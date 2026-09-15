Mercedes explica la estrategia de dos paradas de Russell en Madring

El subdirector del equipon Mercedes, Bradley Lord, ha explicado por qué George Russell entró en boxes durante la fase del coche de seguridad virtual a pesar de haber salido con neumáticos duros en el Gran Premio de España de Fórmula 1 .

Russell fue el único piloto de los equipos punteros que no se ciñó a una estrategia de una sola parada en un circuito de Madring en el que los adelantamientos eran muy escasos, lo cual se debió en gran medida al momento en que apareció el coche de seguridad virtual.

Dirección de Carrera neutralizó la carrera al final de la vuelta 14, lo que benefició a los cuatro primeros, que habían salido con neumáticos medios o blandos —excepto Lando Norris, que ya había pasado la entrada al pit lane cuando salió el Virtual Safety Car—.

Sin embargo, pilotos como Charles Leclerc y George Russell comenzaron la carrera con el compuesto duro. Leclerc se mantuvo en pista y lideró la carrera hasta su parada en boxes en la vuelta 45, mientras que el piloto de Mercedes cambió a neumáticos medios bajo el VSC y luego volvió a los duros en la vuelta 28.

Por su parte, su compañero y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, se alzó con la victoria después de que el afortunado momento en que se produjo la neutralización apartara de su camino a Norris.

"El VSC funcionó de forma muy diferente para George; se activó en el peor momento posible para él, dado que había comenzado la carrera con neumáticos duros y quería hacer una parada única para sacar partido de cualquier incidente que se produjera durante la carrera más adelante", explicó Lord.

"Empezó la carrera con neumáticos duros desde la sexta posición, con la intención de hacer una sola parada. Cuando se activó el VSC, era el segundo coche con neumáticos duros, por detrás del Ferrari de Leclerc. Por eso le indicamos a George que hiciera una 'parada opuesta a la de Leclerc'".

"¿Por qué? Porque, de no haberlo hecho, se habría limitado a seguir a Leclerc hasta la meta. La oportunidad de hacer un "undercut" era muy, muy limitada, y la posibilidad de adelantar era casi inexistente para los coches con neumáticos de duración similar".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Así que le pusimos a George los neumáticos medios. Sabíamos que los neumáticos medios no iban a aguantar las 43 vueltas hasta el final, pero al hacer algo diferente —George completó una tanda de 20 vueltas—, volvimos a cambiar a los duros porque queríamos estar con esos neumáticos el mayor tiempo posible durante la carrera".

"George desplegó entonces un rendimiento realmente impresionante. Iba tan rápido que, de hecho, obligó a Leclerc a entrar en boxes probablemente antes de lo que Ferrari hubiera querido, lo que le dio a Kimi aire limpio al frente; pero además, George presionó a Leclerc en esas últimas vueltas con esos neumáticos blandos que eran bastante frágiles, y acabó la carrera a solo 0,7 segundos del líder".

"Tras la carrera, George se mostró muy pragmático; dijo que no creía que importara realmente lo que hubiéramos hecho, tanto si lo hubiéramos dejado en pista como si lo hubiéramos llamado a boxes, ya que, dada la dificultad para adelantar en Madding, era muy probable que acabara en quinta posición", añadió Bradley Lord.

A pesar de marcar la vuelta rápida con una ventaja de cuatro décimas, el pobre resultado de Russell supuso otro golpe para sus aspiraciones al título. El piloto británico se encuentra a 81 puntos de Antonelli y admite abiertamente que le parece "extremadamente improbable" incluso poder luchar por el título.