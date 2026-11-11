Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Qué reveló el GP de Brasil sobre la capacidad de la F1 para hacer frente a la lluvia

Las condiciones variables del día de la carrera de F1 en Interlagos, tras una clasificación marcada por la lluvia, supusieron la primera oportunidad para hacer frente a los temores sobre el rendimiento de los nuevos coches en mojado.

Stuart Codling

Publicado: 11 nov 2026, 11:29

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La cuestión de qué podría ocurrir en una carrera en mojado ha preocupado a las partes interesadas de la Fórmula 1 desde antes del inicio de la temporada. También ha dado lugar a algunos comentarios innecesariamente alarmistas a lo largo del año, que alcanzaron su punto álgido en los días previos al Gran Premio de Brasil del pasado fin de semana en Interlagos, donde era prácticamente seguro que llovería durante la sesión de clasificación y la carrera por primera vez esta temporada.

Aunque el Gran Premio de Bahrein, celebrado en Malasia, se vio interrumpido por la lluvia y por el descubrimiento de un fallo de software, lo cierto es que para cuando la carrera se reanudó la pista se estaba secando rápidamente. Este no fue el caso en Brasil.

La clasificación de Interlagos se suspendió con bandera roja durante 80 minutos después de que un aguacero coincidiera con el inicio de la sesión, y muchos medios de comunicación se hicieron eco de unas controvertidas palabras de George Russell tras ello.

"Me encanta conducir bajo la lluvia aquí, pero, llegado un punto, si esto hubiera sido una carrera, de ninguna manera deberíamos haber pilotado en esas condiciones, porque las posibilidades de que se produjera un incidente realmente terrible eran muy, muy altas", afirmó.

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Un titular perfecto para una noticia sensacionalista, pero faltaba contexto. El consenso general en el paddock tras esa sesión fue que la FIA tomó las decisiones correctas en el momento adecuado, suspendiendo inmediatamente la Q1 durante el primer aguacero y aplicando luego un gran rigor para identificar una 'ventana' segura para reanudarla.

"En general, quiero correr en lluvia, pero la del sábado creo que fue la decisión perfecta", declaró el director del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, tras la carrera. "Cuando hicimos la primera vuelta [de la Q1] antes de la bandera roja, volvimos con dos centímetros de agua en el coche…"

Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Williams), Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Las condiciones eran demasiado húmedas para llevar a cabo cualquier tipo de actividad en pista más allá de una carrera de barcas en el pitlane. Las verdaderas dudas giraban en torno a cómo rendirían los coches y la última generación de neumáticos en el tipo de circunstancias de lluvia y/o cambios rápidos en las que realmente podrían celebrarse la clasificación y la carrera.

Históricamente, los neumáticos de lluvia extrema de Pirelli, con un dibujo muy marcado, rara vez se utilizan, ya que gran parte de su rango de funcionamiento se sitúa fuera del margen de lo que se considera condiciones de competición aceptables. Desplazan enormes cantidades de agua, pero los dibujos del compuesto se sobrecalientan demasiado rápido a medida que la pista se seca. Para cuando la pista está lo suficientemente mojada como para justificar el uso de los neumáticos 'extremos', suele ser inminente la salida de la bandera roja.

Por lo tanto, los neumáticos intermedios han sido la opción preferida para cuando hay lluvia, pero se considera que los de este año son demasiado duros y tardan demasiado en alcanzar la temperatura de funcionamiento. Pirelli simplemente no ha podido realizar pruebas comparativas con las llantas más estrechas obligatorias para esta temporada, dadas las restricciones en los test.

Desde hace tiempo, se temía que la falta de agarre de los nuevos neumáticos intermedios, combinada con la entrega de par más brutal de la última generación de motores, hiciera que los monoplazas de F1 de 2026 fueran peligrosamente difíciles de pilotar en mojado. De ahí el brote de histeria previo al fin de semana de Brasil.

Lo que realmente ocurrió fue menos dramático y más matizado. La naturaleza del asfalto del circuito de Interlagos hizo que la manejabilidad fuera un problema en ocasiones, pero no siempre. Entre bastidores, la FIA ha estado trabajando intensamente desde principios de año para gestionar la entrega de potencia en estas condiciones.

Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Foto de: Colin McMaster / LAT Images vía Getty Images

Aunque la clasificación —una vez que comenzó— ofreció cierta esperanza de que los neumáticos de lluvia extrema sean ahora más utilizables, los intermedios resultaron un poco más problemáticos. Andrea Kimi Antonelli se salió en Juncao durante su vuelta de formación, y varios pilotos más informaron de que sus coches volvieron a ser difíciles de controlar cuando la lluvia de las últimas 10 vueltas de carrera obligó a volver a las gomas intermedias.

"Creo que lo bueno es que podemos usar los neumáticos de lluvia extrema mucho más que en el pasado", dijo Vasseur. "Y esto es bueno porque no te obliga a usar los intermedios cuando hay una situación de lluvia más 'extrema', ni a mezclar ambos tipos de compuesto, lo que te hace correr riesgos".

"Creo que la clasificación ha ido bastante bien… pero también el agarre era completamente diferente. Se ha visto en la vuelta de salida de hoy [domingo] que todo el mundo lo ha pasado fatal. Creo que es un circuito difícil en estas condiciones".

El objetivo de Pirelli para 2027 es igualar más el rendimiento de los compuestos de lluvia, de modo que los intermedios se calienten más rápido y los extremos sean más resistentes al desgaste. Pero esto supone un reto para los ingenieros, ya que los circuitos difieren mucho en cuanto a la energía que transmiten a los neumáticos.

"Fue difícil calentarlos, pero además se desgastaron bastante rápido", afirmó Alex Albon, que terminó 15º en Brasil. "Así que, incluso cuando están fríos, se desgastan y da la sensación de que nunca se sobrecalientan, o de que nunca alcanzan la temperatura adecuada. Y luego, para cuando estás en pista, la banda de rodadura ya se ha desprendido del neumático y entonces ya tienes problemas, deslizas por todas partes. Así que nunca te sientes bien en ningún momento de la carrera; nunca da la sensación de que el neumático cobre vida".

Esto explicaría algunas de las peculiaridades de las primeras vueltas, en las que los pilotos de la parte delantera de la parrilla se vieron obligados a ser extremadamente cautelosos porque no notaban agarre, mientras que algunos de los de la parte trasera, que pasaron menos tiempo esperando a que se apagaran las luces, lograron salidas muy buenas.

Incluso entre ellos hubo diferencias: Max Verstappen y Lewis Hamilton se abrieron paso rápidamente hasta el Top 10 desde la 20ª y 21ª posición de la parrilla, aunque Hamilton acabó retrocediendo al sufrir su coche fuertes derrapes por sobreviraje. Verstappen, al igual que Kimi Antonelli, notó entonces que su monoplaza rendía menos con los neumáticos lisos.

Las condiciones de lluvia aumentaron el dramatismo de la sesión de clasificación

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Esta disparidad de rendimiento entre los compuestos para pista mojada y seca será difícil de desentrañar, pero la opinión general fue que los neumáticos para lluvia necesitan más desarrollo. Hubo algunas quejas menores, pero no los desastres que se temían y que se habían pronosticado a bombo y platillo.

"Creo que el nivel de los neumáticos para lluvia extrema y de los intermedios no es lo suficientemente bueno y tenemos que trabajar con Pirelli para encontrar un neumático mejor", afirmó Carlos Sainz, "porque en condiciones mixtas el intermedio sigue siendo muy débil en la parte trasera. Para cuando se calienta, el delantero ya no sirve".

"Y en cuanto a los neumáticos para lluvia extrema, sinceramente, ayer [el sábado] tuvimos muchos deslizamientos y una gran falta de agarre trasero, así que aún falta un poco de desarrollo en estos dos compuestos.

Aunque los datos recopilados tras rodar en muchas condiciones diferentes este fin de semana serán útiles, sigue siendo un caso aislado. Lo que funcionó o no funcionó en el circuito de Interlagos puede que no sea extrapolable a otros lugares, dadas las variaciones en las superficies y las temperaturas ambientales.

"Bastante complicado, diría yo", fue la opinión de Liam Lawson sobre correr en mojado con un F1 de 2026. "El mayor problema de hoy [domingo] es que la temperatura [ambiente] era mucho más baja que ayer. Así que, aunque había menos agua, en las vueltas de formación los coches eran casi imposibles de conducir, y las temperaturas no hacían más que bajar".

"Así que sobrevivimos al inicio de la carrera, pero en los momentos en que llueve mucho, Interlagos se convierte en… No es que haya demasiada agua estancada, sino que, en realidad, no se puede mantener la temperatura en ellos. Así que, si estamos en un circuito como el de Las Vegas y llueve, sinceramente, creo que tendremos problemas. Pero, en general, está claro que hemos superado un fin de semana por primera vez con estos neumáticos".

Información adicional de Roberto Chinchero y Guilherme Longo

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