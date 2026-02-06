McLaren F1 confirma su plan de pilotos para el primer test de Bahrein

McLaren se ha convertido en el primer equipo en anunciar novedades de cara al primer test oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Durante la mañana de este viernes, el equipo dirigido por Andrea Stella ha dado dos noticias importantes de cara a la próxima semana, cuando dará comienzo la primera tanda de pruebas de tres días en el circuito de Sakhir.

El equipo de Woking ha anunciado su alineación de pilotos para los tres primeros días en pista en Bahréin, previstos del 11 al 13 de febrero. La primera jornada estará totalmente dedicada a Oscar Piastri. El piloto australiano tendrá todo el día a su disposición para seguir comprendiendo y poniendo a punto el MCL40, tras el rodaje inicial a finales de enero en el Shakedown de Barcelona.

El día intermedio, es decir, el jueves 12 de febrero, será Lando Norris quien disponga de la jornada completa. El vigente campeón del mundo continuará el trabajo que su compañero haya comenzado el día anterior, y es posible que McLaren estrene las primeras novedades, después de haber probado el coche 'básico' en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

El tercer y último día del primer Test de Bahréin contará con la participación de los dos pilotos titulares de McLaren, con Lando Norris rodando por la mañana y Oscar Piastri completando la jornada en la tarde del viernes 13 de febrero.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: McLaren

La escudería de Woking, además, ha confirmado otro aspecto importante. El martes 10 de febrero realizará su primer 'filming day' de la temporada, es decir, los 200 kilómetros (de los 400 totales) previstos por el reglamento para las grabaciones comerciales, y lo hará precisamente en Sakhir. Será una ocasión clave por varias razones.

La primera, la menos importante, está relacionada con las filmaciones de la decoración que se presentará el 9 de febrero a partir de las 16:00h de la taerde, es decir, el día anterior. El MCL40 ya no se mostrará en negro, sino que tendrá su color definitivo.

El segundo aspecto se refiere al empleo de los dos pilotos. Lando Norris rodará por la mañana, mientras que Oscar Piastri lo hará por la tarde. Tendrán que rodar con neumáticos 'demo' suministrados por Pirelli, tal y como prevé la normativa deportiva, pero contarán con la oportunidad de comprobar que todos los sistemas están en orden para el debut en pista a partir del día siguiente, y también de trabajar en la puesta a punto.

McLaren ha explicado de igual manera que el programa de sus pilotos para el segundo test de Bahréin, que tendrá lugar del 18 al 20 de febrero, se dará a conocer más adelante. Probablemente, al final del Test 1.