McLaren F1 quiere evitar más órdenes de equipo con Norris y Piastri

Con sus dos pilotos con estrategias ligeramente diferentes en el circuito de Suzuka, el equipo británico tuvo que pedir a Oscar Piastri que dejara pasar a Lando Norris para asegurarse de que no perdían tiempo luchando entre ellos y arriesgarse a dilapidar sus opciones de un doble podio. El último aviso para que se ayudaran mutuamente se produjo en situaciones parecidas en el Gran Premio de Hungría e Italia.

El director de McLaren, Andrea Stella, no tiene dudas de que el conjunto de Woking hizo lo correcto al intercambiar las plazas cuando fue necesario, pero admitió que es algo que no desea que ocurra siempre. Cuando se le preguntó sobre cómo fue la decisión en el Gran Premio de Japón en comparación con el resto de ocasiones, dijo: "Fue mucho más difícil, puesto que las otras fueron estresantes, especialmente en Monza".

"Y cuando digo estresante, me refiero a que creamos tensión entre nuestros dos pilotos, algo que podríamos haber evitado", explicó el italiano. "Es algo que hemos revisado, puede volver a ocurrir en el futuro, pero cuando es evitable, debemos evitarlo. En ese caso, íbamos a ver lo rápido que se estaba acercando Lando [Norris], y ver si el adelantamiento era natural, pero cuando no lo es, entonces pedimos a los pilotos que se intercambiaran las posiciones para no perder tiempo de carrera".

El máximo responsable de los ingleses cree que la diferencia de ritmo entre el británico y el australiano cuando tuvieron que intervenir fue exagerada por la degradación de los neumáticos: "En una carrera como esta, cada vuelta que ahorras de goma, por lo que si entras en boxes un giro más tarde, ganar una décima".

"Lando en ese momento entró en el pitlane seis vueltas después, por lo que su coche era automáticamente seis décimas más veloz que el otro monoplaza", comentó. "Además, tengo que decir que el ritmo de Lando era muy bueno en términos absolutos, y en todo caso, debemos mirar con Oscar [Piastri] dónde podríamos haber ganado la décima o las dos décimas de ritmo general que parecía faltarle en comparación con Lando".

