que me hizo sacrificar parte del tiempo disponible. Al final, sin embargo, las vueltas que contaban seguían siendo cinco. Nunca había pilotado aquí, solo había hecho dos horas de simulador antes de llegar", explicó.

"Una buena vuelta, pero no la mejor de mi vida"

El séptimo mejor tiempo no se logró gracias a un intento especialmente afortunado. Minì construyó su actuación con una conducción muy limpia, logrando aprovechar una de las pocas oportunidades disponibles para buscar el límite del coche. Y era consciente de que solo disponía de una vuelta con el juego de neumáticos blandos montado al final, y lo aprovechó al máximo cuando había que hacerlo.

"Miraba el delta-time en la pantalla del coche y veía que se avecinaba una buena vuelta. La conducción fue limpia, aunque todavía me quedaba un poco de margen. Nunca conseguí apretar de verdad en la primera curva, porque siempre me encontraba tráfico, coches que me adelantaban… era un poco caótico. Al final, aun así, logré hacer una vuelta realmente buena. No fue la vuelta de mi vida, pero sin duda fue muy limpia".

Más sobre Alpine:

Gabriele Mini, Alpine F1

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

El punto de referencia era el tiempo de su compañero de equipo Franco Colapinto, que Minì conocía mientras completaba su propio intento. "Después de la curva 12 miré la diferencia de tiempo y me di cuenta de que estaba haciendo un buen crono. Sabía lo que había hecho Franco, así que tenía un punto de referencia preciso".

Un resultado que también ha satisfecho a los responsables de Alpine, empezando por Flavio Briatore. "El equipo estaba muy contento, incluso Flavio me felicitó. Al fin y al cabo, si consigues recopilar los datos que te pide el equipo, traes el coche intacto a boxes y además eres rápido, creo que es una sesión realmente positiva".

La opinión de Flavio Briatore tiene un peso especial, y Minì lo sabe bien. "Flavio es muy directo, siempre va al grano. Si haces alguna tontería o cometes un error, no se anda con rodeos. Creo que hace lo mismo cuando haces un buen trabajo, así que he valorado sus palabras. Le he dado las gracias, al igual que he agradecido a todo el equipo, tanto por radio como en el box. Me han dado una gran oportunidad".

El futuro de Minì: "En 2027 no estaré en la Fórmula 2"

La actuación en Interlagos podría resultar muy valiosa, sobre todo de cara al futuro. Minì se encuentra en un momento delicado de su trayectoria deportiva y, aunque no ha adelantado cuál será su próximo destino, ha confirmado que su etapa en la Fórmula 2 está a punto de cerrarse.

"Por el momento no puedo decir nada sobre el futuro. Mi representante, Nicolas Todt, está trabajando duro para situarme en la mejor posición posible de cara al año que viene. Lo único que puedo confirmar es que en 2027 no correré en Fórmula 2. Era algo que ya sabía antes de que empezara esta temporada".

Una declaración que deja abiertos varios escenarios, pero que aclara en qué dirección quiere seguir el piloto italiano. "El objetivo es seguir vinculado a la F1. Creo que días como este pueden ayudarme. La esperanza es que, en el futuro, me llegue la oportunidad de correr como piloto titular".

Minì no oculta lo especial que es poder trabajar en el mismo entorno que los pilotos a los que, hasta hace poco, veía sobre todo por televisión.

"Cuando sales del box y recorres el pit lane, pasando por delante de todos los equipos, al principio te produce una sensación extraña. Estás acostumbrado a ver estas cosas por televisión y, de repente, estás ahí, junto a campeones ya consagrados. Es maravilloso. Pero cuando sales a la pista ya no piensas en eso, solo intentas darlo todo".

¿Gasly y Colapinto deben preocuparse?

Siguiendo una línea lógica, lo más probable es que Minì encuentre una salida como piloto reserva o probador de Alpine en 2027, con vistas a un posible salto a la parrilla más allá.

En ese sentido, Pierre Gasly es ahora mismo la punta de lanza de la escudería francesa y tiene un contrato en vigor hasta finales de 2028, mientras que su compañero Franco Colapinto fue renovado entre rumores, pero solo hasta finales de 2027, por lo que probablemente en estos momentos debería ser el más preocupado de los dos.

El séptimo puesto de Minì en la FP1 de Brasil no es, por supuesto, una garantía para el futuro, pero llega en el momento adecuado. En la Fórmula 1, las oportunidades para los jóvenes pilotos son cada vez más limitadas, y lograr causar una buena impresión en las pocas ocasiones disponibles es fundamental. Minì ya ha cumplido con su parte.

Gabriele Mini, Alpine F1

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

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