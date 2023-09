Norris asegura que McLaren F1 no está "a kilómetros" de Verstappen

Lando Norris y Oscar Piastri terminaron en la segunda y tercera posición de la carrera del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1 en lo que fue el primer doble podio para la escudería de Woking en lo que va de año. El equipo británico comenzó la temporada con un par de citas sin puntos, pero desde entonces han podido desarrollar su monoplaza hasta convertirlo en el segundo mejor de la parrilla solo por detrás de los campeones, Red Bull.

Aunque el mejor de los pilotos de McLaren terminó a 19 segundos de ganador de la cita japonesa, su compañero australiano estaba bastante por delante de su inmediato perseguidor, Charles Leclerc, que cruzó la línea de meta en la cuarta plaza, y descorchó por primera vez el champán en el Gran Circo.

"Otro día increíble para nosotros", dijo Lando Norris tras la carrera en el circuito de Suzuka. "Segundo y tercero, así que no podríamos haber pedido más. El equipo ha hecho un trabajo impresionante, mi salida fue buena, casi paso a Max, pero Max es Max, no tuve muchas oportunidades en la segunda curva, pero lo intenté".

"El ritmo era extremadamente fuerte comparado con el resto. No estamos cerca de Max, pero tampoco a kilómetros, así que ha sido un día muy bueno, estoy muy contento también por Oscar [Piastri], es su primer podio en la Fórmula 1, así que tengo que felicitarle", añadió el inglés antes de hablar sobre la diferencia con respecto a los líderes. "Estamos apretando, lo estamos consiguiendo".

"Los progresos que hemos hecho son extraordinarios. Como he dicho, estoy muy orgulloso del equipo y de los pasos adelante que estamos dando cada fin de semana", comentó el británico de McLaren. "Estoy seguro de que vendrán tiempos difíciles, pero lo estamos logrando, paso a paso, y es nuestro primer doble podio junto a Oscar [Piastri], así que es un buen momento para nosotros".

Por su parte, el australiano se aseguró por primera vez acabar entre los mejores en un domingo donde demostró un pilotaje muy seguro tras atacar en el inicio a Max Verstappen: "Es muy especial, lo recordaré durante mucho, mucho tiempo, así que no le puedo agradecer lo suficiente al equipo haberme dado esta oportunidad".

"No hay mucha gente en el mundo que tenga esta opción en su vida, y yo he conseguido tenerla en mi primera temporada, así que muchas gracias a la escudería. No ha sido mi mejor carrera, pero fue suficiente como para conseguir un trofeo al final, así que estoy muy contento", finalizó Oscar Piastri.

Galería: las mejores imágenes de la carrera del Gran Premio de Japón 2023 de Fórmula 1

