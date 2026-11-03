Fórmula 1 GP de Sao Paulo

McLaren estrenará el alerón delantero de su F1 para 2027 en Brasil

McLaren F1 seguirá actualizando su monoplaza de 2026 en Interlagos, con piezas que deberían incorporarse al coche del año que viene.

Benjamin Vinel

Editado: 3 nov 2026, 17:31

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McLaren contará con mejoras en su coche de Fórmula 1, el MCL40, en el Gran Premio de Brasil de este fin de semana, entre las que destaca un nuevo diseño de alerón delantero que se espera que se incorpore a su monoplaza para 2027.

El equipo se había colocado como la referencia de la parrilla tras actualizar el MCL40 en Hungría, donde Lando Norris ganó, así como también en Zandvoort, pero desde entonces ha perdido posiciones en la clasificación a pesar de haber introducido más paquetes de mejoras en Bakú y en Austin.

McLaren ha tenido el cuarto monoplaza más rápido en las últimas cuatro sesiones de clasificación, con un déficit de 0,511s respecto a la pole position y una diferencia de 0,236s respecto al tercer rival más rápido de media, pero siguen trabajando sin descanso para mejorar el MCL40, con la vista puesta en 2027.

"Tenemos previstas algunas actualizaciones para el monoplaza en el alerón delantero, el alerón trasero y algunos componentes del suelo, como parte de nuestro ciclo de desarrollo habitual", dijo Peter Prodromou, director técnico de aerodinámica.

"El objetivo es recuperar terreno, mejorar nuestro rendimiento en las carreras que quedan y generar impulso de cara al año que viene".

"São Paulo ha sido un buen circuito para nosotros en el pasado y es una pista bastante representativa, por lo que esperamos que estas mejoras nos ayuden a dar un paso más hacia la cabeza".

"La temporada aún no ha terminado: estas mejoras están diseñadas para mejorar el monoplaza ahora mismo y ayudarnos en nuestra lucha por el tercer puesto en el campeonato. Aunque lo que aprendamos de estas mejoras se incorporará al desarrollo del año que viene, también esperamos trasladar el concepto del nuevo alerón delantero a la especificación de lanzamiento del monoplaza del año que viene", explicó.

Más sobre McLaren:

Peter Prodromou, director técnico de aerodinámica de McLaren

Foto: McLaren

McLaren tiene ahora mismo 17 puntos menos que el tercer clasificado, Red Bull, pero solo ha sumado 59 puntos frente a los 152 de los austriacos en las últimas cinco pruebas.

La carrera de México resultó, no obstante, positiva, ya que Norris terminó quinto a solo 12 segundos del ganador, Max Verstappen; sin embargo, el actual campeón del mundo no se mostró optimista de cara a las próximas pruebas.

"Si nos fijamos en Bakú y demás, creo que seguiremos teniendo problemas con el ritmo", afirmó el domingo por la tarde. "Así que tenemos que mejorar mucho más el coche en determinados circuitos y en ciertos aspectos".

"Hoy ha ido bien, pero no estoy convencido de que, si volvemos a los circuitos en los que nos costó, de repente vayamos a rendir bien. Es solo que hoy nos ha ido bien, pero no quiero basar nuestro rendimiento en un poco de esperanza y suerte".

"Sabemos en qué tenemos que mejorar, solo es cuestión de tiempo, y esperemos que podamos tener un mejor día en Brasil", concluyó el campeón de 2025.

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