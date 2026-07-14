Mercedes no se arrepiente de apostar todo al rendimiento, pero ahora se centra en la fiabilidad

El director de Mercedes en la Fórmula 1, Toto Wolff, afirma que prefiere tener un coche rápido pero poco fiable antes que lo contrario, aunque reconoce que ya es hora de acabar con los problemas mecánicos que están afectando a las flechas de plata.

Mercedes ha dominado la temporada 2026 hasta la fecha, consiguiendo las nueve pole position —aunque fue superada por McLaren y Ferrari en un par de sesiones de clasificación sprint—, pero ha perdido dos de esos grandes premios.

Lewis Hamilton se impuso por méritos propios en Barcelona, donde un problema eléctrico dejó fuera de carrera a Andrea Kimi Antonelli cuando iba en segunda posición, tres semanas después del Gran Premio de Canadá, en el que un problema similar provocó el abandono de George Russell cuando lideraba.

Posteriormente, en el Gran Premio de Gran Bretaña, se rompió el protector de rueda de Antonelli, lo que le impidió plantear una lucha que, de otro modo, habría sido creíble frente al líder y finalmente ganador de la carrera, Charles Leclerc.

Cuando se le preguntó si esos problemas de fiabilidad se debían a llevar las cosas al límite y si Mercedes debería "bajar un poco el ritmo", Wolff respondió: "Creo que somos una organización centrada en el rendimiento. En lo que respecta al chasis y al motor, queremos sacarles todo el partido posible".

"Prefiero rebajar un poco algo que funciona muy bien y solucionar algunos de los problemas de fiabilidad, antes que sacrificar el rendimiento".

"¿Hasta ahora hemos ganado seis carreras de ocho? He perdido la cuenta. Y prefiero esto a ser lentos y fiables".

Cuando se le señaló que el recuento era de siete victorias en nueve carreras, Wolff añadió: "Deberían haber sido nueve de nueve".

A pesar de esos problemas técnicos, Mercedes sigue habiendo recorrido más distancia que cualquier otro equipo, a excepción de Ferrari, en las carreras de esta temporada, sumando un total de 5.215 km frente a los 5.408 km posibles.

En la parte baja de la clasificación se encuentra Aston Martin, que solo ha completado 3.753 km tras cruzar la línea de meta en ocho de las 18 oportunidades que ha tenido, aunque esos números mejoran desde el parón de abril (siete de 12), lo que también demuestra un progreso muy necesario de la unidad de potencia de Honda.