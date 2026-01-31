McLaren explica por qué el MCL40 no pudo rodar todo lo previsto en Barcelona

Era uno de los monoplazas más esperados, porque defender dos títulos mundiales conquistados nunca es una tarea sencilla. Ganar es difícil, repetirse lo es todavía más, y McLaren lo sabe bien. También por eso se presentó al shakedown celebrado a puerta cerrada en el trazado de Montmeló con un monoplaza, el MCL40, que llamó inmediatamente la atención por algunas elecciones atrevidas y visibles a simple vista.

McLaren afrontó el test de Barcelona como un auténtico shakedown. El objetivo de los dos primeros días fue acumular kilómetros y recopilar muchos datos, pero algunos inconvenientes ralentizaron el programa del equipo británico.

Neil Houldey, director técnico de ingeniería de McLaren, hizo balance al final de los tres días de test en los que participó el equipo de Woking. "En los dos primeros días nos limitamos a preparar el coche, a dejarlo listo. Así que quizá nos sentimos un poco retrasados. En el primer y segundo día no conseguimos completar el kilometraje que queríamos".

"Pequeños inconvenientes, problemas menores que, sin embargo, nos mantuvieron bastante tiempo parados en boxes. Pero sí, en el último día conseguimos poner en pista a ambos pilotos; los dos completaron muchas vueltas sin ningún problema. Así que, tras horas y horas de trabajo, jornadas muy largas, nos vamos satisfechos con el resultado".

Las muchas vueltas completadas por casi todos los equipos quizá han ocultado el aspecto principal del shakedown catalán: lo nuevas que eran tanto los monoplazas como las unidades de potencia (especialmente desde el punto de vista de la energía eléctrica y de su uso a lo largo de la vuelta). En este aspecto, pero también en las novedades técnico-reglamentarias, se centró el equipo dirigido por Andrea Stella, con pruebas y puesta a punto de los modos de alerón de baja y alta carga, así como del "partial mode" de la aerodinámica activa que se utilizará cuando la pista esté húmeda y el director de carrera autorice su uso.

Foto de: McLaren

"Hemos intentado hacer todo lo posible en el simulador, pero no hay nada como estar en pista y trabajar con Mercedes-Benz para encontrar la mejor solución que nos dé el mejor resultado en el circuito", continuó Houldey. "Así que gran parte de las validaciones se centraron ahí. Y luego, obviamente, el modo de recta o straight mode, el modo de curva. También aquí se trata de validar todo: todo es nuevo para nosotros, y entender la mejor forma de utilizarlos ha sido una parte importante de lo que hemos intentado hacer esta semana".

Tres días de test y tantos kilómetros completados han servido para la recopilación de datos. Estos se analizarán en Woking y también se introducirán en el simulador para optimizar la correlación entre lo virtual y la pista. Un ejercicio necesario para la continuidad de los test y de la temporada, pero también para los pilotos, que así podrán preparar mejor los fines de semana de carrera.

"Hay muchísimo material que llevar al simulador. Podemos mejorar su realismo porque los pilotos ya han conducido el coche real, así que podemos desarrollar el simulador de forma más eficaz. Hemos realizado mucho trabajo aerodinámico, estamos haciendo algunas verificaciones de los flujos en este momento, y esto será realmente útil para los aerodinamistas a la hora de seguir desarrollando el coche y entender dónde están las oportunidades".

"Hemos hecho muchísimas fotos de los coches de los demás. Eso también es útil: ver lo que han hecho los otros te da alguna idea más sobre las futuras direcciones de desarrollo. Hemos hecho un trabajo muy completo y todavía tenemos muchísimo que hacer la próxima semana, antes de presentarnos en Bahrein con un coche más rápido y más fiable que el que teníamos aquí", concluyó el director técnico de ingeniería de McLaren.