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Actualización del calendario de F1 2026: Imola descartado, sin plan B si la guerra escala

La F1 ha comunicado a Imola que sus servicios no serán necesarios en diciembre, en medio de la incertidumbre en Oriente Medio.

Benjamin Vinel

Editado: 10 nov 2026, 15:37

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Alex Pantling / Getty Images

Los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi, que cerrarán la temporada 2026 de Formula 1, están previstos que sigan adelante según lo planeado, siempre que no haya una escalada drástica de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El conflicto en Oriente Medio, que comenzó a finales de febrero cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, ha desestabilizado la región. Los calendarios de muchos campeonatos de motor se han visto afectados, y también el de la F1, cuya carrera de Arabia Saudí fue cancelada mientras que la ronda de Bahrein fue aplazada y finalmente celebrada meses después en Sepang.

La F1 ha estado vigilando de cerca la situación, e Imola era el final de temporada alternativo el primer fin de semana de diciembre si Qatar y Abu Dhabi no pudieran albergar sus respectivos eventos.

El Circuito Internacional de Losail sí celebró su ronda de MotoGP sin grandes problemas el pasado fin de semana, aunque ambos equipos de Yamaha decidieron no ir debido a la situación geopolítica.

El 10 de noviembre era la fecha límite de la F1 para dar a Imola una respuesta definitiva sobre si el trazado italiano tendría que prepararse para un gran premio en las próximas tres semanas; no lo hará.

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Racing Bulls

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Así que la temporada 2026 terminará con el triplete Las Vegas-Qatar-Abu Dhabi previsto, y los seguros de viaje y las recomendaciones de viaje de los gobiernos actualmente lo permiten.

Sin embargo, hay una salvedad: la F1 es consciente de que no puede garantizar que la situación no cambie para principios de diciembre e insiste en que priorizará la seguridad si el conflicto escala.

Los jefes de equipo han mantenido una postura clara al respecto: confían en que la F1 y la FIA tomen las decisiones correctas.

"Confío en que tomen la mejor decisión para todos nosotros", comentó en México Fred Vasseur, director de Ferrari. "Yo, personalmente, quiero correr. No importa dónde, pero quiero correr. Ahora, iré donde nos digan que vayamos".

"Stefano y Mohammed han sido bastante claros sobre la situación, que Formula 1 sigue lo que son las directrices internacionales, si hay restricciones de viaje, aerolíneas que no vuelan, cualquier advertencia en la región, el tipo de respuesta que están dando los gobiernos locales", añadió su homólogo de Mercedes, Toto Wolff, en la rueda de prensa del viernes en Interlagos. "Así que no solo los promotores, sino lo que están haciendo los gobiernos locales. Y eso es en lo que necesitas apoyarte, en mi opinión, y estoy plenamente de acuerdo con ello".

Toto Wolff, Mercedes

Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Creo que si los pilotos se levantan, que no saben nada geopolíticamente de lo que está pasando, pero tienen una audiencia que escucha, creo que eso es algo que genera valor mediático. Pero yo habría hecho lo mismo que ha hecho la dirección de MotoGP. Quieres pilotar o conducir, ve. Si no quieres, no vayas. Es tan simple como eso, y todo el mundo puede tomar sus decisiones personales al respecto, y lo respeto".

"Por supuesto, hay que estar atento a lo que ocurra en los próximos días, semanas, y Stefano tiene el dedo en el botón para monitorizarlo. Si las cosas se volvieran más peligrosas y recibiéramos esa información, entonces él va a ser el primero, junto con Mohammed, en proteger a las personas que debían viajar. Por eso sigo sus indicaciones".

"Por lo que estoy oyendo internamente, no se ha planteado. No ha sido un tema. Pero también ahí, si alguien siente que no se siente cómodo, él o ella no se siente cómodo viajando, entonces es algo que siempre respetaría. Y quizá sea una oportunidad para dar una oportunidad a otra persona. No cambiaría nada para la relación. Siempre he respetado que algunas personas no quisieran ir a ciertos grandes premios, y así es como lo veo en este momento".

Información adicional de Ronald Vording

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