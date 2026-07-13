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Alonso no pilotará su Aston Martin F1 en la FP1 de Bélgica

Jak Crawford completará su tercera sesión de entrenamientos al volante del Aston Martin AMR26 en la F1 2026, en sustitución de Fernando Alonso.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Paul Crock / AFP via Getty Images

Por tercera vez en lo que va de temporada 2026 de la Fórmula 1, Jak Crawford se pondrá a los mandos del Aston Martin AMR26 en los entrenamientos libres 1 del Gran Premio de Bélgica, donde reemplazará a Fernando Alonso por segunda vez este año.

Las anteriores apariciones de Crawford tuvieron lugar en Japón y Austria, por lo que ya sólo tendrá una oportunidad más en lo que queda de campaña en sustitución de Lance Stroll, ya que según el reglamento de la Fórmula 1 cada equipo debe alinear a un piloto novato en al menos cuatro FP1 a lo largo de una temporada.

Para Fernando Alonso, si todo va según lo previsto, la de Spa-Francorchamps será la última FP1 que se pierda en 2026, ya que habrá cumplido sus dos ausencias en las carreras de Japón y Bélgica.

 

Esta decisión tiene un razonamiento muy evidente: el GP de Bélgica será el último fin de semana que se dispute antes de que Aston Martin lleve a la pista su primer gran paquete de actualizaciones en el GP de Hungría, antes de que Honda introduzca su nueva unidad de potencia en el GP de los Países Bajos.

Presumiblemente, la suerte de Aston Martin en la F1 este año cambiará a partir de estas dos mejoras, por lo que Fernando Alonso tiene la intención de formar parte de todas las sesiones de entrenamientos libres desde Hungría, ya que sus comentarios serán muy importantes para configurar el coche y aprovechar al máximo el nuevo paquete.

Con Adrian Newey construyendo un "AMR26 B" y Honda trabajando en un motor que debe dar un gran paso adelante a todos los niveles, en el equipo de Silverstone hay confianza para dejar atrás un inicio de curso que no ha podido ser más decepcionante, con un equipo que en las últimas carreras se ha visto superado incluso por Cadillac, la más reciente llegada a la parrilla del Gran Circo.

Relacionado con Alonso y Aston Martin:
Jak Crawford, Aston Martin F1

Jak Crawford, Aston Martin F1

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

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