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Mercedes explica el "extraño" problema que hizo perder la victoria a Antonelli en Brasil

El equipo Mercedes de Fórmula 1 explica los problemas de comportamiento del monoplaza que sufrió Kimi Antonelli durante el Gran Premio de Brasil.

Filip Cleeren

Publicado: 11 nov 2026, 17:28

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En su primera carrera desde que se proclamó campeón del mundo por primera vez en México, Andrea Kimi Antonelli parecía dispuesto a aprovechar la mala salida del autor de la pole, Lando Norris, para arrebatarle el liderato desde la segunda posición de la parrilla.

El italiano consiguió abrir una ventaja cómoda durante las primeras 15 vueltas de una carrera marcada por unas condiciones cambiantes, que pasaron de mojado a seco y nuevamente a mojado.

Sin embargo, después de cambiar sus neumáticos intermedios desgastados por unos de seco en la vuelta 18, en respuesta a la parada de Norris un giro antes, Antonelli comenzó a comunicar por radio unos desconcertantes problemas con la suspensión, ya que tenía la sensación de que su W17 tiraba hacia un lado. Dos vueltas después, el italiano se salió de pista en la curva 1 cuando la parte trasera de su monoplaza se descontroló repentinamente durante la frenada, mandándolo directamente a la escapatoria.

Antonelli consiguió reincorporarse, pero perdió el liderato frente a Norris y siguió cayendo posiciones hasta terminar quinto, a 41 segundos del británico. Además, aquel trompo no fue un incidente aislado, ya que anteriormente también se había salido de pista en la resbaladiza curva 12. Mientras tanto, su compañero de equipo, George Russell, tuvo la suerte de evitar un trompo en la estrecha salida del pitlane y consiguió remontar hasta terminar cuarto, justo por delante de Antonelli.

"El trompo es algo que tengo que analizar, porque tampoco sé por qué perdí la parte trasera tan rápidamente", explicó Antonelli después de la carrera, una vez que su enfado por el mal resultado se había calmado gracias a la conquista del título de constructores por parte de Mercedes.

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"Fue como si no hubiera ningún aviso, nada. Pero ya cuando monté los blandos noté algo extraño en el coche. Así que tenemos que comprobar qué pasó. Por otro lado, sí, es una pena, porque ahí perdimos la carrera".

Foto de: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Después de investigar los problemas de comportamiento que experimentaron sus dos pilotos, Mercedes considera que las anomalías que ambos detectaron se debieron principalmente a las dificultades para conseguir que los neumáticos alcanzaran su ventana óptima de funcionamiento, debido a las temperaturas más bajas del domingo.

"Kimi, evidentemente, había sufrido un trompo y había dejado planos en los cuatro neumáticos, así que su ritmo estaba algo limitado", explicó Bradley Lord, responsable del equipo Mercedes durante ese fin de semana, en el análisis posterior a la carrera publicado en las redes sociales de la escudería.

"Lo pasamos realmente mal cuando montamos los neumáticos blandos de seco y también en el último stint con intermedios, porque teníamos un coche muy, muy difícil de conducir, con muchísimo sobreviraje y, especialmente durante el stint con los blandos, con unas temperaturas de los neumáticos muy bajas".

"Eso hizo que ambos pilotos, y de hecho también otros pilotos de la parrilla, llegaran a pensar que había algo roto en el coche. Pero, después de analizarlo, parece que simplemente estábamos por debajo de la ventana de temperatura de los neumáticos. A veces conseguíamos entrar en ella, pero luego volvíamos a salir debido a las condiciones de humedad, y eso era lo que provocaba ese comportamiento tan extraño e inusual del coche".

Lord añadió: "Fue una carrera realmente caótica, con muchos altibajos. No es muy habitual sufrir un trompo en la vuelta de formación y estar a punto de golpear las barreras, que el otro coche haga un trompo en el pitlane, que también tengas varios incidentes en pista y que, pese a todo eso, consigas terminar cuarto y quinto".

"Hubo momentos de la carrera en Brasil, durante el primer stint con neumáticos intermedios al principio y también durante buena parte del stint con los blandos de seco, en los que realmente teníamos el coche más rápido de la pista".

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