Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Verstappen explica por qué es tan bueno bajo la lluvia en Brasil

Interlagos es uno de los circuitos que mejor se le dan a Verstappen, especialmente cuando aparece la lluvia.

Benjamin Vinel

Editado: 11 nov 2026, 14:26

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen ha profundizado en las razones que explican su extraordinaria habilidad para competir bajo la lluvia en Sao Paulo, después de protagonizar otra actuación memorable en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

Entre los circuitos que han formado parte del calendario desde el inicio de su carrera, Interlagos es, junto con Austin, el trazado en el que Verstappen tiene un mayor porcentaje de podios, con ocho resultados entre los tres primeros en 11 carreras.

Tres de esas actuaciones fueron auténticas exhibiciones bajo la lluvia en el Autódromo José Carlos Pace. En 2016, cuando tenía apenas 18 años y disputaba su segunda temporada en la F1, Verstappen encontró la manera de adelantar al Ferrari de Kimi Raikkonen ya en la primera curva, cuando finalmente se mostró la bandera verde después de siete vueltas detrás del coche de seguridad. Más adelante, protagonizó un espectacular adelantamiento por el exterior a Nico Rosberg, que acabaría proclamándose campeón del mundo aquel año, en la Curva do Sol.

En 2024, saliendo desde la 15ª posición, el piloto de Red Bull ganó cuatro puestos en la primera vuelta, remontó a través del pelotón y acabó consiguiendo una victoria aplastante, con 19 segundos de ventaja sobre Esteban Ocon.

Mira:

Y, finalmente, el pasado fin de semana, Verstappen se encontró en la última fila de la parrilla, en la 21ª posición, pero consiguió remontar hasta el séptimo puesto en apenas cinco vueltas. Finalmente terminó segundo, a 15 segundos del ganador, Lando Norris, aunque el propio neerlandés considera que podría haber conseguido un resultado todavía mejor.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Después de las vueltas de camino a la parrilla, me sentía bastante confiado", explicó el tetracampeón del mundo. "Salí a pista y pensé: 'Uf, hay muy poco agarre'. Pero entonces empecé a tener coches a mi alrededor y pensé: 'No, creo que en realidad tenemos muchísimo agarre'".

"En cuestión de dos vueltas, estaba adelantando coches a toda velocidad, prácticamente en cada curva. Supongo que teníamos mucho más agarre que la mayoría de los equipos de la zona media. No sé en qué vuelta llegué al top 10, pero todo sucedió muy rápido".

"Sabía que teníamos un buen equilibrio en el coche, y eso también se vio en las primeras vueltas. Por desgracia, desapareció por completo después del primer stint, pero, al menos, durante ese primer tramo el coche funcionaba bien, y eso me permitió colocarme en esa posición".

"Tenemos que entender por qué, o qué fue lo que falló en el coche, en cuanto montamos los neumáticos de seco, porque incluso cuando volví a poner los intermedios al final, el comportamiento del coche era como de la noche al día respecto al primer stint, lo que demuestra que hay algo que no funciona".

Interlagos, un circuito que permite "diferentes trazadas"

Así pues, cuando le preguntaron cómo consigue encontrar oportunidades de adelantamiento que otros pilotos no ven cuando la pista está mojada, Verstappen señaló que las características de Interlagos facilitan esa tarea, gracias a sus cambios de elevación y a la posibilidad de utilizar diferentes trazadas. Algo que ya sucede en condiciones de seco, pero que se acentúa todavía más cuando llueve.

"Me sentía cómodo con el coche, tenía confianza y simplemente intentaba encontrar agarre en diferentes zonas", explicó. "Y entonces, si tenía un coche delante, intentaba adelantarlo".

"Este circuito, por supuesto, también te permite utilizar diferentes trazadas, algo que me parece fantástico porque realmente favorece las carreras. Es un buen circuito tanto en seco como en mojado, y eso genera muchas más oportunidades de adelantamiento".

"Necesitas tener buenas sensaciones con el coche. Necesitas sentirte cómodo para poder arriesgar probablemente un poco más, y aquí es algo que me ha funcionado bastante bien".

Verstappen ha salido desde la 15ª posición o más atrás en los últimos tres Grandes Premios de Sao Paulo. Aunque esas carreras le han permitido protagonizar nada menos que 23 adelantamientos en su camino hacia tres podios, incluida la mencionada victoria, el neerlandés agradecería tener un fin de semana algo más tranquilo en 2027.

"Quizá el año que viene me gustaría salir un poco más adelante, en lugar de tener que hacerlo desde el fondo de la parrilla o desde el pitlane, pero ya veremos el año que viene", concluyó Verstappen, que ahora ocupa la segunda posición en el Mundial de Pilotos de 2026.

Más de Verstappen:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Mercedes baraja centrarse en Russell tras perder 90 puntos con Verstappen en 5 fines de semana

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Benjamin Vinel





Mercedes baraja centrarse en Russell tras perder 90 puntos con Verstappen en 5 fines de semana



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



36 min



Mercedes baraja centrarse en Russell tras perder 90 puntos con Verstappen en 5 fines de semana





Wolff compara a Antonelli con Senna, pero pone un matiz: "Todavía no, pero..."



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



19 h



Wolff compara a Antonelli con Senna, pero pone un matiz: "Todavía no, pero..."





Honda admite que podría tardar semanas en descubrir la causa de sus fallos de batería



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



21 h



Honda admite que podría tardar semanas en descubrir la causa de sus fallos de batería

Más de

Max Verstappen





Qué reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para hacer frente a la lluvia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 h



Qué reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para hacer frente a la lluvia





Verstappen, tajante sobre Ferrari: "Nunca ficharía a dos pilotos número uno"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



20 h



Verstappen, tajante sobre Ferrari: "Nunca ficharía a dos pilotos número uno"





¿Mejores coches en lluvia? Norris no ve tanto cambio y Verstappen pide más



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



¿Mejores coches en lluvia? Norris no ve tanto cambio y Verstappen pide más

Más de

Red Bull





La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?





Cómo Verstappen superó las simulaciones de Red Bull F1 al quedar segundo en Brasil



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Cómo Verstappen superó las simulaciones de Red Bull F1 al quedar segundo en Brasil





Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia



Fórmula 1



Fórmula 1 2 d



Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Últimas noticias





Mercedes baraja centrarse en Russell tras perder 90 puntos con Verstappen en 5 fines de semana



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



36 min



Mercedes baraja centrarse en Russell tras perder 90 puntos con Verstappen en 5 fines de semana





El curioso récord de hace 40 años que Bezzecchi alcanzó con su victoria en Qatar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Qatar



1 h



El curioso récord de hace 40 años que Bezzecchi alcanzó con su victoria en Qatar





¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?



MotoGP



MGP MotoGP 1 h



¿Qué pilotos han ganado carreras en MotoGP y cuántas?





Hamilton visita la frontera de Gaza para supervisar la ayuda humanitaria



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 2 h



Hamilton visita la frontera de Gaza para supervisar la ayuda humanitaria

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse