Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Por qué el campeón Antonelli acabó enfadado el GP de Brasil de F1

El campeón del mundo de 2026 se había escapado de Norris con intermedios, pero el extraño comportamiento con el cambio a neumáticos slick resultó ser problemático en Brasil.

Jake Boxall-Legge

Editado: 8 nov 2026, 21:01

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Andrea Kimi Antonelli prometió dejar a un lado su enfado por el GP de São Paulo para celebrar que Mercedes ganara el título de constructores de Fórmula 1, mientras lamentaba los problemas de equilibrio y el trompo que le dejó fuera de la lucha por la victoria.

Para después:

El nuevo campeón del mundo se había hecho con el liderato ante Lando Norris, autor de la pole, en la salida, y estaba construyendo una ventaja bastante buena sobre el británico en las primeras vueltas de la carrera. Mantuvo el liderato antes y después de la primera ronda de paradas en boxes, cuando el circuito estaba lo bastante seco para montar slicks, aunque el intento de undercut de Norris había recortado una cantidad considerable de tiempo a la ventaja de Antonelli.

Al comienzo de la vuelta 20, Antonelli perdió el coche y eso precipitó un trompo en la primera curva. Pudo recuperarse, pero Norris ya le había superado para ponerse líder, y eso dejó al italiano en las garras de Hadjar.

Antonelli había informado antes de su trompo de que le preocupaba haber sufrido un problema de suspensión, y de que el coche tiraba hacia un lado al acelerar, y su dificultad con el equilibrio le costó más posiciones ante el propio Isack Hadjar y Max Verstappen. Sin embargo, no había aparecido ninguna causa clara durante la carrera.

"Estoy muy decepcionado por la carrera. Estoy muy enfadado, para ser sincero, pero voy a dejar todo eso a un lado por ahora porque el equipo se aseguró el título", dijo Antonelli.

"Aseguramos el título para el equipo, y todos se lo merecen y estoy muy orgulloso de formar parte de este grupo y de este equipo que ha hecho y sigue haciendo tanto por mí, y estoy muy contento por ellos. Pero hablando específicamente de la carrera, sí, muy decepcionante".

"Íbamos camino de la victoria hasta ese momento. También en cabeza, una vez que pude coger algo de temperatura estaba cogiendo el ritmo. Pero sí, llegó el trompo, que todavía es algo que tengo que mirar porque no sé por qué perdí la trasera tan rápido".

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Sin aviso, nada. Pero ya, para ser sincero, cuando monté el blando, noté algo raro en el coche. Así que tenemos que comprobar qué pasó, pero por otro lado sí, una pena porque perdimos la carrera ahí".

Al hablar con Sky Sports, Antonelli dio más detalles sobre el problema y señaló que solo ocurría en las curvas de izquierdas, particularmente en las secciones de mayor velocidad, lo que, en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, comprendería buena parte del primer y del tercer sector.

Los planos en los neumáticos sufridos en el trompo le hicieron la vida mucho más difícil; cuando montó un segundo juego de neumáticos blandos, su mejora de tiempo por vuelta fue evidente y eso le brindó una oportunidad de desafiar a Hadjar al final.

"Tenemos que comprobar algo con la geometría del coche, de la parte trasera, porque tuve este problema solo en curvas de izquierdas. Así que especialmente a alta velocidad era cuando más lo sentía", dijo a Sky.

"Y la trasera se sentía muy inestable, incluso al llegar a la línea de meta en el quiebro a izquierdas, la trasera estaba muy suelta, lo cual era raro".

"Tenemos que comprobar el coche para ver si pasó algo. Pero era una sensación muy extraña. Y luego, obviamente, cuando hice el trompo, los neumáticos estaban destrozados; las cuatro ruedas tenían planos. Solo cuando luego monté el segundo juego recuperamos el ritmo. Pero sí, fue una pena".

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