McLaren F1 ve cualidades de Alonso y Schumacher en Piastri

Tras comprometerse a largo plazo con la escudería de Woking con la renovación de su contrato hasta el fin de la temporada 2026 de Fórmula 1, está claro que el conjunto británico ve en Oscar Piastri a alguien con mucho futuro. Sin embargo, no es solo su velocidad en bruto lo que ha destacado en su primera etapa en el Gran Circo, porque hay aspectos de su personalidad que han impresionado en la dirección del equipo y les ha recordado a otros grandes del campeonato.

"Cuando McLaren tenía tantas ganas de fichar a Oscar [Piastri], nos fijamos en sus resultados en las categorías inferiores, y en los primeros días pudimos ver lo que había conseguido, había buenas razones para que así fuera", explicó el máximo responsable de los británicos, Andrea Stella. "Pudimos verlo en la velocidad natural, que está relacionada con el talento, lo vimos incluso en su primer día en el simulador. La forma en que evaluaba su propio rendimiento diciendo, 'aquí es donde estoy, aquí es donde tengo que mejorar', y coincidía con lo que veíamos en los datos".

El italiano cree que esa compresión de su propio rendimiento es una poderosa herramienta que le puede ayudar a mejorar: "Esas cualidades tienen que ver con la capacidad de mejora continuamente, estoy seguro de que había mucha gente con talento, pero eso no llevaba a ninguna parte porque no había una actitud de mejora continua".

"Creo que tenemos muy buenos ejemplos ahora en la parrilla, de pilotos que pueden seguir siendo extremadamente competitivos a edades que no pensábamos que fueran obvias debido a una actitud de mejora continua, así que, en ese sentido, es parecido a Fernando [Alonso]", comentó el director de McLaren.

Lo que impresiona a los de Woking no es solo la forma en la que se capacita a sí mismo, sino también en la manera en la que Oscar Piastri interactúa con el personal: "Tenemos a la persona detrás del piloto. Para nosotros, era importante asegurarnos de que mantenemos a alguien a bordo que no solo encaja con nuestra cultura, sino que contribuirá a establecerla todavía más, y que incremente los valores y comportamientos que nos convierten en compañeros".

"Los valores que aporta a la colaboración con la escudería, en ese sentido, me hacen pensar en Michael [Schumacher]", explicó Andrea Stella. "Hay alguien que trabajó con él aquí en el paddock, que está en otro equipo, y me dijo que era muy capaz de construir familia, aunque era duro en la pista, pero su espíritu, el sentido de unidad, no faltaba. Creo que me refiero al talento natural, a la actitud y los valores, esas tres cosas se nos hicieron evidentes relativamente pronto".

El australiano también ha demostrado ser bastante tranquilo y sereno cuando habla con los medios de comunicación, y es algo que McLaren ha identificado también en el garaje: "Cuando estás en un entorno de presión, como la Fórmula 1, es muy importante ser una persona tranquila y considerada".

"No tienes reacciones nerviosas, no se irrita innecesariamente, no añade tensión a los comentarios, que son un informe de lo que ocurre con un coche o una situación que no es la ideal. Puedes confiar en lo que dice, y no añade nada especulativo porque necesite darse el mérito", dijo Andrea Stella. "Esa calma es una cualidad que, en general, intento reforzar al máximo en todo equipo".

