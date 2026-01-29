Test F1 2026 en Barcelona: ¡Aston Martin debuta! Mercedes sigue brillando

Los nuevos Fórmula 1 de 2026 siguen acumulando kilometraje y en esta cuarta jornada de pruebas a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya se ha podido ver el estreno del AMR26 de Aston Martin con Lance Stroll al volante, eso sí, con mucha intriga y demora de tiempo.

Después de una sesión matinal en la que hasta cinco equipos salieron al asfalto (Mercedes, Ferrari, McLaren, Racing Bulls y Cadillac), con Andrea Kimi Antonelli marcando un mejor tiempo de 1:17.081 y completando un total de 90 vueltas, todas las miradas en la jornada de hoy estaban puestas en el box ocupado por el equipo Aston Martin.

Sin embargo, el AMR26 no se dejó ver hasta las 17:00h de la tarde, a falta de una hora para finalizar la sesión, para dar una vuelta de instalación ya equipado con su nuevo motor Honda. El coche estaba pintado totalmente de negro y sin patrocinadores, un monoplaza totalmente de camuflaje.

El estreno del primer Aston Martin de Adrian Newey fue muy corto, ya que apenas completó cinco vueltas y provocó una bandera roja al final de la sesión al quedarse detenido en la entrada del pitlane, pero en sus pocos kilómetros atrajeron las miradas de todos en el paddock por sus agresivas y radicales formas. Se espera que mañana viernes vuelva a salir a la pista y, entonces sí, acumular más rodaje, con Fernando Alonso ya a los mandos.

Más allá de Aston Martin, Mercedes volvió a rodar con mucha regularidad, ahora con George Russell al volante de un W17 que batió el récord de la actual pretemporada con un 1:16.445. Entre ambos pilotos, volvieron a superar las 180 vueltas.

Llamativo fue el hecho de que McLaren, después de haber dado 48 vueltas con Oscar Piastri durante la sesión matinal, no dejó ver su MCL40 en pista en ningún momento de la tarde, pero no es posible saber si se trata de un problema debido a la falta de información de este shakedown.

Ferrari, que por la mañana completó 87 vueltas con Lewis Hamilton, también cambió de piloto y fue Charles Leclerc quien pilotó el SF-26 para superar los 160 giros en total, sin tiempos muy reseñables.

Cadillac completó la jornada del jueves con Sergio Pérez al volante y, para buena noticia del equipo americano, dieron más de 35 vueltas con su primer coche de Fórmula 1. A su vez, Racing Bulls siguió dando kilometraje al nuevo motor Red Bull-Ford, que parece haber empezado con buen pie su andadura en la máxima categoría del automovilismo.

Haas, Red Bull, Audi y Alpine fueron las grandes ausencias del día y se espera que estén de regreso a la pista catalana este viernes en el último día de shakedown, mientras que Mercedes y Racing Bulls se despiden hoy de las pruebas tras haber completado ya sus tres días de rodaje disponible.

Tiempos y vueltas del jueves en el shakedown de la F1 2026 en Barcelona

*Estos tiempos no son oficiales

POS Piloto Equipo VUELTAS tiempo/GAP 1º Hamilton Hamilton Mercedes Mercedes 78 1:16.445 2º Antonelli Antonelli Mercedes Mercedes 90 1:17.081 3º Leclerc

Leclerc Ferrari Ferrari 83 1:18.223 4º Piastri Piastri McLaren McLaren 48 1:18.419 5º Lindblad Lindblad Racing Bulls Racing Bulls 47 1:18.451 6º Hamilton Hamilton Ferrari Ferrari 87 1:18.654 7º Lawson Lawson Racing Bulls Racing Bulls 64 1:18.840 8º Pérez Pérez Cadillac Cadillac 38 1:21.024 9º Stroll

Stroll Aston Martin Aston Martin 5 1:46.404

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Ferrari